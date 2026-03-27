Fernando Alonso leeft voorlopig op een roze wolk. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen arriveerde vanochtend pas in Japan, vanwege heuglijk familienieuws. Het verhaal ging dat hij voor het eerst vader is geworden, en dat heeft hij in de paddock op het circuit van Suzuka ook bevestigd.

Het verhaal ging al langer rond dat Alonso en zijn vriendin Melissa Jiménez hun eerste kindje verwachtten. Aston Martin liet eerder deze week weten dat Alonso de mediadag zou overslaan vanwege familieomstandigheden, en al snel werd duidelijk dat Alonso voor het eerst vader was geworden. Hij bleef lang hangen in zijn woonplaats Monaco, en arriveerde vanochtend in Japan. Daar hoefde hij pas in de middag te rijden, want rookie Jak Crawford nam de eerste vrije training voor zijn rekening.

Hoe gaat het met Alonso?

In gesprek met zijn landgenoten van DAZN liet hij in de paddock weten dat het een lange nacht is geweest: "Het gaat heel erg goed met me. Ik heb nu een beetje last van een jetlag, omdat ik vanmorgen pas ben geland. Ik ga over een paar uurtjes al slapen, want ik heb de Europese nacht eigenlijk overgeslagen."

Bijzondere dagen

De verslaggever van DAZN vraagt zich dan af of Alonso de week iets anders had voorgesteld. De tweevoudig wereldkampioen laat dan weten dat zijn kind is geboren: "Nou, je kunt je eigenlijk niets concreets voorstellen. Alles komt zoals het komt, met een beetje stress en de zorgen of alles goed zou verlopen. Gelukkig is alles nu goed gegaan, zowel met de moeder als met de baby. Ik ben heel erg blij, het is een supergelukkig en een heel bijzonder moment. En nu is het tijd om weer aan het werk te gaan!"

Welke coureurs hebben er kinderen?

Alonso laat in het midden of het een jongetje of een meisje is. De Spanjaard is zeer gesteld op zijn privéleven, en DAZN stelde dan ook geen vervolgvragen. Na Sergio Pérez, Nico Hülkenberg en Max Verstappen is Alonso de vierde vader op de grid.