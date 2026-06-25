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Alonso haalt keihard uit naar 'online misbruik' richting Aston Martin

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Alonso haalt keihard uit naar 'online misbruik' richting Aston Martin

Fernando Alonso is helemaal klaar met de online haat die zijn team Aston Martin momenteel ontvangt. De Spanjaard gaat achter het team en motorleverancier Honda staan, en stelt dat het te ver gaat. Op de achtergrond blijven er geruchten rondgaan over Alonso's toekomst bij het team.

Het team van Aston Martin heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug. De Britse renstal kampt met veel problemen, en de trillingen die worden veroorzaakt door de nieuwe Honda-krachtbron helpen niet bepaald mee. Aston Martin behoort elk weekend tot het groepje teams dat het achterveld vormt, en de frustratie begint toe te nemen. Het gaat dan niet alleen op de frustratie bij het team zelf, maar ook bij de fans.

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Hoe kijkt Alonso naar alle verhalen?

Stercoureur Alonso wordt ondertussen ook in verband gebracht met een overstap naar Alpine, en in Oostenrijk reageerde hij tijdens zijn mediasessie op alle verhalen: "Er zijn altijd geruchten en we zijn ook heel erg slecht behandeld door de buitenwereld. Maar goed, dat is normaal. We presteren gewoon ondermaats. We zitten echt in een moeilijke periode, en zodra de zomerstop nadert, steken de geruchten altijd de kop op."

Alonso spreekt daarna zijn vertrouwen in Aston Martin uit: "Die geruchten zijn er bij topteams, en in ons geval is het omdat we niet goed genoeg presteren. Zoals ik al zei: mijn toewijding aan Aston Martin reikt verder dan alleen mijn tijd als coureur. Ik geloof in dit project. We hebben de juiste mensen, we hebben met Adrian Newey overduidelijk de beste in huis, en we hebben Honda. Ja, we zijn met een achterstand begonnen, dat begrijpen we, maar we proberen alles zo snel mogelijk op de rit te krijgen."

'Dit lijkt op online misbruik'

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen vindt de kritiek echt te ver gaan: "We zijn nu gewoon een makkelijk doelwit, omdat we achteraan rijden. Met de sociale media en de grappen die over ons worden gemaakt... Soms balanceert het gewoon op het randje van online misbruik waar we het hier weleens over hebben. We zijn natuurlijk niet blij met waar we nu staan, maar we zijn wel keiharde werkers."

Bertrand Gachot

Posts: 970

Hij zou eens naar een publieke executie in zijn geliefde Saudi Arabië moeten gaan kijken, over misbruik gesproken

  • 1
  • 25 jun 2026 - 18:16
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Oostenrijk 2026

Reacties (4)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 970

    Hij zou eens naar een publieke executie in zijn geliefde Saudi Arabië moeten gaan kijken, over misbruik gesproken

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 18:16
  • Joeppp

    Posts: 8.670

    Misschien moeten ze Thijs Römer aannemen als perschef.

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 18:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 970

      Of misschien moet hij eens een vakantie boeken in een van de volgende landen: Noord-Korea, Afghanistan, Syrië, Iran of Eritrea, kijken of hij een ander beeld krijgt van wat "misbruik" is

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 18:43
    • DenniSNL1980

      Posts: 460

      Of heel misschien is dit wer ontzettend opgeblazen en zei hij helemaal niks bijzonders.

      • + 0
      • 25 jun 2026 - 22:11

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ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

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Team
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1
Mercedes
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Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 629
  • Podiums 9
  • Grand Prix 199
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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