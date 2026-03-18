Fernando Alonso en Honda kennen nog altijd geen goede band samen. De twee werkten eerder samen bij McLaren en momenteel bij Aston Martin, maar het is nog altijd geen succes gebleken. Alonso is van mening dat zijn kritiek op Honda is bevestigd.

Alonso noemde de motoren van Honda van GP2-niveau toen hij bij McLaren met een krachtbron van de Japanse leverancier reed. Van 2015 tot en met 2017 reed de Spanjaard met motoren van Honda.

De geschiedenis van Alonso en Honda zit niet mee

De tweevoudig wereldkampioen heeft maar liefst 58 Grands Prix gereden met de Honda-motor tot nu toe. Gemiddeld is dit de slechtste motor waar Alonso mee gereden heeft. Toch valt het mee voor Alonso. "Minder zwaar dan je misschien denkt. Het is geen ideale start, maar het is het eerste jaar van de samenwerking tussen Aston Martin en Honda en we moeten door deze fase heen. Ik ben klaar om zoveel mogelijk te helpen", zei hij op de persconferentie in China.

Alonso heeft het gevoel dat hij 'eindelijk' geloofd wordt. "Wat mij de afgelopen jaren het meest heeft verbaasd, is dat men tien jaar later eindelijk lijkt te begrijpen wat wij toen al zeiden bij McLaren. Stoffel, Jenson, ikzelf – mensen lijken zich alleen Fernando te herinneren, maar Jenson, Stoffel en McLaren zeiden hetzelfde – dat project en die power unit waren nog niet volwassen toen we begonnen."

'Het leek alsof ik gestoord was'

Red Bull en Honda werkten juist heel goed samen en zorgden ervoor dat zij een dominante factor werden binnen de Formule 1. "Maar twee of drie jaar geleden leek het alsof ik tien jaar geleden gestoord was toen ik daar kritiek op had. Het waren frustraties over de radio, dat klopt. Maar als tweevoudig wereldkampioen en competitieve coureur was ik niet blij met de situatie. Moest ik soms blij zijn en in de auto applaudisseren voor het geleverde werk?"