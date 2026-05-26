Alonso neemt opvallend besluit na GP Canada en boycot Spaanse tv-zender

Fernando Alonso heeft na de Grand Prix van Canada voor ophef gezorgd in Spanje. De tweevoudig wereldkampioen zou besloten hebben om DAZN, de Spaanse rechtenhouder van de Formule 1, tijdelijk te blokkeren. De relatie tussen de Aston Martin-coureur en de zender stond de voorbije weken al onder druk en lijkt nu een nieuw dieptepunt te hebben bereikt.

Volgens Spaanse media liggen er twee duidelijke redenen aan de basis van de beslissing van Alonso. Zowel de berichtgeving rond de problemen bij Aston Martin tijdens de Grand Prix van Miami als recente uitspraken van commentator Antonio Lobato zouden verkeerd gevallen zijn bij de entourage van de Spanjaard.

Irritatie over Aston Martin-verhaal uit Miami

Tijdens het raceweekend in Miami verwees DAZN herhaaldelijk naar de trillingsproblemen van Aston Martin Honda. Volgens Alonso en zijn omgeving was dat onderwerp echter al achterhaald, omdat het team de technische problemen op dat moment al zou hebben opgelost.

De Spanjaard liet zijn frustratie toen al openlijk blijken. Alonso reageerde scherp op de analyses van de zender en liet verstaan dat de realiteit er vanuit de paddock anders uitziet dan vanuit een televisiestudio. “Vanuit de studio lijkt alles soms anders dan hoe het echt is”, klonk het destijds veelzeggend.

Interview met Lobato valt verkeerd

Ook een interview tussen de Grand Prix van Miami en Canada lijkt olie op het vuur te hebben gegooid. In een gesprek van Senen Morán sprak commentator Antonio Lobato zich uit over Alonso, Aston Martin en de onderlinge relatie, iets wat volgens Spaanse berichtgeving niet goed viel bij de veteraan.

Dat alles zou uiteindelijk geleid hebben tot de beslissing van Alonso om DAZN voorlopig te blokkeren. Het is voorlopig nog onduidelijk of het gaat om een tijdelijke maatregel voor één raceweekend of om een langere breuk tussen de Spaanse coureur en de televisiezender.

Larry Perkins

Posts: 65.272

Goed zo.

  • 2
  • 26 mei 2026 - 15:28
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (5)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.464

    Goed zo,

    • + 1
    • 26 mei 2026 - 15:25
  • Larry Perkins

    Posts: 65.273

    Goed zo.

    • + 2
    • 26 mei 2026 - 15:28
  • The Wolf

    Posts: 885

    Los Blokkados, Los oprottos!

    • + 1
    • 26 mei 2026 - 15:36
  • Regenrace

    Posts: 2.701

    Goed zo, als men moedwillig zijn werk niet goed doet (zoals hier zo vaak).
    Of daar sprake van is weet ik niet; de vraag is of en op welk moment Aston Martin middels perscommuniqués een en ander heeft opgehelderd.

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 16:01

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

