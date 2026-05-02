Nieuw dieptepunt voor Aston Martin: Alle F2-coureurs zijn sneller

Het team van Aston Martin heeft in de sprint kwalificatie in Miami een nieuw dieptepunt bereikt. De Britse renstal was met afstand het langzaamste team, en Lance Stroll en Fernando Alonso vielen dan ook direct af in SQ1. Ze waren echter niet alleen langzamer dan de rest van het veld, ook alle Formule 2-coureurs waren sneller.

Het team van Aston Martin kent tot nu toe een rampzalig seizoen. Ze kampen met verregaande problemen, die deels lijken te worden veroorzaakt door de Honda-motor. In Australië, China en Japan werd duidelijk dat er trillingen ontstaan waardoor het voor de coureurs onmogelijk was om een race uit te rijden. In Miami gaf Alonso al aan dat de trillingen minder zijn geworden, maar in de sprint kwalificatie was het weer geen resultaat om over naar huis te schrijven.

'Leclerc in gesprek met Aston Martin over spectaculaire overstap'

 Stroll genadeloos over nieuwe auto's: "Maken het racen kapot"

Stroll genadeloos over nieuwe auto's: "Maken het racen kapot"

1 mei

Wat ging er mis?

Stroll maakte al vroeg in SQ1 een fout, waardoor hij rechtdoor schoot in een uitloopzone. Hij had zijn banden verpest, en kon geen tijd meer noteren. Tweevoudig wereldkampioen Alonso zag zijn snelste tijd verdwijnen door track limits, en bleef steken op een 1:41.311. Hiermee voldoet hij zelfs niet aan de 107 procent-regel, maar hij zal wel mogen starten in de sprintrace aangezien hij in de eerste vrije training keurig aan de regels voldeed.

Het aller pijnlijkste voor Aston Martin en Alonso is echter dat ze met deze tijd langzamer waren dan de langzaamste tijd die werd neergezet in de kwalificatie van de Formule 2. Hier werd de 22ste tijd neergezet door Cian Shields, die tot een 1:41.157 kwam. Alonso liep dan wel tegen problemen aan, maar het feit dat het gehele F2-veld sneller was, is alsnog enorm pijnlijk.

Wie was de snelste Aston Martin-coureur?

Wat vrijwel niemand had verwacht, is dat Mari Boya de snelste Aston Martin-coureur van de vrijdag in Miami was. Het Spaanse talent rijdt in de Formule 2 voor het eerst in het British Racing Green van Aston Martin, en noteerde met een 1:40.554 de zestiende tijd in de kwalificatie.

Aston Martin zal zich ook dit weekend vooral bezighouden met overleven, en ze hopen beter te kunnen presteren in de gewone kwalificatie. Het is vooralsnog een seizoen uit een nachtmerrie voor het team van Lawrence Stroll.

  • Kampsie

    Posts: 1.643

    Diep triest. Alonso kan niet eens meer gp2 engine roepen, want die zijn beter.

    • + 8
    • 2 mei 2026 - 09:55
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.151

      Het is nog triester dat hij mss wil blijven bij Aston Martin.
      Eigelijk moet Fernando tegen zichzelf in bescherming genomen worden.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 10:03
    • Cicero

      Posts: 1.640

      F3 engine

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 10:13
  • NicoS

    Posts: 20.659

    Wat een puinhoop daar……

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 10:13
    • benettonB187

      Posts: 541

      Slechter dan dit kan het niet gaan, das het enige positieve

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 10:36
    • k.w

      Posts: 1.188

      @benneton.. heu.. het begin vergeten met Honda en McL enkele jaren geleden.. o nee dat lag aan vele hier aan Stoffel ; )

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 12:51
  • misstappen

    Posts: 3.523

    best way to become a millionaire is to have a team like AM bought as a billionaire..

    ongelooflijk wat een puinzooi daar

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 10:32
  • Need5Speed

    Posts: 3.761

    Ja, als geen van beide Aston Martins een (geldig) snel rondje rijden dan is de snelste langzame ronde langzamer dan de Formule 2, boeien. In VT1 waren ze wel sneller.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 11:32
  • hupholland

    Posts: 9.858

    Alonso verprutst toch gewoon zelf zn ronde? had gewoon een goede eerste sector, waarna hij zich verremt in S2. Natuurlijk zal de auto niet lastig zijn en kunnen we dat hem niet direct kwalijk nemen, maar de auto kan wel gewoon dezelfde tijden rijden als andere teams in de achterhoede. Beetje raar om nu ineens een totaal niet representatieve ronde te gaan vergelijken met de GP2.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 12:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

