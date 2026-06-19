De toekomst van Fernando Alonso blijft onderwerp van gesprek in de Formule 1. Het contract van de tweevoudig wereldkampioen loopt eind 2026 af en door de tegenvallende prestaties van Aston Martin groeit de twijfel of de Spanjaard zijn carrière wel afsluit in het groen.

Met geruchten over een mogelijke terugkeer naar Alpine in 2027 lijkt Aston Martin zich alvast te moeten voorbereiden op een leven zonder Alonso. Teameigenaar Lawrence Stroll zou daarbij kunnen uitkomen bij een oude bekende: Sergio Pérez.

Alonso gelinkt aan Alpine, Aston Martin zoekt naar alternatief

Alonso wil zijn imposante loopbaan graag op een hoogtepunt beëindigen, maar daar lijkt Aston Martin momenteel niet de juiste omgeving voor te bieden. De renstal uit Silverstone worstelt dit seizoen met de betrouwbaarheid van de wagen en slaagt er amper in om punten te scoren.

Daardoor nemen de speculaties over een vertrek van Alonso toe. De Spanjaard wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Alpine, waar hij tussen 2021 en 2022 al actief was. Met Lance Stroll naar alle waarschijnlijkheid verzekerd van zijn zitje, moet Aston Martin op zoek naar een ervaren teamgenoot.

Pérez geldt als logische opvolger van Alonso

Volgens verschillende geluiden in de paddock, waaronder informatie van The Race, staat Sergio Pérez open voor een nieuwe uitdaging vanaf 2027. De Mexicaan keerde dit seizoen terug op de grid bij Cadillac, maar zou ondertussen al gesprekken voeren met andere teams.

Voor Lawrence Stroll is Pérez geen onbekende. De Mexicaan reed tussen 2014 en 2020 voor Force India en Racing Point, de voorlopers van het huidige Aston Martin. Stroll was destijds lovend over zijn coureur.

"Checo heeft jarenlang een enorme bijdrage geleverd aan dit team. Hij bewijst ieder weekend opnieuw hoeveel waarde hij heeft en verdient absoluut een plek op de grid", liet Stroll na het vertrek van Pérez weten.

Met zijn ervaring bij Red Bull en zijn huidige rol als kartrekker bij Cadillac zou Pérez volgens velen precies kunnen bieden wat Aston Martin nodig heeft: stabiliteit, technische feedback en de nodige ervaring om de weg omhoog weer in te zetten.