user icon
icon

Aston Martin draait 180 graden: 'Kunnen dan voor de podiums meedoen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin draait 180 graden: 'Kunnen dan voor de podiums meedoen'

Aston Martin was een van de grootste tegenvallers van de voorbereiding voor het Formule 1-seizoen van 2026. Het is duidelijk dat het team uit Silverstone op een gigantische afstand staat van de top en dat er intern al een hoop kampen tegenover elkaar staan. Echter beweren de geluiden nu dat de sfeer 180 graden aan het draaien is. 

Tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein is duidelijk geworden dat Aston Martin de titelaspiraties nog even opzij moet zetten. Fernando Alonso kwam stil te staan en ook Lance Stroll kreeg te maken met een onverklaarbare spin. Het team van Adrian Newey - dat zulke hoge verwachtingen had - wees voornamelijk met de vinger naar Honda, dat naar verluidt nog niet de motor op orde heeft. Daarnaast zou Alonso, die zijn laatste contractjaar ingaat, zeer ontevreden zijn achter de schermen. 

Meer over Aston Martin Bizar: 'Aston Martin laat GP Australië aan zich voorbij gaan vanwege tekort reserve-onderdelen'

Bizar: 'Aston Martin laat GP Australië aan zich voorbij gaan vanwege tekort reserve-onderdelen'

2 maa
 'Gespannen sfeer bij Aston Martin: ze willen de eerste twee races overslaan'

'Gespannen sfeer bij Aston Martin: ze willen de eerste twee races overslaan'

26 feb

Aston Martin blijft optimistisch

Nu het F1-circus is gestrand in Melbourne voor de Grand Prix van Australië, schemeren er andere geluiden door. De verwachting is nu dat Aston Martin en Honda iets gevonden zouden hebben, waardoor zij op korte termijn wel competitief kunnen worden. Voor Alonso en Stroll zou dit een behoorlijke meevaller zijn. 

"Aston Martin heeft er vertrouwen in dat de problemen met Honda in de komende maanden zullen worden opgelost en gelooft dat ze in de tweede helft van het seizoen zullen strijden voor podiumplaatsen en overwinningen", zo schrijft Matthew Thompson op X. 

Zit er nog een podium in voor Alonso?

Alleen Melbourne wordt hoogstwaarschijnlijk een domper voor zowel Alonso als Stroll. De verwachtingen zijn dat de AMR26 - vanwege betrouwbaarheidsproblemen - een formatieronde kan rijden, maar daarna niet meer op het circuit te bewonderen zal zijn.

Voor Alonso zou wat vooruitgang een behoorlijke opsteker zijn. De tweevoudig wereldkampioen arriveerde in 2023 bij Aston Martin en wist in dat jaar maar liefst acht podiumplekken binnen te slepen. Sindsdien haalde hij geen enkele keer meer de top-3 in de koningsklasse van de autosport. Inmiddels is hij 44 jaar en zal hij snakken naar nog één keer succes hebben in de F1.

Snork

Posts: 22.426

“ Aston Martin heeft er vertrouwen in dat de problemen met Honda in de komende maanden zullen worden opgelost…”

Okay, dus zo’n zes races afzien.

“Alleen Melbourne wordt hoogstwaarschijnlijk een domper voor zowel Alonso als Stroll.”

Huh, alleen Melbourne?

Ik snap echt geen reet va... [Lees verder]

  • 1
  • 5 maa 2026 - 19:29
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Lance Stroll Adrian Newey Aston Martin

Reacties (10)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.617

    Wat een understatement. Ieder team die zijn problemen overwint doet mee voor het podium.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 19:05
  • Snork

    Posts: 22.426

    “ Aston Martin heeft er vertrouwen in dat de problemen met Honda in de komende maanden zullen worden opgelost…”

    Okay, dus zo’n zes races afzien.

    “Alleen Melbourne wordt hoogstwaarschijnlijk een domper voor zowel Alonso als Stroll.”

    Huh, alleen Melbourne?

    Ik snap echt geen reet van deze tegenstrijdigheid in het artikel.

    • + 1
    • 5 maa 2026 - 19:29
    • Larry Perkins

      Posts: 63.280

      Maakt ook niet uit, het is slechts een mening van een journalist, niet een statement van AM zelf. Je hebt er pas wat aan als Newey het zelf zegt en het liefst voor camera...

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 19:38
    • Larry Perkins

      Posts: 63.280

      Ter verduidelijking @Snork:
      Als die journalist hier met een recept van gare rapen zou komen met daarbij de stelling dat dit het beste gare rapen recept ooit is, zou ik het ook pas geloven als jij het bevestigd zou hebben...

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 19:43
    • Joeppp

      Posts: 8.338

      De rest wordt afgelast ivm iran..

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 21:00
  • Respect

    Posts: 61

    Vanmiddag een heel artikel gelezen, dat Alonso en Stroll niet meer dan 15 tot 25 rondes kunnen rijden vanwege ernstig stuiteren van de auto. Langer rijden betekent zenuwschade aan de vingers en handen. Aldus Adrian Newey. Tevens is het gevaar dat de spiegels en andere onderdelen van de auto kunnen afbreken. Dus de Fia laat ook nog eens een gevaarlijke auto op de baan rijden.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 20:14
  • Respect

    Posts: 61

    Lees ook op motorsport, NU en vele andere sites. Echt heel heftig om te lezen.
    Aston Martin beperkt aantal ronden vanwege risico op zenuwschade
    De vibraties van de Honda-motor waar Aston Martin momenteel mee kampt, zijn zo hevig dat de coureurs slechts een beperkt aantal ronden kunnen rijden. Als ze langer rijden, lopen zij het gevaar zenuwschade aan hun handen op te lopen. Dat heeft teambaas Adrian Newey onthuld. En vallende onderdelen.
    Erwin Jaeggi
    Filip Cleeren
    Bewerkt: 5 mrt 2026,

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 20:21
  • racepace1

    Posts: 646

    Maar eeeeeh als ze 180 graden draaien en ze rijden te hard, dan stijgt de auto toch op?
    :) :) :)

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 20:41
  • GPYesterday

    Posts: 333

    Is dit nu puur sandbagging? Er worst maar links en rechts gestrooid alsof er ijzel is.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 22:31
  • Ernie5335

    Posts: 5.792

    180 graden draaien? Dan rijden ze de verkeerde kant uit...

    • + 1
    • 5 maa 2026 - 22:45

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 628
  • Podiums 9
  • Grand Prix 192
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar