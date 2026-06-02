Fernando Alonso verwacht niet dat Aston Martin op korte termijn grote stappen zal zetten richting de top van het Formule 1-veld. De tweevoudig wereldkampioen erkent dat het team nog altijd met fundamentele problemen kampt en denkt dat een echte doorbraak pas na de zomerstop mogelijk wordt.

Tijdens de Grand Prix van Canada kende Alonso nochtans een veelbelovende openingsfase. De Spanjaard rukte vanaf de negentiende startplaats snel op naar de puntenposities, maar zakte daarna geleidelijk terug. Uiteindelijk moest hij de strijd zelfs staken door problemen met zijn stoel, die volgens Alonso tijdens de race steeds oncomfortabeler werd.

Alonso ziet voorlopig weinig veranderen

Ondanks de positieve signalen in Montréal blijft Alonso realistisch over de huidige situatie van Aston Martin. Volgens hem verandert het algemene beeld voorlopig nauwelijks. "Eigenlijk was het hetzelfde verhaal als de voorbije weekenden. Soms hebben we een sterke start en rijden we even op een positie waar we eigenlijk niet thuishoren, maar daarna zakken we langzaam terug naar onze natuurlijke plek in het veld."

De ervaren Spanjaard verwacht bovendien dat dit patroon nog wel even zal aanhouden. "Dat is momenteel gewoon onze situatie. Waarschijnlijk blijft dat zo tot na de zomer. We accepteren dat en blijven rustig. Elke week krijgen we dezelfde vragen, maar intern weten we waar we staan en waar we naartoe werken."

Hoop gevestigd op Honda en nieuw pakket

Toch ziet Alonso wel tekenen van vooruitgang binnen het team. Volgens hem zijn er sinds de Grand Prix van Miami al verschillende kleine verbeteringen doorgevoerd, waardoor Aston Martin stap voor stap dichter bij de concurrentie komt. "Elke keer dat we de baan op gaan, leren we iets nieuws. We hebben vooruitgang geboekt met de afstelling, de versnellingsbak, de schakelmomenten en verschillende andere details. Dat levert misschien geen enorme winst op, maar de auto voelt wel degelijk beter aan."

Voor een echte sprong voorwaarts kijkt Alonso echter naar de tweede helft van het seizoen. "De grote achterstand van ongeveer drie seconden kun je niet wegwerken met kleine optimalisaties. Dat zal moeten komen van extra motorvermogen en een sterker aerodynamisch pakket. Die ontwikkelingen staan gepland voor later dit jaar. Tot die tijd blijven we werken aan de details en proberen we elke kans maximaal te benutten."