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Alonso vreest dat Aston Martin niet kan racen in Monaco

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Alonso vreest dat Aston Martin niet kan racen in Monaco

Fernando Alonso vreest dat Aston Martin mogelijk niet kan deelnemen aan de Grand Prix van Monaco. De Spanjaard laat weten dat het team kampt met problemen met de versnellingsbak, en dat zorgt ervoor dat er onveilige situaties kunnen ontstaan. Alonso maakt zich dan ook grote zorgen.

Alonso en zijn team Aston Martin zijn bezig met een horrorseizoen in de Formule 1. Ze begonnen met een grote achterstand aan het jaar nadat hun auto pas laat arriveerde bij de eerste wintertest, en al snel werd duidelijk dat de nieuwe Honda-motor voor ernstige trillingen zorgde. In Australië waren Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll amper in staat om te rijden, en in de afgelopen maanden zijn de problemen niet verdwenen.

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Wat is er aan de hand?

In Monaco onthult Alonso zuchtend dat er nieuwe problemen aan het licht zijn gekomen. In gesprek met The Race wijst hij naar een nieuw, zorgwekkend probleem: "We hebben sinds Miami problemen met de versnellingsbak. Monaco is niet de plek waar je een random downshift wil hebben, en dat je dat je achterremmen blokkeert of dat de motor gaat duwen of zo. Dan vlieg je de muur in, en ziet de coureur er dom uit."

Volgens Alonso is het geen pretje om de Aston Martin te besturen: "We zijn soms gewoon passagiers als je een versnelling teruggaat en je een soort push van de motor krijgt, alsof je volgas gaat. Het ding is dat we in Canada zeker moesten weten dat we de goede kant opgingen, en Monaco zal ons de waarheid vertellen."

Kan Aston Martin wel racen?

Alonso vreest zelfs dat als de problemen niet verdwijnen, ze niet kunnen starten: "Als we dezelfde problemen met de downshifts hebben als in Miami, dan kunnen we waarschijnlijk niet eens racen. Dan zullen we crashen op één van de rempunten, door een heel andere downshift."

"Als we de betrouwbaarheidsproblemen hebben zoals aan het begin van het jaar, toen we maar acht of twaalf rondjes konden rijden, dan maakt het niet zoveel uit dat we nu in Monaco zijn. Dus we moeten hier alles echt goed voor elkaar gaan krijgen."

Hard werken aan de problemen

Volgens Alonso heeft Aston Martin achter de schermen hard doorgewerkt om de problemen op te lossen: "Het is iets waar we in de afgelopen twee weken sinds Canada hard aan hebben gewerkt, want we weten dat dit een belangrijk weekend is en dat we hier alle aandacht aan hebben gegeven."

Erwinnaar

Posts: 5.699

Tja, typ je dat met een Apple telefoon of produkt? Of met een kledingstuk uit Bangladesh, China, India etcetera etcetera.

Ga je naar de Action? Of KiK of etcetera.

Als je ECHT wil deugen dan alles hierboven boycotten.

Het is NIET te doen zowat en dus selectief commentaar geven of afgeven op ... [Lees verder]

  • 4
  • 4 jun 2026 - 19:02
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Monaco 2026

Reacties (6)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 724

    Aramco, Maʿaden Google eens op misstanden, ik denk niet dat een weldenkend mens teleurgesteld kan zijn wanneer AM een keer een race overslaat.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 18:29
    • Erwinnaar

      Posts: 5.699

      Tja, typ je dat met een Apple telefoon of produkt? Of met een kledingstuk uit Bangladesh, China, India etcetera etcetera.

      Ga je naar de Action? Of KiK of etcetera.

      Als je ECHT wil deugen dan alles hierboven boycotten.

      Het is NIET te doen zowat en dus selectief commentaar geven of afgeven op Aramco, Maaden of wie dan ook is onbegonnen werk.

      Ik snap je punt en ben het zeker eens hoor maar het houdt niet op...!

      • + 4
      • 4 jun 2026 - 19:02
  • Larry Perkins

    Posts: 65.485

    [/i] "Alonso vreest dat Aston Martin niet kan racen in Monaco." [/i]

    Geluk bij een ongeluk voor Fernando:
    Op Monaco wordt al jaaaaaren niet meer geracet in de Formule 1.

    Op zondag is er alleen nog maar een optocht met F1-auto's.
    En natuurlijk de blote tietenparade, dat dan weer wel!

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 18:48
  • Larry Perkins

    Posts: 65.485

    Leuk voor de sponsor met de speciale livery!

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 20:00
  • Snorremans

    Posts: 281

    En wij altijd maar lacherig doen over Minardi. Eet team met een totaal budget wat gelijk stond aan het stickerbudget van Ferrari.

    Bij Aston klotst het geld tegen de plinten op en komt niet eens in de buurt van Minardi (bij wijze van spreken). Ze moesten zich echt kapot schamen daar. Echt een wanvertoning. Destijds haald senior volop uit naar Williams omdat het team zoon lief niet aan een fatsoenlijke wagen kon helpen. Nu heeft pappie zelf een team met een gigantisch budget en komt niet eens in de buurt van enig resultaat.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 21:48
  • TylaHunter

    Posts: 10.717

    Tyla verwacht dat geen enkel team op zondag kan "racen". Het is monaco. Meende dat Sirotkin ooit in een veel te langzame Williams de snelste ronde neer zetten op P20. Werd pas erg laat ik die race nog verbeterd.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 21:54

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

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  • Race

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Ferrari
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Red Bull Racing
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 628
  • Podiums 9
  • Grand Prix 197
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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