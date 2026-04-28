De pauze in de Formule 1 kwam voor Aston Martin op het perfecte moment. Na een dramatische reeks races en een dieptepunt tijdens de GP van Japan kreeg het team eindelijk de kans om op adem te komen. Wat begon als een noodzakelijke break, kan in Miami zomaar uitgroeien tot een keerpunt.

In de fabriek in Silverstone en bij motorpartner Honda werd de voorbije weken onafgebroken gewerkt. De focus lag niet alleen op herstel, maar vooral op oplossingen voor de problemen die het team al sinds de winter teisteren.

Nieuwe upgrades moeten Aston Martin uit dal trekken

De grootste pijnpunten zijn inmiddels duidelijk. Trillingen in de wagen zorgden ervoor dat onderdelen niet optimaal functioneerden en dat waardevolle data verloren ging. Daardoor kon het team de auto nauwelijks doorontwikkelen.

Voor de Grand Prix van Miami staat er dan ook een stevig updatepakket klaar. Het doel is simpel: de grootste problemen aanpakken en de auto weer bestuurbaar maken zoals het hoort wordt er gezegd. Onder meer aanpassingen aan de stuurkolom moeten de hevige trillingen verminderen.

Daarnaast lijkt ook een nieuwe motor zijn intrede te doen, met een focus op betrouwbaarheid. De afgelopen races kon het team niet eens op volle kracht rijden, wat de prestaties zwaar beperkte.

Voorzichtig optimisme, maar realiteit blijft hard

Binnen het team is er hoop dat de upgrades een eerste stap in de juiste richting zijn, al blijft men realistisch. Voor coureurs als Fernando Alonso is de inzet duidelijk: weer vertrouwen krijgen in de auto. “Het moet weer leuk worden om te rijden en dat begint met een stabiele wagen”, luidt de boodschap.

De eerste vrije trainingen in Miami zullen meteen een harde graadmeter zijn. Daar moet blijken of Aston Martin eindelijk uit het dal kan kruipen, of dat de problemen dieper zitten dan gehoopt. Eén ding is zeker: de druk staat er vol op.