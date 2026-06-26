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Alonso glashelder: "Tussen Zandvoort en Monza neem ik een beslissing"

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Alonso glashelder: "Tussen Zandvoort en Monza neem ik een beslissing"

Fernando Alonso heeft zich uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen geniet nog altijd volop van zijn carrière bij Aston Martin, maar geeft toe dat hij later dit seizoen een definitieve beslissing zal nemen over zijn plannen voor 2027. Volgens de Spanjaard zal die knoop vermoedelijk rond de Grands Prix van Nederland en Italië worden doorgehakt.

Alonso beleeft op zijn 44ste nog altijd plezier aan het racen op het hoogste niveau. De ervaren coureur benadrukt dat hij momenteel vooral probeert te genieten van een carrière die veel succesvoller is geworden dan hij ooit had durven dromen tijdens zijn eerste stappen in de kartwereld.

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Alonso geniet nog volop van Formule 1-carrière

De Aston Martin-coureur kijkt met trots terug op zijn lange loopbaan. Volgens Alonso overtreft zijn huidige situatie alles wat hij zich als jonge karter in Oviedo had voorgesteld. "Mijn carrière heeft alle verwachtingen overtroffen die ik als kind had. Dat ik op deze leeftijd nog altijd vooraan mee kan doen en me competitief voel, zie ik als een enorm cadeau."

Tegelijkertijd benadrukt Alonso dat zijn motivatie verder gaat dan alleen snelheid. De Spanjaard legt uit dat hij niet uitsluitend herinnerd wil worden als een van de snelste Formule 1-coureurs ooit. "Ik wil vooral bekendstaan als de meest complete coureur ter wereld. Dat is altijd mijn doel geweest."

Unieke erfenis buiten de Formule 1

Die ambitie verklaart volgens Alonso waarom hij gedurende zijn carrière verschillende disciplines heeft opgezocht. Naast de Formule 1 waagde hij zich onder meer aan endurance-racen, de Dakar Rally en de Indianapolis 500. Daarmee wilde hij zichzelf blijven uitdagen buiten zijn vertrouwde omgeving.

Alonso beseft dat dergelijke uitstapjes tegenwoordig zeldzaam zijn in de autosport. "In deze tijd is het ongelooflijk moeilijk om in meerdere raceklassen tegelijk competitief te zijn. Juist daarom ben ik trots op wat ik heb gedaan. Een belangrijk onderdeel van mijn nalatenschap is dat ik uitdagingen ben aangegaan die voor veel andere coureurs simpelweg niet haalbaar zijn." Ook over zijn toekomst blijft hij voorlopig nog geheimzinnig. "Rond Zandvoort of Monza zal ik beslissen wat ik volgend jaar ga doen."

Pietje Bell

Posts: 35.459

[i]"Is er iemand die nog warm loopt voor Fernando?"[/i]

Ja, ikke. Eens een fan, altijd een fan.

  • 3
  • 26 jun 2026 - 12:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (9)

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  • da_bartman

    Posts: 6.682

    "Waar heeft die Alonso het over ? Zandvoort en Monza staan helemaal niet op de kalender ...hier ... " Aldus GeePeeTooDee

    • + 2
    • 26 jun 2026 - 10:19
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.398

      Zoiets wou ook zeggen. Na Oostenrijk weten we wie kampioen is. Alonso leeft op een andere tijdlijn.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 10:41
    • Bertrand Gachot

      Posts: 979

      Is er iemand die nog warm loopt voor Fernando? Gezien zijn huidige situatie zou alles een verbetering zijn, Stap naar middenveld team (verbetering), stoppen (verbetering). Top team zie ik niet gebeuren. Misschien wordt het tijd dat Fernando iets leuks gaat doen met zijn bloedgeld. (tot AM eerlijk verdiend, dat wel, daarna bloedgeld)

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 11:04
    • Pietje Bell

      Posts: 35.459

      "Is er iemand die nog warm loopt voor Fernando?"

      Ja, ikke. Eens een fan, altijd een fan.

      • + 3
      • 26 jun 2026 - 12:03
    • Bertrand Gachot

      Posts: 979

      @Pietje, ik was ook fan, maar als je zo gretig bloedgeld aanpakt, dan val je bij mij uit de gratie. Zelfde als Newey, die is misschien nog wel erger, waar Alonso niet echt wat te kiezen had toen hij voor AM koos, was dat voor Newey anders. Ik ga hier geen godwin van maken. Maar dit is tegen beter weten in (hallo Amnesty International), gewoon je PoenPakken van een zeer, zeer, zeer fout regime.

      • + 1
      • 26 jun 2026 - 12:30
    • Bertrand Gachot

      Posts: 979

      Oke ik ga toch een godwin maken: Anton Musstert was een briljante Ingenieur, en als je de meest recente biografie leest (zoals ik heb gedaan, aanrader!), dan was het een zeer aimabele man. Toch koos hij voor een fout regime, hij heeft daar dus bewust zelf voor gekozen (zie Alonso, die hoewel Amnesty etc aangaaf, pas op Aramco, ma'aden foute boel!). Hoewel er in Nederland nog steeds veel bruggen/sluizen en weet ik veel wat voor belangrijke werkzaamheden van zijn hand zijn te vinden. Hij heeft een gedeeltelijke prachtige nalatenschap (zie de twee wk's van Alonso) Zou ik over Mussert niet willen zeggen; "eens een fan, altijd een fan".

      • + 2
      • 26 jun 2026 - 12:41
  • Knalpijp

    Posts: 2.465

    Even aanpassen,
    Waar rijd Max volgend jaar, op één is Mercedes : 2 Audi : 3 Aston : 4 McLaren: 5 Williams : 6 Cadilac: 7 Alpine : 8 Haas :9 Ferrari: 10 RedBull.

    Waar rijd Max volgend jaar, op één is McLaren: 2 Audi : 3 Aston : 4 Mercedes: 5 Williams : 6 Cadilac: 7 Alpine : 8 Haas :9 Ferrari: 10 RedBull.

    Waar rijd Max volgend jaar, op één is Aston: 2 Audi : 3 Mercedes : 4 McLaren: 5 Williams : 6 Cadilac: 7 Alpine : 8 Haas :9 Ferrari: 10 RedBull.

    • + 0
    • 26 jun 2026 - 10:41
    • Beamer

      Posts: 1.893

      en de Racing Bulls dan?!

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 10:49
    • Knalpijp

      Posts: 2.465

      Krijg nou tieten Beamer@ helemaal vergeten.

      Waar rijd Max volgend jaar, op één is Aston : 2 Audi : 3 Mercedes : 4 McLaren: 5 Williams : 6 Cadilac: 7 Alpine : 8 Haas :9 Ferrari: 10 RedBull: 11 Racing Bulls

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 11:48

AT Grand Prix van Oostenrijk

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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Williams
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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