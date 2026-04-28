user icon
icon

Doorbraak voor Aston Martin: Alonso en Stroll krijgen nieuwe motor

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De pauze in de Formule 1 kwam voor Aston Martin op het perfecte moment. Na een dramatische reeks races en een dieptepunt tijdens de GP van Japan kreeg het team eindelijk de kans om op adem te komen. Wat begon als een noodzakelijke break, kan in Miami zomaar uitgroeien tot een keerpunt.

In de fabriek in Silverstone en bij motorpartner Honda werd de voorbije weken onafgebroken gewerkt. De focus lag niet alleen op herstel, maar vooral op oplossingen voor de problemen die het team al sinds de winter teisteren.

Meer over Aston Martin Alonso lijkt door te willen in Formule 1: "Weet niet of dit het moment is"

Alonso lijkt door te willen in Formule 1: "Weet niet of dit het moment is"

26 apr
 "Verstappen neemt mogelijk sabbatical en keert dan terug bij Aston Martin"

"Verstappen neemt mogelijk sabbatical en keert dan terug bij Aston Martin"

16 apr

Nieuwe upgrades moeten Aston Martin uit dal trekken

De grootste pijnpunten zijn inmiddels duidelijk. Trillingen in de wagen zorgden ervoor dat onderdelen niet optimaal functioneerden en dat waardevolle data verloren ging. Daardoor kon het team de auto nauwelijks doorontwikkelen. 

Voor de Grand Prix van Miami staat er dan ook een stevig updatepakket klaar. Het doel is simpel: de grootste problemen aanpakken en de auto weer bestuurbaar maken zoals het hoort wordt er gezegd. Onder meer aanpassingen aan de stuurkolom moeten de hevige trillingen verminderen.

Daarnaast lijkt ook een nieuwe motor zijn intrede te doen, met een focus op betrouwbaarheid. De afgelopen races kon het team niet eens op volle kracht rijden, wat de prestaties zwaar beperkte.

Voorzichtig optimisme, maar realiteit blijft hard

Binnen het team is er hoop dat de upgrades een eerste stap in de juiste richting zijn, al blijft men realistisch. Voor coureurs als Fernando Alonso is de inzet duidelijk: weer vertrouwen krijgen in de auto. “Het moet weer leuk worden om te rijden en dat begint met een stabiele wagen”, luidt de boodschap.

De eerste vrije trainingen in Miami zullen meteen een harde graadmeter zijn. Daar moet blijken of Aston Martin eindelijk uit het dal kan kruipen, of dat de problemen dieper zitten dan gehoopt. Eén ding is zeker: de druk staat er vol op.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Lance Stroll Aston Martin Honda

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.119

    Ik hoop dat het nieuwe Honda blok Fernando en Lance 'n stuk verder naar voren zullen brengen.
    Afgelopen race's waren toch 'n blamage voor hun, Honda en Newey.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 14:26
    • The Wolf

      Posts: 687

      laten we maar blij zijn dat Max de overstap naar Aston Martin niet gemaakt heeft, als ze er dan zo'n potje van maakte dan had Jos die splinternieuwe fabriek tot de grond toe afgebroken. Vervolgens was Adrian Newey de sjaak. Daarna de beurt aan Lawrence Stroll om te incasseren. Jos was voorlopig nog niet klaar met beuken.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 14:47
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.119

      Oei.
      Die had zich wel uit kunnen leven hoor.
      Die zou zijn complete verzameling knuppels hebben kunnen gebruiken, en z'n knuisten tot bloedens toe verrot hebben kunnen slaan op die gezichten..

      Goeie zet van Max.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 15:08
    • The Wolf

      Posts: 687

      Jos beukt die gasten finaal tot preparé

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 15:25

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 628
  • Podiums 9
  • Grand Prix 195
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar