De FIA heeft ingegrepen na de tweede vrije training in Monaco. De autosportfederatie heeft besloten om Andrea Kimi Antonelli en Fernando Alonso te bestraffen, nadat beide rijders te snel zouden hebben gereden in de pitstraat. Echter is de straf die zij opgelegd hebben gekregen, eentje om van in de lach te schieten.

De vrijdag in Monaco leverde het nodige spektakel op. Tijdens de eerste en tweede vrije training oogden de Ferrari's pijlsnel, Kon Max Verstappen goed meekomen met de top, vouwde Isack Hadjar zijn auto op in de muur en vloog de Cadillac van Sergio Pérez in brand. Daarnaast gebeurde er ook het een en ander in de pitstraat.

Antonelli en Alonso bestraft na afloop

Tijdens de tweede oefensessie waren het Antonelli en Alonso die te hard zouden hebben gereden in de pitstraat. Hiermee zouden de Mercedes- en Aston Martin-coureurs een aantal regels hebben overtreden, waarmee de FIA hen niet weg liet komen.

Antonelli en Alonso hebben vanwege hun overtreding een straf gekregen die menig wenkbrauw in de paddock zal laten fronsen. Beide coureurs hebben namelijk een boete gekregen van maar liefst honderd euro van de autosportfederatie.

🚨 MULTA de 100€ para Aston Martin por el exceso de velocidad de Fernando Alonso en el pit lane#F1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/pyw4BWVRTi — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) ___Escaped_link_6a233549b3424___

Misma multa para Mercedes por el exceso de velocidad de Antonelli. pic.twitter.com/Mjt0eCLQ99 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) June 5, 2026

Beide rijders beleefden moeilijke vrijdag

Voor Antonelli verliep de vrijdag moeizaam in Monaco. Los van zijn straf kon de WK-leider niet meekomen met de top van het Formule 1-veld en stelde hij dat zijn auto onvoorspelbaar was. Werk aan de winkel dus voor de Italiaan, die toe moest zien hoe Ferrari en Max Verstappen er stukken sneller uitzagen.

Voor Alonso is het hele seizoen al dweilen met de kraan open. De Spanjaard komt maar niet vooruit met Aston Martin en lijkt voorlopig ook weinig progressie te boeken. Ook het weekend in Monaco zal voor de tweevoudig wereldkampioen lang duren.