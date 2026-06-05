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Alonso en Antonelli krijgen straf na VT2 in Monaco: Allebei boete van honderd euro

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Alonso en Antonelli krijgen straf na VT2 in Monaco: Allebei boete van honderd euro

De FIA heeft ingegrepen na de tweede vrije training in Monaco. De autosportfederatie heeft besloten om Andrea Kimi Antonelli en Fernando Alonso te bestraffen, nadat beide rijders te snel zouden hebben gereden in de pitstraat. Echter is de straf die zij opgelegd hebben gekregen, eentje om van in de lach te schieten. 

De vrijdag in Monaco leverde het nodige spektakel op. Tijdens de eerste en tweede vrije training oogden de Ferrari's pijlsnel, Kon Max Verstappen goed meekomen met de top, vouwde Isack Hadjar zijn auto op in de muur en vloog de Cadillac van Sergio Pérez in brand. Daarnaast gebeurde er ook het een en ander in de pitstraat. 

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Antonelli en Alonso bestraft na afloop 

Tijdens de tweede oefensessie waren het Antonelli en Alonso die te hard zouden hebben gereden in de pitstraat. Hiermee zouden de Mercedes- en Aston Martin-coureurs een aantal regels hebben overtreden, waarmee de FIA hen niet weg liet komen. 

Antonelli en Alonso hebben vanwege hun overtreding een straf gekregen die menig wenkbrauw in de paddock zal laten fronsen. Beide coureurs hebben namelijk een boete gekregen van maar liefst honderd euro van de autosportfederatie. 

 

Beide rijders beleefden moeilijke vrijdag 

Voor Antonelli verliep de vrijdag moeizaam in Monaco. Los van zijn straf kon de WK-leider niet meekomen met de top van het Formule 1-veld en stelde hij dat zijn auto onvoorspelbaar was. Werk aan de winkel dus voor de Italiaan, die toe moest zien hoe Ferrari en Max Verstappen er stukken sneller uitzagen. 

Voor Alonso is het hele seizoen al dweilen met de kraan open. De Spanjaard komt maar niet vooruit met Aston Martin en lijkt voorlopig ook weinig progressie te boeken. Ook het weekend in Monaco zal voor de tweevoudig wereldkampioen lang duren. 

F1 bekijker

Posts: 365

Dat zal ze leren...

  • 1
  • 5 jun 2026 - 20:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Andrea Kimi Antonelli Mercedes Aston Martin GP Monaco 2026

Reacties (11)

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  • StevenQ

    Posts: 10.500

    Dat hakt flink in het zakgeld van Kimi

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 20:02
    • Regenrace

      Posts: 2.742

      Dan maar een andere overweging, aangaande Aston Martin.
      De trillingen zijn al sinds Miami al opgelost. Het zou kunnen dat de Honda ronduit underpowered is, maar dat zou op een circuit als dit dan minder moeten uitmaken. Kortom, ik heb steeds meer het idee dat Newey zelf ook grote steken heeft laten vallen.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 20:29
    • StevenQ

      Posts: 10.500

      Newey is natuurlijk een goede ontwerper maar ook die kan niet een hele F1 auto in zijn eentje ontwerpen en ook hij zat er door de jaren heen nog wel eens naast

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 21:18
  • Dale U

    Posts: 1.939

    Dat die boetes maar in Nederland worden geïntroduceerd, wat een lachertje, dat was in het verleden wel anders.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 20:11
  • F1 bekijker

    Posts: 365

    Dat zal ze leren...

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 20:21
  • Larry Perkins

    Posts: 65.520

    Alonso: "Honderd euro? Ik dacht dat dat kleingeld niet meer bestond..."

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 20:23
    • Larry Perkins

      Posts: 65.520

      Nogmaals Alonso: "Ik te snel gereden? Met dat aftandse hok? Dat gelooft niemand..."

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 20:23
    • Larry Perkins

      Posts: 65.520

      Alonso afsluitend: "Dat was het! Voorlopig..."

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 20:24
  • TylaHunter

    Posts: 10.721

    Had eigenlijk een artikel verwacht:

    Breaking: Fia legt Mclaren 400.00 boete op na overschrijden budgetcap.

    Is dan wel in formule E... maar zo'n goede klik titel 😜

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 20:27
  • racepace1

    Posts: 720

    ok ok stuur maar op, deze betaal ik wel....

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 20:31
  • Hagueian

    Posts: 8.729

    Daar had je gewoon een biertje voor kunnen halen. Zonde!

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 22:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
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8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 628
  • Podiums 9
  • Grand Prix 197
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Mercedes
Mercedes
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