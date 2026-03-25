Fernando Alonso ontbreekt morgen tijdens de mediadag op het circuit van Suzuka in Japan. Zijn team Aston Martin laat weten dat hij vanwege persoonlijke redenen niet aanwezig zal zijn, en dat heeft te maken met het feit dat hij voor het eerst vader wordt.

Volgens Aston Martin zal Alonso later op het circuit arriveren, en is hij wel aanwezig op de vrijdag. Hij zal dan niet in actie komen in de eerste vrije training, omdat hij zijn auto afstaat aan rookie Jak Crawford. Aston Martin zwijgt over de precieze reden van Alonso's aanwezigheid, maar het is algemeen bekend dat hij en zijn vriendin Melissa Jimenez hun eerste kindje verwachten.

Wat is de situatie?

Alonso heeft zich nooit publiekelijk uitgesproken over het feit dat hij voor het eerst vader wordt, maar het nieuws lekte vorig jaar uit via Spaanse media. Er werd gesteld dat zijn vriendin Jimenez, die bij de Spaanse televisie werkt, begin dit jaar uitgerekend zou zijn. Jimenez is werkzaam bij het Spaanse DAZN en doet ook verslag van de Formule 1. Door haar zwangerschap is ze echter al geruime tijd afwezig in de paddock.

Aston Martin laat in een kort statement weten dat Alonso pas later op het circuit zal arriveren: "Fernando arriveert iets later dit weekend vanwege persoonlijke omstandigheden. Hij zal dan ook niet aanwezig zijn op de mediadag voor de Japanse Grand Prix. Alles is helemaal in orde, en hij zal op tijd aanwezig zijn voor de vrijdag."

Goed nieuws na een lastige periode

Het is het eerste kind voor de 44-jarige Alonso, zijn partner heeft al kinderen uit een eerdere relatie. Voor Alonso is dit mooi nieuws na een tegenvallende sportieve periode. Zijn werkgever Aston Martin kampt met de nodige problemen, waardoor ze niet in staat zijn om races uit te rijden. De problemen met de motoren van Honda veroorzaken trillingen, waardoor de coureurs geen gevoel meer hebben in hun handen en voeten.