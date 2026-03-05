Aston Martin was een van de grootste tegenvallers van de voorbereiding voor het Formule 1-seizoen van 2026. Het is duidelijk dat het team uit Silverstone op een gigantische afstand staat van de top en dat er intern al een hoop kampen tegenover elkaar staan. Echter beweren de geluiden nu dat de sfeer 180 graden aan het draaien is.

Tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein is duidelijk geworden dat Aston Martin de titelaspiraties nog even opzij moet zetten. Fernando Alonso kwam stil te staan en ook Lance Stroll kreeg te maken met een onverklaarbare spin. Het team van Adrian Newey - dat zulke hoge verwachtingen had - wees voornamelijk met de vinger naar Honda, dat naar verluidt nog niet de motor op orde heeft. Daarnaast zou Alonso, die zijn laatste contractjaar ingaat, zeer ontevreden zijn achter de schermen.

Aston Martin blijft optimistisch

Nu het F1-circus is gestrand in Melbourne voor de Grand Prix van Australië, schemeren er andere geluiden door. De verwachting is nu dat Aston Martin en Honda iets gevonden zouden hebben, waardoor zij op korte termijn wel competitief kunnen worden. Voor Alonso en Stroll zou dit een behoorlijke meevaller zijn.

"Aston Martin heeft er vertrouwen in dat de problemen met Honda in de komende maanden zullen worden opgelost en gelooft dat ze in de tweede helft van het seizoen zullen strijden voor podiumplaatsen en overwinningen", zo schrijft Matthew Thompson op X.

🟢 Aston Martin is confident that the issues they have with Honda will be resolved over the coming months, and they believe they will fight for podiums and wins during the second half of the season. pic.twitter.com/6AjxhbGJka — Matthew J. Thompson🇬🇧 (@realMJThompson) March 4, 2026

Zit er nog een podium in voor Alonso?

Alleen Melbourne wordt hoogstwaarschijnlijk een domper voor zowel Alonso als Stroll. De verwachtingen zijn dat de AMR26 - vanwege betrouwbaarheidsproblemen - een formatieronde kan rijden, maar daarna niet meer op het circuit te bewonderen zal zijn.

Voor Alonso zou wat vooruitgang een behoorlijke opsteker zijn. De tweevoudig wereldkampioen arriveerde in 2023 bij Aston Martin en wist in dat jaar maar liefst acht podiumplekken binnen te slepen. Sindsdien haalde hij geen enkele keer meer de top-3 in de koningsklasse van de autosport. Inmiddels is hij 44 jaar en zal hij snakken naar nog één keer succes hebben in de F1.