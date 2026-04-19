Nelson Piquet Jr heeft zich opnieuw in het debat rond de Formule 1-legacy gemengd met opvallende uitspraken over Lewis Hamilton en Fernando Alonso. De Braziliaan, die zelf tussen 2008 en 2009 in de F1 reed, stelt dat Hamilton iets mist wat Alonso volgens hem nog altijd wel heeft: pure honger en passie voor de sport.

De uitspraken zorgen opnieuw voor discussie in de paddock, zeker omdat beide wereldkampioenen nog steeds actief zijn op het hoogste niveau.

Vergelijking Hamilton en Alonso: ‘Andere drijfveer’

Piquet Jr - overigens de zwager van Max Verstappen - is opvallend lovend over Alonso, maar een stuk kritischer over Hamilton. Volgens hem is het verschil vooral te vinden in mentaliteit en motivatie. “Lewis heeft niet dezelfde liefde, passie en honger die Alonso nog altijd heeft”, klinkt het scherp bij Soy Motor..

De Braziliaan trekt daarbij een duidelijke vergelijking tussen beide coureurs. “Alonso is als Max Verstappen: iemand die leeft voor het racen. Hij wil altijd winnen en blijft zichzelf pushen, zelfs na al die jaren. Dat zie je bij Lewis minder”, stelt hij. Volgens Piquet Jr is dat verschil bepalend voor hoe lang coureurs op topniveau blijven presteren.

‘Alonso is nog altijd verslaafd aan racen’

Over Alonso zelf is Piquet Jr uitgesproken positief. Hij ziet in de Spanjaard een coureur die, ondanks zijn leeftijd en lange carrière, nog altijd dezelfde intensiteit heeft als vroeger. “Hij is nog steeds iemand die elke race wil winnen, net als in zijn jonge jaren”, aldus de Braziliaan.

Volgens Piquet Jr is dat precies wat Alonso onderscheidt van andere kampioenen. “Die motivatie, die honger om telkens beter te worden, dat is iets wat je niet bij iedereen ziet. En dat maakt hem nog altijd extreem bijzonder in deze sport.”