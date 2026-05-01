Alonso spreekt zich uit: "Dan beslis ik of ik in de Formule 1 blijf"

Fernando Alonso heeft zich opnieuw uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De Spanjaard laat weten dat hij later dit jaar een knoop zal doorhakken, terwijl hij tegelijk kritisch blijft op de huidige richting van de sport.

De tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat hij zich nog geen zorgen maakt, maar erkent wel dat er een belangrijk moment nadert waarop hij een beslissing moet nemen over zijn verdere carrière.

Meer over Formule 1 Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

20 apr

Alonso houdt kaarten tegen de borst over toekomst

Alonso geeft aan dat hij ergens rond de zomerperiode duidelijkheid wil scheppen. “Op een bepaald punt dit jaar, ergens rond de zomer of misschien iets later, zal ik moeten beslissen wat ik ga doen,” klinkt het in gesprek met diverse pers in Miami. “Maar op dit moment ben ik daar nog niet intensief mee bezig. Eerst wil ik alles rustig bespreken met mijn familie.”

De Spanjaard bevestigt dat er al gesprekken zijn geweest met het team van Aston Martin, maar dat die voorlopig niet draaiden om zijn toekomst. “Ik heb met Lawrence Stroll en het team gesproken, we hebben elkaar recent nog gezien in Monaco,” legt hij uit. “Maar eerlijk gezegd ging het vooral over het heden en niet zozeer over wat er hierna komt.”

Twijfels over F1, maar deur blijft open

Toch laat Alonso doorschemeren dat zijn beslissing niet alleen van Aston Martin zal afhangen. Hij hint zelfs op alternatieven buiten de Formule 1. “Als ik doorga, denk ik dat het project volgend jaar sterker zal staan in het tweede seizoen,” zegt hij. “Maar als ik stop, zijn er genoeg andere disciplines waarin ik nog wil racen.”

Daarnaast blijft hij kritisch op de huidige staat van de Formule 1. “Ik weet niet of de sport in deze vorm nog het beste podium voor mij is,” klinkt het veelzeggend. “Er zijn andere uitdagingen die me ook aanspreken, zoals Dakar of misschien opnieuw Le Mans.”

Toch sluit Alonso een langer verblijf bij Aston Martin niet uit. “Ik heb het gevoel dat ik nog steeds op niveau presteer en dat het team vertrouwen in mij heeft,” besluit hij. “De volgende auto moet echt een stap vooruit zijn. Anders wordt het lastig. Maar hoe dan ook wil ik actief blijven racen en verbonden blijven met dit team, op welke manier dan ook.”

  • Bertrand Gachot

    Posts: 544

    Alonso kiest zijn eigen pensioen, hij heeft genoeg bewezen. Maar dit straalt toch niet goed af op de sport. Ik heb Alonso hoog staan als coureur, maar in de generaties auto's tot pak hem beet 12 jaar terug zou een "oude man" als Alonso het gedurende een race afstand, fysiek en wellicht ook mentaal echt niet meer kunnen bijbenen.

    • + 1
    • 1 mei 2026 - 14:07

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:00 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
