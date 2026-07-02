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Aston Martin zet alles op alles voor Alonso: "Upgrade moet hem overtuigen te blijven"

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Aston Martin zet alles op alles voor Alonso: "Upgrade moet hem overtuigen te blijven"

Aston Martin richt zijn volledige aandacht op een omvangrijk upgradepakket voor de Grand Prix van Hongarije. De Britse renstal hoopt daarmee niet alleen een sportieve ommekeer in te zetten, maar ook Fernando Alonso ervan te overtuigen zijn Formule 1-loopbaan na 2026 voort te zetten. Adrian Newey ziet de komende update als een cruciaal moment voor de toekomst van het team.

Aston Martin beleeft een uiterst moeizaam seizoen en is inmiddels teruggevallen naar de achterhoede van het veld. De AMR26 kampt met een te hoog gewicht, een gebrek aan ontwikkeling en een weinig competitieve Honda-krachtbron. Daarom heeft het team ervoor gekozen om kleinere updates over te slaan en alles te richten op één groot pakket voor de race op de Hungaroring.

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'Alonso wil eerst bewijs zien'

Volgens Newey kijkt Alonso reikhalzend uit naar de update, die volgens de technisch kopman van Aston Martin bepalend kan zijn voor de toekomst van de Spanjaard. "Fernando wil vooral zien dat we de juiste richting inslaan. Als deze upgrade doet wat we ervan verwachten, denk ik dat hij er alle vertrouwen in heeft om ook volgend seizoen nog achter het stuur te zitten", aldus de Brit op de officiële kanalen.

Newey benadrukt dat Alonso ondanks zijn 44 jaar nog altijd van onschatbare waarde is voor het team. "Zijn ervaring, zijn gevoel voor de auto en de manier waarop hij de ontwikkeling kan sturen, maken hem ontzettend belangrijk. Maar hij wil wel tastbare vooruitgang zien. Als we kunnen bewijzen dat we de problemen oplossen, blijft hij volledig achter dit project staan."

'Geen kleine update, maar een compleet nieuw pakket'

De gerenommeerde ontwerper legt uit dat Aston Martin veel verder is gegaan dan een gebruikelijke doorontwikkeling. Volgens Newey is vrijwel de complete aerodynamische filosofie van de auto aangepakt. "Het chassis en de basisarchitectuur blijven grotendeels hetzelfde, maar we hebben veel gewicht uit de auto gehaald. Daarvoor moesten zelfs nieuwe homologaties en crashtests worden uitgevoerd."

Daarnaast is ook het aerodynamische pakket ingrijpend gewijzigd. "We introduceren een nieuwe neus, hebben de achterwielophanging aangepast en de aerodynamische onderdelen flink herzien. Het doel is om de auto zo dicht mogelijk bij de minimumgewichtslimiet te krijgen. We verwachten een grote stap voorwaarts, al wil ik daar nog geen exacte cijfers op plakken. Onze simulaties zijn simpelweg nog niet nauwkeurig genoeg om dat met zekerheid te zeggen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.601

    Tja, Fernando...
    Aan de ene kant had ik bewondering voor hem vanwege zijn talent, maar aan de andere kant denk ik....stop er toch mee joh, je wordt 'n karikatuur van jezelf.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 20:23
  • Tra893SDk

    Posts: 125

    Je wordt er gewoon beter van als je Alonso kwijt bent. Oud, traag, geen technische feedback, een giftige fanbase die totaal niet weet waar ze het over hebben en een irritante perse die verantwoordelijk is voor dat gebrek aan kennis.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 20:32
  • StevenQ

    Posts: 10.600

    Vorig weekend was Aston Martin nog een seconde trager dan Cadillac, en dat op zo'n kort circuit, genant gewoon

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 22:00

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  • Sprint shootout

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GBGrand Prix van Groot-Brittannië

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WK standen 2026

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Ferrari
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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