Fernando Alonso heeft samen met Aston Martin een erg positieve stap vooruit gezet. De Spanjaard voelt geen trillingen meer in de auto, maar het moet nog wel iets verbeteren. De Spanjaard start de Grand Prix van Miami vanmiddag als achttiende.

De tweevoudig wereldkampioen heeft niet de start van het seizoen waar hij zo op gehoopt had. Adrian Newey heeft de auto ontworpen, maar door problemen met de Honda-motor loopt het nog niet goed. Hij gaat echter een stap vooruit.

Nog een lange weg te gaan

Alonso vertelt na de kwalificatie dat hij nog niet tevreden is met de huidige resultaten, maar het is echter een stap vooruit. "P17 zit nog steeds een seconde voor ons. Het is nog een lange weg te gaan. De betrouwbaarheid en de trillingen zijn veel beter dan tot nu toe. Dat is het belangrijkste positieve punt van dit weekend. Laten we zeggen dat we dat vakje kunnen afvinken, want de auto gedraagt zich nu normaal. Geen problemen om morgen de race uit te rijden. Geen zorgen over de betrouwbaarheid."

De trillingen zijn al opgelost, aldus de ervaren coureur. Toch zijn er nog tallozen problemen die opgelost moeten worden. "Zolang je de problemen niet begrijpt en ze niet één voor één oplost, is het moeilijk om ook vertrouwen te krijgen in de volgende stappen richting performance. Het was een opluchting om te zien dat de trillingen die we in Sakura hebben gemeten hier op de baan daadwerkelijk verminderd zijn."

Alonso wil meer

Aston Martin heeft nog geen updates meegenomen naar Miami, maar de prestaties zijn al wel wat beter. "Natuurlijk zijn we racers, dus wanneer we hier in het weekend komen en zien dat de situatie hetzelfde is, en dat het de komende maanden zo zal blijven, wordt het een oefening om met z'n allen kalm te blijven. Qua tempo hebben we hier geen nieuwe onderdelen meegenomen. Waarschijnlijk zijn we iets verder teruggevallen dan in de vorige race."

Alonso maakte nu een ander probleem mee, maar dat heeft hij nog nooit eerder meegenomen. "Eerlijk gezegd was dat mijn grootste probleem in de kwalificatie. Dat was voor het eerst, want we hadden de rest van het weekend geen problemen, maar in de kwalificatie was het onmogelijk om te rijden. Ik verloor het ritme bij elk rempunt, had geen acceleratie uit de bochten en de terugschakelingen waren overal en nergens — heel willekeurig. Soms had ik grip, soms blokkeerden de achterwielen. Dat was dus een nare verrassing."

