Alonso ziet lichtpuntje bij Aston Martin: "Trillingen zijn weg"

Fernando Alonso heeft samen met Aston Martin een erg positieve stap vooruit gezet. De Spanjaard voelt geen trillingen meer in de auto, maar het moet nog wel iets verbeteren. De Spanjaard start de Grand Prix van Miami vanmiddag als achttiende. 

De tweevoudig wereldkampioen heeft niet de start van het seizoen waar hij zo op gehoopt had. Adrian Newey heeft de auto ontworpen, maar door problemen met de Honda-motor loopt het nog niet goed. Hij gaat echter een stap vooruit.

Nog een lange weg te gaan

Alonso vertelt na de kwalificatie dat hij nog niet tevreden is met de huidige resultaten, maar het is echter een stap vooruit. "P17 zit nog steeds een seconde voor ons. Het is nog een lange weg te gaan. De betrouwbaarheid en de trillingen zijn veel beter dan tot nu toe. Dat is het belangrijkste positieve punt van dit weekend. Laten we zeggen dat we dat vakje kunnen afvinken, want de auto gedraagt zich nu normaal. Geen problemen om morgen de race uit te rijden. Geen zorgen over de betrouwbaarheid."

De trillingen zijn al opgelost, aldus de ervaren coureur. Toch zijn er nog tallozen problemen die opgelost moeten worden. "Zolang je de problemen niet begrijpt en ze niet één voor één oplost, is het moeilijk om ook vertrouwen te krijgen in de volgende stappen richting performance. Het was een opluchting om te zien dat de trillingen die we in Sakura hebben gemeten hier op de baan daadwerkelijk verminderd zijn."

Alonso wil meer

Aston Martin heeft nog geen updates meegenomen naar Miami, maar de prestaties zijn al wel wat beter. "Natuurlijk zijn we racers, dus wanneer we hier in het weekend komen en zien dat de situatie hetzelfde is, en dat het de komende maanden zo zal blijven, wordt het een oefening om met z'n allen kalm te blijven. Qua tempo hebben we hier geen nieuwe onderdelen meegenomen. Waarschijnlijk zijn we iets verder teruggevallen dan in de vorige race."

Alonso maakte nu een ander probleem mee, maar dat heeft hij nog nooit eerder meegenomen. "Eerlijk gezegd was dat mijn grootste probleem in de kwalificatie. Dat was voor het eerst, want we hadden de rest van het weekend geen problemen, maar in de kwalificatie was het onmogelijk om te rijden. Ik verloor het ritme bij elk rempunt, had geen acceleratie uit de bochten en de terugschakelingen waren overal en nergens — heel willekeurig. Soms had ik grip, soms blokkeerden de achterwielen. Dat was dus een nare verrassing."

Hij weet echter waar het probleem ligt. "Eerlijk gezegd was mijn grootste probleem in de kwalificatie de versnellingsbak. Dat was voor het eerst, want we hadden de rest van het weekend geen problemen, maar in de kwalificatie was het onmogelijk om te rijden."

F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Miami 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.715

    De batterij in zijn trilei is leeg...

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 16:24
  • AUDI_F1

    Posts: 3.750

    In elk geval is Newey deze week niet in Miami. Hij zal nu wel in de fabriek aan de auto aan het werk zijn.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 17:15
    • Driver87

      Posts: 704

      Dan had ie beter naar Miami kunnen gaan, aangezien daar de auto's zijn! 😜

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 18:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

