Fernando Alonso heeft zich opnieuw uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De Spanjaard laat weten dat hij later dit jaar een knoop zal doorhakken, terwijl hij tegelijk kritisch blijft op de huidige richting van de sport.

De tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat hij zich nog geen zorgen maakt, maar erkent wel dat er een belangrijk moment nadert waarop hij een beslissing moet nemen over zijn verdere carrière.

Alonso houdt kaarten tegen de borst over toekomst

Alonso geeft aan dat hij ergens rond de zomerperiode duidelijkheid wil scheppen. “Op een bepaald punt dit jaar, ergens rond de zomer of misschien iets later, zal ik moeten beslissen wat ik ga doen,” klinkt het in gesprek met diverse pers in Miami. “Maar op dit moment ben ik daar nog niet intensief mee bezig. Eerst wil ik alles rustig bespreken met mijn familie.”

De Spanjaard bevestigt dat er al gesprekken zijn geweest met het team van Aston Martin, maar dat die voorlopig niet draaiden om zijn toekomst. “Ik heb met Lawrence Stroll en het team gesproken, we hebben elkaar recent nog gezien in Monaco,” legt hij uit. “Maar eerlijk gezegd ging het vooral over het heden en niet zozeer over wat er hierna komt.”

Twijfels over F1, maar deur blijft open

Toch laat Alonso doorschemeren dat zijn beslissing niet alleen van Aston Martin zal afhangen. Hij hint zelfs op alternatieven buiten de Formule 1. “Als ik doorga, denk ik dat het project volgend jaar sterker zal staan in het tweede seizoen,” zegt hij. “Maar als ik stop, zijn er genoeg andere disciplines waarin ik nog wil racen.”

Daarnaast blijft hij kritisch op de huidige staat van de Formule 1. “Ik weet niet of de sport in deze vorm nog het beste podium voor mij is,” klinkt het veelzeggend. “Er zijn andere uitdagingen die me ook aanspreken, zoals Dakar of misschien opnieuw Le Mans.”

Toch sluit Alonso een langer verblijf bij Aston Martin niet uit. “Ik heb het gevoel dat ik nog steeds op niveau presteer en dat het team vertrouwen in mij heeft,” besluit hij. “De volgende auto moet echt een stap vooruit zijn. Anders wordt het lastig. Maar hoe dan ook wil ik actief blijven racen en verbonden blijven met dit team, op welke manier dan ook.”