Aston Martin richt zijn volledige aandacht op een omvangrijk upgradepakket voor de Grand Prix van Hongarije. De Britse renstal hoopt daarmee niet alleen een sportieve ommekeer in te zetten, maar ook Fernando Alonso ervan te overtuigen zijn Formule 1-loopbaan na 2026 voort te zetten. Adrian Newey ziet de komende update als een cruciaal moment voor de toekomst van het team.

Aston Martin beleeft een uiterst moeizaam seizoen en is inmiddels teruggevallen naar de achterhoede van het veld. De AMR26 kampt met een te hoog gewicht, een gebrek aan ontwikkeling en een weinig competitieve Honda-krachtbron. Daarom heeft het team ervoor gekozen om kleinere updates over te slaan en alles te richten op één groot pakket voor de race op de Hungaroring.

'Alonso wil eerst bewijs zien'

Volgens Newey kijkt Alonso reikhalzend uit naar de update, die volgens de technisch kopman van Aston Martin bepalend kan zijn voor de toekomst van de Spanjaard. "Fernando wil vooral zien dat we de juiste richting inslaan. Als deze upgrade doet wat we ervan verwachten, denk ik dat hij er alle vertrouwen in heeft om ook volgend seizoen nog achter het stuur te zitten", aldus de Brit op de officiële kanalen.

Newey benadrukt dat Alonso ondanks zijn 44 jaar nog altijd van onschatbare waarde is voor het team. "Zijn ervaring, zijn gevoel voor de auto en de manier waarop hij de ontwikkeling kan sturen, maken hem ontzettend belangrijk. Maar hij wil wel tastbare vooruitgang zien. Als we kunnen bewijzen dat we de problemen oplossen, blijft hij volledig achter dit project staan."

'Geen kleine update, maar een compleet nieuw pakket'

De gerenommeerde ontwerper legt uit dat Aston Martin veel verder is gegaan dan een gebruikelijke doorontwikkeling. Volgens Newey is vrijwel de complete aerodynamische filosofie van de auto aangepakt. "Het chassis en de basisarchitectuur blijven grotendeels hetzelfde, maar we hebben veel gewicht uit de auto gehaald. Daarvoor moesten zelfs nieuwe homologaties en crashtests worden uitgevoerd."

Daarnaast is ook het aerodynamische pakket ingrijpend gewijzigd. "We introduceren een nieuwe neus, hebben de achterwielophanging aangepast en de aerodynamische onderdelen flink herzien. Het doel is om de auto zo dicht mogelijk bij de minimumgewichtslimiet te krijgen. We verwachten een grote stap voorwaarts, al wil ik daar nog geen exacte cijfers op plakken. Onze simulaties zijn simpelweg nog niet nauwkeurig genoeg om dat met zekerheid te zeggen."