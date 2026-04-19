user icon
icon

Zwager Verstappen sneert naar Hamilton: "Alonso heeft meer passie!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nelson Piquet Jr heeft zich opnieuw in het debat rond de Formule 1-legacy gemengd met opvallende uitspraken over Lewis Hamilton en Fernando Alonso. De Braziliaan, die zelf tussen 2008 en 2009 in de F1 reed, stelt dat Hamilton iets mist wat Alonso volgens hem nog altijd wel heeft: pure honger en passie voor de sport.

De uitspraken zorgen opnieuw voor discussie in de paddock, zeker omdat beide wereldkampioenen nog steeds actief zijn op het hoogste niveau.

Vergelijking Hamilton en Alonso: ‘Andere drijfveer’

Piquet Jr - overigens de zwager van Max Verstappen - is opvallend lovend over Alonso, maar een stuk kritischer over Hamilton. Volgens hem is het verschil vooral te vinden in mentaliteit en motivatie. “Lewis heeft niet dezelfde liefde, passie en honger die Alonso nog altijd heeft”, klinkt het scherp bij Soy Motor..

De Braziliaan trekt daarbij een duidelijke vergelijking tussen beide coureurs. “Alonso is als Max Verstappen: iemand die leeft voor het racen. Hij wil altijd winnen en blijft zichzelf pushen, zelfs na al die jaren. Dat zie je bij Lewis minder”, stelt hij. Volgens Piquet Jr is dat verschil bepalend voor hoe lang coureurs op topniveau blijven presteren.

‘Alonso is nog altijd verslaafd aan racen’

Over Alonso zelf is Piquet Jr uitgesproken positief. Hij ziet in de Spanjaard een coureur die, ondanks zijn leeftijd en lange carrière, nog altijd dezelfde intensiteit heeft als vroeger. “Hij is nog steeds iemand die elke race wil winnen, net als in zijn jonge jaren”, aldus de Braziliaan.

Volgens Piquet Jr is dat precies wat Alonso onderscheidt van andere kampioenen. “Die motivatie, die honger om telkens beter te worden, dat is iets wat je niet bij iedereen ziet. En dat maakt hem nog altijd extreem bijzonder in deze sport.”

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Lewis Hamilton Nelson Jr. Piquet Aston Martin Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • JM_K

    Posts: 1.242

    Als hij dit echt al zo gezegd heeft is het toch geen sneer naar Lewis?!

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 11:53
  • GetInThereLewis

    Posts: 1.031

    Als je Alonso heet moet je jezelf wel pushen, want van z’n teamgenoten moet hij het niet hebben.

    • + 0
    • 19 apr 2026 - 12:00

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar