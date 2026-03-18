Alonso: "Ik leek tien jaar geleden gestoord door mijn kritiek op Honda"

Fernando Alonso en Honda kennen nog altijd geen goede band samen. De twee werkten eerder samen bij McLaren en momenteel bij Aston Martin, maar het is nog altijd geen succes gebleken. Alonso is van mening dat zijn kritiek op Honda is bevestigd. 

Alonso noemde de motoren van Honda van GP2-niveau toen hij bij McLaren met een krachtbron van de Japanse leverancier reed. Van 2015 tot en met 2017 reed de Spanjaard met motoren van Honda. 

Meer over Fernando Alonso Alonso stapte vroegtijdig uit Aston Martin: "Voelde mijn handen en voeten niet meer"

Alonso stapte vroegtijdig uit Aston Martin: "Voelde mijn handen en voeten niet meer"

18 maa
 Zorgwekkend: Alonso had geen gevoel meer in zijn handen

Zorgwekkend: Alonso had geen gevoel meer in zijn handen

15 maa

De geschiedenis van Alonso en Honda zit niet mee

De tweevoudig wereldkampioen heeft maar liefst 58 Grands Prix gereden met de Honda-motor tot nu toe. Gemiddeld is dit de slechtste motor waar Alonso mee gereden heeft. Toch valt het mee voor Alonso. "Minder zwaar dan je misschien denkt. Het is geen ideale start, maar het is het eerste jaar van de samenwerking tussen Aston Martin en Honda en we moeten door deze fase heen. Ik ben klaar om zoveel mogelijk te helpen", zei hij op de persconferentie in China. 

Alonso heeft het gevoel dat hij 'eindelijk' geloofd wordt. "Wat mij de afgelopen jaren het meest heeft verbaasd, is dat men tien jaar later eindelijk lijkt te begrijpen wat wij toen al zeiden bij McLaren. Stoffel, Jenson, ikzelf – mensen lijken zich alleen Fernando te herinneren, maar Jenson, Stoffel en McLaren zeiden hetzelfde – dat project en die power unit waren nog niet volwassen toen we begonnen."

'Het leek alsof ik gestoord was'

Red Bull en Honda werkten juist heel goed samen en zorgden ervoor dat zij een dominante factor werden binnen de Formule 1. "Maar twee of drie jaar geleden leek het alsof ik tien jaar geleden gestoord was toen ik daar kritiek op had. Het waren frustraties over de radio, dat klopt. Maar als tweevoudig wereldkampioen en competitieve coureur was ik niet blij met de situatie. Moest ik soms blij zijn en in de auto applaudisseren voor het geleverde werk?"

F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP China 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • iOosterbaan

    Posts: 2.128

    Owh ik heb Alonso's mening in deze nooit in twijfel getrokken...waren alleen gewoon goede memes

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 11:21
  • Pietje Bell

    Posts: 33.735

    Hadden ze bij McLaren maar niet om een size zero PU moeten vragen.
    Dat was op voorhand al gedoemd om te mislukken.

    • + 4
    • 18 maa 2026 - 18:18
    • Aajd Flupke

      Posts: 119

      Dezelfde fout heeft Newey nu gemaakt, hij eiste bepaalde afmetingen en het resultaat is weer duidelijk zichtbaar

      • + 5
      • 18 maa 2026 - 19:37
    • Pietje Bell

      Posts: 33.735

      Zie mijn bericht een stukje naar beneden.

      It is mostly a problem of the Chassis side of the team being late with
      the design. Almost not ready for testing!!!
      Original plan was to run at AVL in Austria before testing!!!

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 20:30
  • Joeppp

    Posts: 8.418

    Alonso is juist een held omdat hij zegt wat hij denkt en om wie hij is. Als iemand anders zoals toen bijvoorbeeld Stoffel ( of reed Button er toen?) het had geroepen had niemand het opgemerkt. Ik ben er 100% van overtuigd dat het Honda heeft gemotiveerd en ik hoop dat ze het voor elkaar krijgen met deze nieuwe motoren. Sterker nog ik hoop dat de geschiedenis zich herhaald en ze na een jaar of 2 weggaan bij AM en daarna Williams kampioen maken.

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 18:39
    • Arran

      Posts: 1.560

      Echter het wisselvallige achter Honda, F1 In, F1 Uit, F1 in, en er weer uit, maar toch nu ook wel weer in, met steeds ook personele verschuivingen doet geen goed aan dit project, en lijkt Honda steeds weer het wiel opnieuw te moeten uitvinden.

      Ik vermoed we wederom een gefrustreerde Fernando zullen zien komende maanden.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 19:04
    • Joeppp

      Posts: 8.418

      Tsja, het is een keuze tussen het altijd vertrouwde Mercedes wat degelijk is maar ook een fabrieksteam heeft of het wisselturige Honda die flaters kan maken maar ook kampioenen.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 19:44
  • Hagueian

    Posts: 8.580

    Als ze uitvinden hoe ze trillingen kunnen omzetten in energie hebben ze de beste motor. En kan Alonso even pauzeren onderweg.

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 20:21
  • Pietje Bell

    Posts: 33.735

    Van insider @Sasha van het Technical F1 forum;

    Sasha

    Re: 2026 Aston Martin Aramco Formula One Team

    Post 14 Mar 2026, 20:43
    Mercedes is cheating.
    But even sand bagging, their engine is still too good!
    Rumor from a good inside source stated that MB could be 20-1 CR and their are even
    other performance gains from that piston.(better heat transfer and better piston to
    cylinder wall seal)
    But I know nothing. LOL
    ====

    Eerder bericht van 8 maart:
    It is mostly a problem of the Chassis side of the team being late with the design.
    Almost not ready for testing!!!
    Original plan was to run at AVL in Austria before testing!!!
    Newey is known to get side tracked by keep changing the design to the last moment!!!
    But what I saw this weekend is scaring the other teams because it's going to be fast
    when they fully understand everything.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 20:27

