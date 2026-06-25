Fernando Alonso is helemaal klaar met de online haat die zijn team Aston Martin momenteel ontvangt. De Spanjaard gaat achter het team en motorleverancier Honda staan, en stelt dat het te ver gaat. Op de achtergrond blijven er geruchten rondgaan over Alonso's toekomst bij het team.

Het team van Aston Martin heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. De Britse renstal kampt met veel problemen, en de trillingen die worden veroorzaakt door de nieuwe Honda-krachtbron helpen niet bepaald mee. Aston Martin behoort elk weekend tot het groepje teams dat het achterveld vormt, en de frustratie begint toe te nemen. Het gaat dan niet alleen op de frustratie bij het team zelf, maar ook bij de fans.

Hoe kijkt Alonso naar alle verhalen?

Stercoureur Alonso wordt ondertussen ook in verband gebracht met een overstap naar Alpine, en in Oostenrijk reageerde hij tijdens zijn mediasessie op alle verhalen: "Er zijn altijd geruchten en we zijn ook heel erg slecht behandeld door de buitenwereld. Maar goed, dat is normaal. We presteren gewoon ondermaats. We zitten echt in een moeilijke periode, en zodra de zomerstop nadert, steken de geruchten altijd de kop op."

Alonso spreekt daarna zijn vertrouwen in Aston Martin uit: "Die geruchten zijn er bij topteams, en in ons geval is het omdat we niet goed genoeg presteren. Zoals ik al zei: mijn toewijding aan Aston Martin reikt verder dan alleen mijn tijd als coureur. Ik geloof in dit project. We hebben de juiste mensen, we hebben met Adrian Newey overduidelijk de beste in huis, en we hebben Honda. Ja, we zijn met een achterstand begonnen, dat begrijpen we, maar we proberen alles zo snel mogelijk op de rit te krijgen."

'Dit lijkt op online misbruik'

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen vindt de kritiek echt te ver gaan: "We zijn nu gewoon een makkelijk doelwit, omdat we achteraan rijden. Met de sociale media en de grappen die over ons worden gemaakt... Soms balanceert het gewoon op het randje van online misbruik waar we het hier weleens over hebben. We zijn natuurlijk niet blij met waar we nu staan, maar we zijn wel keiharde werkers."