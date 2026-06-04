Fernando Alonso vreest dat Aston Martin mogelijk niet kan deelnemen aan de Grand Prix van Monaco. De Spanjaard laat weten dat het team kampt met problemen met de versnellingsbak, en dat zorgt ervoor dat er onveilige situaties kunnen ontstaan. Alonso maakt zich dan ook grote zorgen.

Alonso en zijn team Aston Martin zijn bezig met een horrorseizoen in de Formule 1. Ze begonnen met een grote achterstand aan het jaar nadat hun auto pas laat arriveerde bij de eerste wintertest, en al snel werd duidelijk dat de nieuwe Honda-motor voor ernstige trillingen zorgde. In Australië waren Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll amper in staat om te rijden, en in de afgelopen maanden zijn de problemen niet verdwenen.

Wat is er aan de hand?

In Monaco onthult Alonso zuchtend dat er nieuwe problemen aan het licht zijn gekomen. In gesprek met The Race wijst hij naar een nieuw, zorgwekkend probleem: "We hebben sinds Miami problemen met de versnellingsbak. Monaco is niet de plek waar je een random downshift wil hebben, en dat je dat je achterremmen blokkeert of dat de motor gaat duwen of zo. Dan vlieg je de muur in, en ziet de coureur er dom uit."

Volgens Alonso is het geen pretje om de Aston Martin te besturen: "We zijn soms gewoon passagiers als je een versnelling teruggaat en je een soort push van de motor krijgt, alsof je volgas gaat. Het ding is dat we in Canada zeker moesten weten dat we de goede kant opgingen, en Monaco zal ons de waarheid vertellen."

Kan Aston Martin wel racen?

Alonso vreest zelfs dat als de problemen niet verdwijnen, ze niet kunnen starten: "Als we dezelfde problemen met de downshifts hebben als in Miami, dan kunnen we waarschijnlijk niet eens racen. Dan zullen we crashen op één van de rempunten, door een heel andere downshift."

"Als we de betrouwbaarheidsproblemen hebben zoals aan het begin van het jaar, toen we maar acht of twaalf rondjes konden rijden, dan maakt het niet zoveel uit dat we nu in Monaco zijn. Dus we moeten hier alles echt goed voor elkaar gaan krijgen."

Hard werken aan de problemen

Volgens Alonso heeft Aston Martin achter de schermen hard doorgewerkt om de problemen op te lossen: "Het is iets waar we in de afgelopen twee weken sinds Canada hard aan hebben gewerkt, want we weten dat dit een belangrijk weekend is en dat we hier alle aandacht aan hebben gegeven."