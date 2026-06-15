Stefano Domenicali heeft zich lovend uitgelaten over Fernando Alonso. De Formule 1-baas ziet de tweevoudig wereldkampioen nog altijd als een van de grote uithangborden van de sport en hoopt dat de Spanjaard nog lang actief blijft op de grid.

Alonso beleeft momenteel een moeilijk seizoen bij Aston Martin, maar volgens Domenicali doet dat niets af aan zijn kwaliteiten. De Italiaan is ervan overtuigd dat de 44-jarige coureur nog steeds tot grootse dingen in staat is als hij over het juiste materiaal beschikt.

Domenicali ziet Alonso nog altijd als absolute topper

De CEO van de Formule 1 benadrukt dat figuren als Alonso van onschatbare waarde zijn voor de sport. Volgens hem heeft de koningsklasse van de autosport behoefte aan coureurs die generaties fans inspireren en een bijzondere status hebben opgebouwd.

"We hebben helden nodig in deze sport. Daarom hoop ik dat Fernando nog heel lang doorgaat. Als hij een competitieve wagen krijgt, heeft hij volgens mij nog altijd alles in huis om mee te doen aan de top", aldus Domenicali.

De Italiaan geeft toe dat het huidige seizoen van Alonso hem niet onberoerd laat. "Ik heb enorm veel respect voor Fernando en ik weet waartoe hij in staat is. Daarom vind ik het moeilijk om hem zo te zien worstelen. Tegelijk weet ik ook dat hij mentaal bijzonder sterk is en altijd blijft vechten."

'Geef Alonso een goede auto en hij bewijst het opnieuw'

Domenicali gelooft dat Alonso nog niet aan het einde van zijn mogelijkheden zit. Volgens hem ontbreekt het de Spanjaard momenteel vooral aan een wagen waarmee hij zijn kwaliteiten volledig kan tonen.

"Als hij de juiste auto krijgt, ben ik ervan overtuigd dat hij opnieuw kan laten zien waarom hij zo'n uitzonderlijke coureur is. Zijn toewijding en mentaliteit zijn nog altijd van het hoogste niveau. Hij heeft alleen een project nodig dat hem die kans biedt."

De Formule 1-baas hoopt bovendien dat Alonso nog jarenlang onderdeel blijft van de sport. "Ik wil eigenlijk niet nadenken over de dag waarop Fernando stopt. Dat moment hoeft voor mij nog lang niet te komen. Ik hoop dat hij nog vele jaren op de grid staat en blijft doen waar hij zo goed in is."

Met de aanhoudende speculaties over zijn toekomst en de moeilijke periode bij Aston Martin zullen die woorden ongetwijfeld als muziek in de oren klinken voor Alonso, die nog altijd aast op een laatste succesverhaal in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen wordt naast het feit dat hij mogelijk ermee stopt, ook nog eens gelinkt aan een overstap naar Alpine.