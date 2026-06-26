Fernando Alonso heeft zich uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen geniet nog altijd volop van zijn carrière bij Aston Martin, maar geeft toe dat hij later dit seizoen een definitieve beslissing zal nemen over zijn plannen voor 2027. Volgens de Spanjaard zal die knoop vermoedelijk rond de Grands Prix van Nederland en Italië worden doorgehakt.

Alonso beleeft op zijn 44ste nog altijd plezier aan het racen op het hoogste niveau. De ervaren coureur benadrukt dat hij momenteel vooral probeert te genieten van een carrière die veel succesvoller is geworden dan hij ooit had durven dromen tijdens zijn eerste stappen in de kartwereld.

Alonso geniet nog volop van Formule 1-carrière

De Aston Martin-coureur kijkt met trots terug op zijn lange loopbaan. Volgens Alonso overtreft zijn huidige situatie alles wat hij zich als jonge karter in Oviedo had voorgesteld. "Mijn carrière heeft alle verwachtingen overtroffen die ik als kind had. Dat ik op deze leeftijd nog altijd vooraan mee kan doen en me competitief voel, zie ik als een enorm cadeau."

Tegelijkertijd benadrukt Alonso dat zijn motivatie verder gaat dan alleen snelheid. De Spanjaard legt uit dat hij niet uitsluitend herinnerd wil worden als een van de snelste Formule 1-coureurs ooit. "Ik wil vooral bekendstaan als de meest complete coureur ter wereld. Dat is altijd mijn doel geweest."

Unieke erfenis buiten de Formule 1

Die ambitie verklaart volgens Alonso waarom hij gedurende zijn carrière verschillende disciplines heeft opgezocht. Naast de Formule 1 waagde hij zich onder meer aan endurance-racen, de Dakar Rally en de Indianapolis 500. Daarmee wilde hij zichzelf blijven uitdagen buiten zijn vertrouwde omgeving.

Alonso beseft dat dergelijke uitstapjes tegenwoordig zeldzaam zijn in de autosport. "In deze tijd is het ongelooflijk moeilijk om in meerdere raceklassen tegelijk competitief te zijn. Juist daarom ben ik trots op wat ik heb gedaan. Een belangrijk onderdeel van mijn nalatenschap is dat ik uitdagingen ben aangegaan die voor veel andere coureurs simpelweg niet haalbaar zijn." Ook over zijn toekomst blijft hij voorlopig nog geheimzinnig. "Rond Zandvoort of Monza zal ik beslissen wat ik volgend jaar ga doen."