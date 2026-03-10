Het is inmiddels zeker dat Max Verstappen niet tot zijn 40e leeftijd door zal gaan in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing - die alweer aan zijn twaalfde seizoen is begonnen in de koningsklasse van de autosport - wordt dus niet de nieuwe Fernando Alonso of Lewis Hamilton.

Verstappen is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de allerbeste F1-coureurs aller tijden. In 234 races voor Toro Rosso en Red Bull slaagde hij erin om in totaal 71 overwinningen, 48 pole positions, 127 podiums en uiteindelijk 4 wereldtitels binnen te slepen. Aangezien hij pas 28 is, kan hij dus nog even door om alle geschiedenisboeken in de koningsklasse van de autosport te herschrijven, maar zit hij daar zelf wel op te wachten?

Verstappen heeft meer dan alleen F1

Zelf heeft Verstappen laten weten dat hij niet als Michael Schumacher - die na een sabbatical terugkeerde bij Mercedes - of Alonso of Hamilton zolang wil doorgaan. "Ik probeer zoveel mogelijk tijd met mijn familie door te brengen", zo vertelde hij zelf in een groot interview met The Times. "Ik geniet ervan om in de Formule 1 te zijn maar het zijn veel races, dus je moet altijd proberen die kalender te optimaliseren. Wat natuurlijk moeilijk is, maar tegelijkertijd krijg ik veel motivatie en plezier uit het kunnen doen van andere dingen", voegde hij daaraan toe.

Verstappens vader - Jos Verstappen - komt nog regelmatig uit in de rally-klassen en zelf racet hij regelmatig in GT3-bolides, waar hij naast zijn werkzaamheden in de F1, veel tijd aan wil spenderen. "Als dat is om mijn vader te zien racen in rally's, de GT3-dingen bouwen, de simulatiebusiness die we hebben, zijn ze ongelooflijk opwindend voor de toekomst."

Verstappens plezier begint af te nemen

De nieuwe auto's in de Formule 1 zijn eveneens een motief voor Verstappen om in andere raceklassen een kijkje in de keuken te nemen. Afgelopen weekend was de eerste in Australië met de nieuwe wagens, waarna meerdere coureurs bakken met kritiek hebben geuit. De Nederlander zelf was in een cynische stemming nadat hij als zesde over de streep was gekomen in Melbourne.