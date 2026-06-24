Fernando Alonso mag dan inmiddels 44 jaar zijn en worstelen met een Aston Martin die zelden meedoet om de voorste posities, toch blijft de Spanjaard een van de belangrijkste pionnen op de Formule 1-rijdersmarkt. De tweevoudig wereldkampioen beschikt over een aflopend contract en heeft nog altijd geen beslissing genomen over zijn toekomst na 2026.

Die onzekerheid zorgt ervoor dat verschillende teams hun plannen voor de komende jaren voorlopig in de koelkast houden. Alonso geniet nog steeds enorm veel aanzien in de paddock en zijn uiteindelijke keuze kan een domino-effect veroorzaken op de rijdersmarkt richting 2027.

Aston Martin wacht op oordeel van Alonso

Alonso heeft aangegeven dat hij pas ergens deze zomer een definitieve knoop wil doorhakken. Dat geeft hem voldoende tijd om de prestaties van Aston Martin te beoordelen en te zien hoe de concurrentie ervoor staat. Vooral de komende maanden worden cruciaal voor de Spaanse routinier.

Aston Martin werkt namelijk aan een omvangrijk upgradepakket dat volgens F1.com bijna neerkomt op een volledig vernieuwde wagen. Tegelijkertijd staat ook Honda op het punt om een belangrijke update van de krachtbron te introduceren. Die ontwikkelingen moeten Alonso meer duidelijkheid geven over de toekomstperspectieven van het ambitieuze project.

Formule 1-reporter Lawrence Barretto dat Alonso momenteel neigt naar een langer verblijf in de sport. Toch speelt ook de frustratie van het rijden in een niet-competitieve wagen een steeds grotere rol in zijn overwegingen. De komende races kunnen daarom bepalend worden voor zijn uiteindelijke beslissing.

Andere teams volgen situatie op de voet

Mocht Alonso besluiten om door te gaan, dan lijkt een langer verblijf bij Aston Martin de meest logische optie. De Spanjaard omschreef het project in Silverstone eerder al als een levenswerk en heeft meermaals benadrukt dat hij gelooft in de langetermijnvisie van het team.

Toch zou er volgens geluiden uit de paddock ook interesse zijn vanuit minstens één ander Formule 1-team. Of die belangstelling daadwerkelijk concreet wordt, valt nog af te wachten. Evenmin is duidelijk of Alonso op dit punt in zijn carrière nog openstaat voor een nieuwe uitdaging.

Zolang de veteraan geen duidelijkheid verschaft, zullen verschillende teams in de middenmoot voorzichtig blijven met grote beslissingen over hun line-up voor 2027. Intussen bereiden zij zich wel voor op alle mogelijke scenario's, onder meer via testprogramma's met oudere Formule 1-wagens, waarin jonge talenten de kans krijgen zich te bewijzen als mogelijke opvolgers voor de toekomst.