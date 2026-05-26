Fernando Alonso heeft na de Grand Prix van Canada voor ophef gezorgd in Spanje. De tweevoudig wereldkampioen zou besloten hebben om DAZN, de Spaanse rechtenhouder van de Formule 1, tijdelijk te blokkeren. De relatie tussen de Aston Martin-coureur en de zender stond de voorbije weken al onder druk en lijkt nu een nieuw dieptepunt te hebben bereikt.

Volgens Spaanse media liggen er twee duidelijke redenen aan de basis van de beslissing van Alonso. Zowel de berichtgeving rond de problemen bij Aston Martin tijdens de Grand Prix van Miami als recente uitspraken van commentator Antonio Lobato zouden verkeerd gevallen zijn bij de entourage van de Spanjaard.

Irritatie over Aston Martin-verhaal uit Miami

Tijdens het raceweekend in Miami verwees DAZN herhaaldelijk naar de trillingsproblemen van Aston Martin Honda. Volgens Alonso en zijn omgeving was dat onderwerp echter al achterhaald, omdat het team de technische problemen op dat moment al zou hebben opgelost.

De Spanjaard liet zijn frustratie toen al openlijk blijken. Alonso reageerde scherp op de analyses van de zender en liet verstaan dat de realiteit er vanuit de paddock anders uitziet dan vanuit een televisiestudio. “Vanuit de studio lijkt alles soms anders dan hoe het echt is”, klonk het destijds veelzeggend.

Interview met Lobato valt verkeerd

Ook een interview tussen de Grand Prix van Miami en Canada lijkt olie op het vuur te hebben gegooid. In een gesprek van Senen Morán sprak commentator Antonio Lobato zich uit over Alonso, Aston Martin en de onderlinge relatie, iets wat volgens Spaanse berichtgeving niet goed viel bij de veteraan.

Dat alles zou uiteindelijk geleid hebben tot de beslissing van Alonso om DAZN voorlopig te blokkeren. Het is voorlopig nog onduidelijk of het gaat om een tijdelijke maatregel voor één raceweekend of om een langere breuk tussen de Spaanse coureur en de televisiezender.