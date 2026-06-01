Fernando Alonso moet weer mee doen met de Indy 500, aldus oud-teamgenoot Jenson Button. De wereldkampioen van 2009 is van mening dat Alonso een serieuze poging moet doen om de Triple Crown te winnen. De Spanjaard moet daarvoor de Grand Prix van Monaco winnen, de 24 uur van Le Mans en de Indy 500.

Alonso heeft de GP van Monaco al twee keer gewonnen, in 2006 en 2007, ook heeft de tweevoudig wereldkampioen de 24 uur van Le Mans al gewonnen. Hoewel hij wel al drie keer heeft deelgenomen aan de Indy 500 heeft hij die niet gewonnen. Button vindt dat zijn oude teamgenoot moet terugkeren naar de Indy 500.

Button ziet in Alonso een complete coureur

Button is ambassadeur van Aston Martin, het F1-team waar Alonso voor rijdt, en daar heeft hij een column voor geschreven. "Fernando maakt waarschijnlijk de meeste kans van iedereen om de Triple Crown te behalen, omdat hij Monaco en Le Mans al heeft gewonnen en hij in Indy dichtbij was, aangezien hij daar aan de leiding reed. Als hij het nog eens wil proberen, maakt hij absoluut kans", aldus Button in zijn column.

De Brit is vooral een enorme fan van Alonso in zijn Ferrari-jaren. De inmiddels 44-jarige coureur reed van 2010 tot en met 2014 voor Ferrari en kwam meerdere keren dichtbij de titel, maar wist deze niet te winnen. In 2013 behaalde hij niet alleen zijn laatste overwinning voor Ferrari, maar ook in zijn F1-carrière tot nu toe.

Button geniet van Alonso

In het column van Button schrijft hij dat hij enorm geniet van de Spanjaard. "Fernando in zijn Ferrari-jaren komt voor mij het dichtst in de buurt van perfectie, vooral in 2012, toen hij de titel bijna won. Toen dacht ik: 'Hij voldoet aan alle criteria', ook wat betreft de consistentie. In die periode bij Ferrari was hij volgens mij het toonbeeld van een briljante, veelzijdige Formule 1-coureur."

Alonso heeft een speciale gave, waar Button enorm veel respect voor heeft. "Het is alsof hij soms de toekomst kan zien. Hij heeft zo’n goed inzicht in de race-tactiek dat hij zegt: 'Ik ga hier remmen; als jij later remt dan ik, prima, maar dan kom je daar niet uit de bocht, dus hier ga ik me positioneren, en zo kom ik als eerste uit de bocht.'"

De twee reden samen bij McLaren. "Ik reed tegen hem in de tijd van McLaren-Honda, en eerlijk gezegd was hij een klasse beter. Ik was trots op mijn racevaardigheid toen ik door de GP2 kwam en ik dacht dat ik niet slecht was, maar als je tegen hem racete, kreeg ik een paar keer een lesje."