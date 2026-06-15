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Formule 1 wil Alonso behouden: "We hebben helden nodig in de sport"

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Formule 1 wil Alonso behouden: "We hebben helden nodig in de sport"

Stefano Domenicali heeft zich lovend uitgelaten over Fernando Alonso. De Formule 1-baas ziet de tweevoudig wereldkampioen nog altijd als een van de grote uithangborden van de sport en hoopt dat de Spanjaard nog lang actief blijft op de grid.

Alonso beleeft momenteel een moeilijk seizoen bij Aston Martin, maar volgens Domenicali doet dat niets af aan zijn kwaliteiten. De Italiaan is ervan overtuigd dat de 44-jarige coureur nog steeds tot grootse dingen in staat is als hij over het juiste materiaal beschikt.

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Domenicali ziet Alonso nog altijd als absolute topper

De CEO van de Formule 1 benadrukt dat figuren als Alonso van onschatbare waarde zijn voor de sport. Volgens hem heeft de koningsklasse van de autosport behoefte aan coureurs die generaties fans inspireren en een bijzondere status hebben opgebouwd.

"We hebben helden nodig in deze sport. Daarom hoop ik dat Fernando nog heel lang doorgaat. Als hij een competitieve wagen krijgt, heeft hij volgens mij nog altijd alles in huis om mee te doen aan de top", aldus Domenicali.

De Italiaan geeft toe dat het huidige seizoen van Alonso hem niet onberoerd laat. "Ik heb enorm veel respect voor Fernando en ik weet waartoe hij in staat is. Daarom vind ik het moeilijk om hem zo te zien worstelen. Tegelijk weet ik ook dat hij mentaal bijzonder sterk is en altijd blijft vechten."

'Geef Alonso een goede auto en hij bewijst het opnieuw'

Domenicali gelooft dat Alonso nog niet aan het einde van zijn mogelijkheden zit. Volgens hem ontbreekt het de Spanjaard momenteel vooral aan een wagen waarmee hij zijn kwaliteiten volledig kan tonen.

"Als hij de juiste auto krijgt, ben ik ervan overtuigd dat hij opnieuw kan laten zien waarom hij zo'n uitzonderlijke coureur is. Zijn toewijding en mentaliteit zijn nog altijd van het hoogste niveau. Hij heeft alleen een project nodig dat hem die kans biedt."

De Formule 1-baas hoopt bovendien dat Alonso nog jarenlang onderdeel blijft van de sport. "Ik wil eigenlijk niet nadenken over de dag waarop Fernando stopt. Dat moment hoeft voor mij nog lang niet te komen. Ik hoop dat hij nog vele jaren op de grid staat en blijft doen waar hij zo goed in is."

Met de aanhoudende speculaties over zijn toekomst en de moeilijke periode bij Aston Martin zullen die woorden ongetwijfeld als muziek in de oren klinken voor Alonso, die nog altijd aast op een laatste succesverhaal in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen wordt naast het feit dat hij mogelijk ermee stopt, ook nog eens gelinkt aan een overstap naar Alpine. 

Pietje Bell

Posts: 35.324

[i]"We hebben helden nodig in deze sport.[/i]

Dan had je de F1 maar niet om zeep moeten helpen met je 50/50 gedoe.

  • 2
  • 15 jun 2026 - 18:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Stefano Domenicali Aston Martin

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.324

    "We hebben helden nodig in deze sport.

    Dan had je de F1 maar niet om zeep moeten helpen met je 50/50 gedoe.

    • + 2
    • 15 jun 2026 - 18:16
  • Rocks

    Posts: 1.097

    Een echte held weet wanneer zijn tijd voorbij is 😎

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 19:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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