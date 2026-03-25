Alonso wordt vader en slaat mediadag in Japan over

Fernando Alonso ontbreekt morgen tijdens de mediadag op het circuit van Suzuka in Japan. Zijn team Aston Martin laat weten dat hij vanwege persoonlijke redenen niet aanwezig zal zijn, en dat heeft te maken met het feit dat hij voor het eerst vader wordt.

Volgens Aston Martin zal Alonso later op het circuit arriveren, en is hij wel aanwezig op de vrijdag. Hij zal dan niet in actie komen in de eerste vrije training, omdat hij zijn auto afstaat aan rookie Jak Crawford. Aston Martin zwijgt over de precieze reden van Alonso's aanwezigheid, maar het is algemeen bekend dat hij en zijn vriendin Melissa Jimenez hun eerste kindje verwachten.

Meer over Fernando Alonso Onrust neemt toe bij Aston Martin: 'Alonso demotiveert iedereen'

Onrust neemt toe bij Aston Martin: 'Alonso demotiveert iedereen'

19 maa
 Aston Martin geeft Crawford een kans in Japan

Aston Martin geeft Crawford een kans in Japan

23 maa

Wat is de situatie?

Alonso heeft zich nooit publiekelijk uitgesproken over het feit dat hij voor het eerst vader wordt, maar het nieuws lekte vorig jaar uit via Spaanse media. Er werd gesteld dat zijn vriendin Jimenez, die bij de Spaanse televisie werkt, begin dit jaar uitgerekend zou zijn. Jimenez is werkzaam bij het Spaanse DAZN en doet ook verslag van de Formule 1. Door haar zwangerschap is ze echter al geruime tijd afwezig in de paddock.

Aston Martin laat in een kort statement weten dat Alonso pas later op het circuit zal arriveren: "Fernando arriveert iets later dit weekend vanwege persoonlijke omstandigheden. Hij zal dan ook niet aanwezig zijn op de mediadag voor de Japanse Grand Prix. Alles is helemaal in orde, en hij zal op tijd aanwezig zijn voor de vrijdag."

Goed nieuws na een lastige periode

Het is het eerste kind voor de 44-jarige Alonso, zijn partner heeft al kinderen uit een eerdere relatie. Voor Alonso is dit mooi nieuws na een tegenvallende sportieve periode. Zijn werkgever Aston Martin kampt met de nodige problemen, waardoor ze niet in staat zijn om races uit te rijden. De problemen met de motoren van Honda veroorzaken trillingen, waardoor de coureurs geen gevoel meer hebben in hun handen en voeten.

F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Japan 2026

  • Ronnie Peterson

    Posts: 192

    Achja, die paar tienden doen het 'm ook niet meer.

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 10:28
    • Damon Hill

      Posts: 19.747

      Klopt, want zelfs dán is Lance nog steeds langzamer.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 15:43
  • f(1)orum

    Posts: 9.802

    "Fernando, Fernando, how does it feel to be a father?"
    "Well, in sharp contrast with driving my Aston Martin, this is positively shocking!"

    • + 3
    • 25 maa 2026 - 10:28
  • Pietje Bell

    Posts: 33.900

    Het wordt in het midden gelaten of hun zoontje al geboren is, maar op de BBC:

    Andrew Benson
    F1 Correspondent in Tokyo

    Published
    5 minutes ago

    Fernando Alonso is to miss media day at the Japanese Grand Prix on Thursday because he is travelling to the race late following the birth of his first child.

    Aston Martin said on Wednesday that the two-time world champion was "arriving slightly later this weekend for personal family reasons".

    The team declined to give any further details but BBC Sport has confirmed that it is because Alonso's partner Melissa Jimenez has had their first baby.

    Alonso, 44, prefers to keep his personal life private and no further information has been made public.

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 10:42
    • Pietje Bell

      Posts: 33.900

      🎶💃🕺🎊🥳🎉🎈 🎂 🍾🥳 🎉 🍰🎶🎈💃🎉🎊🥳 🍾 🍰🎶🎈💃

      Fernando en Melissa, van harte gefeliciteerd met jullie zoontje!

      🎶💃🕺🎊🥳🎉🎈 🍾🥳 🎉 🍰🎶🎈💃🎉🎊🥳🎂 🍾 🍰🎶🎈💃

      • + 3
      • 25 maa 2026 - 10:45
    • Klus

      Posts: 2.421

      Heb je de verloskundige gebeld omdat je weet dat het een zoontje is?

      • + 4
      • 25 maa 2026 - 11:01
    • Pietje Bell

      Posts: 33.900

      Dat hebben ze een paar maanden geleden al bekend gemaakt @Klus.

      • + 2
      • 25 maa 2026 - 11:11
    • Larry Perkins

      Posts: 63.731

      @Klus had toen net een klusje...

      • + 3
      • 25 maa 2026 - 12:19
    • Pietje Bell

      Posts: 33.900

      LOL!!

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 14:04
    • snailer

      Posts: 32.191

      Mogelijk met de verloskundige.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 16:08
    • Larry Perkins

      Posts: 63.731

      Wat anders, foto boven de tekst:

      Die echo foto's die Alonso toont zien er wel zorgelijk uit...

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 16:16
  • JV fan

    Posts: 2.965

    Verwacht ze allebei over 18 jaar op de grid te zien XD

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 11:02
  • Skoda F1

    Posts: 588

    Gefeliciteerd hoor! De naam van het kind is waarschijnlijk Brrrrrrando Alonso...

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 11:22
    • Larry Perkins

      Posts: 63.731

      En zijn eerste woorden worden: "Fuck the Brrrrritish media!"

      • + 2
      • 25 maa 2026 - 12:00
    • Skoda F1

      Posts: 588

      Brrrrritish Rrrrrubbish..

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 12:15
  • nutstree

    Posts: 625

    hoeft ie in japan bij de pers in ieder geval niet te vertellen hoe slecht hij de honda motor vind.

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 13:16

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

