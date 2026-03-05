Fernando Alonso heeft vlak voor de Grand Prix van Australië openlijk gesproken over de problemen bij Aston Martin. Door hevige trillingen van de Honda-krachtbron worden zijn handen en voeten na een twintigtal minuten rijden al gevoelloos, al benadrukt de Spanjaard dat hij vertrouwen heeft dat het probleem uiteindelijk opgelost zal worden.

De vibraties zorgden er tijdens de wintertests al voor dat Aston Martin minder kilometers kon maken dan gepland. Volgens teambaas Adrian Newey blijven de problemen aanwezig, waardoor het team tijdens de race in Melbourne mogelijk het aantal ronden van Alonso en Lance Stroll moet beperken.

Alonso voelt gevolgen van trillingen

Alonso bevestigt dat de vibraties niet alleen mechanische gevolgen hebben, maar ook fysiek voelbaar zijn voor de coureurs. Vooral na langere runs begint het ongemak duidelijk door te wegen.

“Eigenlijk trilt gewoon alles in de auto”, vertelt Alonso. “Niet alleen voor ons als coureurs, maar ook voor de wagen zelf. Sommige onderdelen hebben het er echt moeilijk mee en daardoor hebben we ook een paar betrouwbaarheidsproblemen gehad.”

De Spanjaard merkt dat de impact ook in zijn lichaam voelbaar is. “Die trillingen komen rechtstreeks van de motor en je voelt dat. Na twintig à vijfentwintig minuten beginnen mijn handen en voeten een beetje gevoelloos te worden. Dat maakt het natuurlijk een uitdaging.”

‘Honda lost dit uiteindelijk op’

Toch benadrukt Alonso dat rijden met de wagen op zich geen pijn doet. Volgens hem zou adrenaline in een echte racesituatie veel van dat ongemak maskeren.

“Het doet geen pijn en de auto is ook niet moeilijk te besturen”, legt hij uit. “Als je voor de overwinning vecht, kan je gerust drie uur in die wagen zitten. Dan overheerst de adrenaline alles.”

Toch blijft het volgens Alonso een probleem dat opgelost moet worden, zeker op langere termijn. “We weten niet wat de gevolgen zijn als je maandenlang met die trillingen blijft rijden. Het is dus iets wat eigenlijk niet zou mogen gebeuren.”

De tweevoudig wereldkampioen heeft wel vertrouwen dat Honda met een oplossing zal komen. “Ik heb daar honderd procent vertrouwen in. Honda heeft in het verleden al bewezen dat ze zulke problemen kunnen oplossen.”

Toch speelt de timing een rol in zijn toekomstplannen. “De vraag is vooral hoe lang het duurt. Dat valt misschien niet helemaal samen met waar ik sta in mijn carrière. Daarom bekijken we het race per race en maand per maand. Hopelijk zien we snel vooruitgang, want dat kan ook mijn beslissing voor volgend seizoen beïnvloeden.”