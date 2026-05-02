Het team van Aston Martin heeft in de sprint kwalificatie in Miami een nieuw dieptepunt bereikt. De Britse renstal was met afstand het langzaamste team, en Lance Stroll en Fernando Alonso vielen dan ook direct af in SQ1. Ze waren echter niet alleen langzamer dan de rest van het veld, ook alle Formule 2-coureurs waren sneller.

Het team van Aston Martin kent tot nu toe een rampzalig seizoen. Ze kampen met verregaande problemen, die deels lijken te worden veroorzaakt door de Honda-motor. In Australië, China en Japan werd duidelijk dat er trillingen ontstaan waardoor het voor de coureurs onmogelijk was om een race uit te rijden. In Miami gaf Alonso al aan dat de trillingen minder zijn geworden, maar in de sprint kwalificatie was het weer geen resultaat om over naar huis te schrijven.

Wat ging er mis?

Stroll maakte al vroeg in SQ1 een fout, waardoor hij rechtdoor schoot in een uitloopzone. Hij had zijn banden verpest, en kon geen tijd meer noteren. Tweevoudig wereldkampioen Alonso zag zijn snelste tijd verdwijnen door track limits, en bleef steken op een 1:41.311. Hiermee voldoet hij zelfs niet aan de 107 procent-regel, maar hij zal wel mogen starten in de sprintrace aangezien hij in de eerste vrije training keurig aan de regels voldeed.

Het aller pijnlijkste voor Aston Martin en Alonso is echter dat ze met deze tijd langzamer waren dan de langzaamste tijd die werd neergezet in de kwalificatie van de Formule 2. Hier werd de 22ste tijd neergezet door Cian Shields, die tot een 1:41.157 kwam. Alonso liep dan wel tegen problemen aan, maar het feit dat het gehele F2-veld sneller was, is alsnog enorm pijnlijk.

Wie was de snelste Aston Martin-coureur?

Wat vrijwel niemand had verwacht, is dat Mari Boya de snelste Aston Martin-coureur van de vrijdag in Miami was. Het Spaanse talent rijdt in de Formule 2 voor het eerst in het British Racing Green van Aston Martin, en noteerde met een 1:40.554 de zestiende tijd in de kwalificatie.

Aston Martin zal zich ook dit weekend vooral bezighouden met overleven, en ze hopen beter te kunnen presteren in de gewone kwalificatie. Het is vooralsnog een seizoen uit een nachtmerrie voor het team van Lawrence Stroll.