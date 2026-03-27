Alonso bevestigt geboorte van eerste kind

Fernando Alonso leeft voorlopig op een roze wolk. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen arriveerde vanochtend pas in Japan, vanwege heuglijk familienieuws. Het verhaal ging dat hij voor het eerst vader is geworden, en dat heeft hij in de paddock op het circuit van Suzuka ook bevestigd.

Het verhaal ging al langer rond dat Alonso en zijn vriendin Melissa Jiménez hun eerste kindje verwachtten. Aston Martin liet eerder deze week weten dat Alonso de mediadag zou overslaan vanwege familieomstandigheden, en al snel werd duidelijk dat Alonso voor het eerst vader was geworden. Hij bleef lang hangen in zijn woonplaats Monaco, en arriveerde vanochtend in Japan. Daar hoefde hij pas in de middag te rijden, want rookie Jak Crawford nam de eerste vrije training voor zijn rekening.

Meer over Fernando Alonso Onrust neemt toe bij Aston Martin: 'Alonso demotiveert iedereen'

Onrust neemt toe bij Aston Martin: 'Alonso demotiveert iedereen'

19 maa
 Alonso wordt vader en slaat mediadag in Japan over

Alonso wordt vader en slaat mediadag in Japan over

25 maa

Hoe gaat het met Alonso?

 In gesprek met zijn landgenoten van DAZN liet hij in de paddock weten dat het een lange nacht is geweest: "Het gaat heel erg goed met me. Ik heb nu een beetje last van een jetlag, omdat ik vanmorgen pas ben geland. Ik ga over een paar uurtjes al slapen, want ik heb de Europese nacht eigenlijk overgeslagen."

Bijzondere dagen

De verslaggever van DAZN vraagt zich dan af of Alonso de week iets anders had voorgesteld. De tweevoudig wereldkampioen laat dan weten dat zijn kind is geboren: "Nou, je kunt je eigenlijk niets concreets voorstellen. Alles komt zoals het komt, met een beetje stress en de zorgen of alles goed zou verlopen. Gelukkig is alles nu goed gegaan, zowel met de moeder als met de baby. Ik ben heel erg blij, het is een supergelukkig en een heel bijzonder moment. En nu is het tijd om weer aan het werk te gaan!"

Welke coureurs hebben er kinderen?

Alonso laat in het midden of het een jongetje of een meisje is. De Spanjaard is zeer gesteld op zijn privéleven, en DAZN stelde dan ook geen vervolgvragen. Na Sergio Pérez, Nico Hülkenberg en Max Verstappen is Alonso de vierde vader op de grid.

  • f(1)orum

    Posts: 9.832

    Palonso heeft nu dus geluk dat hij in een AM rijdt, want dan wordt het feit dat hij nu een halve seconde per rondje langzamer is totaal niet zichtbaar.

    • + 5
    • 27 maa 2026 - 13:28
    • koppie toe

      Posts: 5.213

      Denk dat Jr nu wel kans maakt.
      Sr gaat stralen met zijn toekomstig wereldkampioen.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 13:58
    • Larry Perkins

      Posts: 63.784

      "Palonso"

      Hihihi, lol!

      • + 2
      • 27 maa 2026 - 16:07
  • incure

    Posts: 49

    Ik mis toch wel de kop met wat er aan de hand was? Daar had een heel stuk over de komst van de baby kunnen staan. Nu wordt er gewoon gevraagd aan Alonso hoe het gaat. Eigenlijk heeft DAZN het gevraagd en die vragen weer niet door omdat de vriendin (Melissa Jiménez) van Alonso voor deze zender werkt.

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 15:00
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.241

    Namenraden? Als het een jongetje is heet hij vast Max.

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 15:40
    • Larry Perkins

      Posts: 63.784

      Het is een jongetje maar hij heet niet Max...

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 16:10
    • koppie toe

      Posts: 5.213

      Lewis Maximilanus Alonso dan?
      En ze noemen hem "Lawrence"

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 16:43
    • f(1)orum

      Posts: 9.832

      Volgens mij heeft hij Zilly Boy

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 16:44

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
