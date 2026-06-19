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'Aston Martin schakelt door en wil Pérez als vervanger van Alonso'

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'Aston Martin schakelt door en wil Pérez als vervanger van Alonso'

De toekomst van Fernando Alonso blijft onderwerp van gesprek in de Formule 1. Het contract van de tweevoudig wereldkampioen loopt eind 2026 af en door de tegenvallende prestaties van Aston Martin groeit de twijfel of de Spanjaard zijn carrière wel afsluit in het groen.

Met geruchten over een mogelijke terugkeer naar Alpine in 2027 lijkt Aston Martin zich alvast te moeten voorbereiden op een leven zonder Alonso. Teameigenaar Lawrence Stroll zou daarbij kunnen uitkomen bij een oude bekende: Sergio Pérez.

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Alonso wil zijn imposante loopbaan graag op een hoogtepunt beëindigen, maar daar lijkt Aston Martin momenteel niet de juiste omgeving voor te bieden. De renstal uit Silverstone worstelt dit seizoen met de betrouwbaarheid van de wagen en slaagt er amper in om punten te scoren.

Daardoor nemen de speculaties over een vertrek van Alonso toe. De Spanjaard wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Alpine, waar hij tussen 2021 en 2022 al actief was. Met Lance Stroll naar alle waarschijnlijkheid verzekerd van zijn zitje, moet Aston Martin op zoek naar een ervaren teamgenoot.

Pérez geldt als logische opvolger van Alonso

Volgens verschillende geluiden in de paddock, waaronder informatie van The Race, staat Sergio Pérez open voor een nieuwe uitdaging vanaf 2027. De Mexicaan keerde dit seizoen terug op de grid bij Cadillac, maar zou ondertussen al gesprekken voeren met andere teams.

Voor Lawrence Stroll is Pérez geen onbekende. De Mexicaan reed tussen 2014 en 2020 voor Force India en Racing Point, de voorlopers van het huidige Aston Martin. Stroll was destijds lovend over zijn coureur.

"Checo heeft jarenlang een enorme bijdrage geleverd aan dit team. Hij bewijst ieder weekend opnieuw hoeveel waarde hij heeft en verdient absoluut een plek op de grid", liet Stroll na het vertrek van Pérez weten.

Met zijn ervaring bij Red Bull en zijn huidige rol als kartrekker bij Cadillac zou Pérez volgens velen precies kunnen bieden wat Aston Martin nodig heeft: stabiliteit, technische feedback en de nodige ervaring om de weg omhoog weer in te zetten.

Damon Hill

Posts: 19.809

Natuurlijk maakt Checo wél de switch als hij naar AM kan. Dat AM nu slechter is dan Cadillac zegt niets over 2027. De kans is echt enorm dat AM volgend jaar er weer wat beter voor staat terwijl Cadillac waarschijnlijk het laatste team blijft.

AM heeft dit jaar de plank misgeslagen, maar ze heb... [Lees verder]

  • 1
  • 19 jun 2026 - 18:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Sergio Perez Aston Martin

Reacties (3)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.988

    Lawrence Stroll besloot medio 2020 Vettel aan te trekken en toen moest Pérez weg.
    Maar toen won Checo ineens een race. Als Stroll dat van tevoren geweten had en dat Seb dat niet zou lukken dan had hij waarschijnlijk anders beslist.

    Maar Checo weet wat hij van Stroll kan verwachten, en Cadillac wil ook groeien en doet het niet slechter dan AM op dit moment. Dus het lijkt me sterk dat hij switcht.

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 17:32
    • Damon Hill

      Posts: 19.809

      Natuurlijk maakt Checo wél de switch als hij naar AM kan. Dat AM nu slechter is dan Cadillac zegt niets over 2027. De kans is echt enorm dat AM volgend jaar er weer wat beter voor staat terwijl Cadillac waarschijnlijk het laatste team blijft.

      AM heeft dit jaar de plank misgeslagen, maar ze hebben wel gewoon bakken met geld en de middelen om volgend jaar weer middenmoot of zelfs subtop te zijn. Bij Cadillac is dat totaal anders.

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 18:50
    • Need5Speed

      Posts: 3.988

      Checo heeft steeds geld mee moeten nemen om te mogen rijden tot Red Bull 'm wou. Ik weet niet hoe de situatie bij Cadillac is, ik neem aan dat ze ervaren rijders wilden en bereid waren te dokken.
      Dtroll senior lijkt dat ook, anders waren Vettel en Alonso er nooit neergestreken.

      Als Checo nu geld krijgt om te racen bij een team dat hem ooit wegstuurde ondanks wat hij meebracht dan zou dat voor hem voelen als een overwinning. Maar hij weet dat hij Stroll niet kan vertrouwen.

      Zo slecht is Cadillac niet als je bedenkt dat ze net zijn begonnen. En GM is een poepie groter dan Aston Martin. Als het erom gaat hoeveel geld ze ertegenaan kunnen smijten winnen ze dat waarschijnlijk.

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 19:30

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Verenigde Staten van Amerika
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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