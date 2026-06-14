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Eerlijke Alonso heeft medelijden met Verstappen

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Eerlijke Alonso heeft medelijden met Verstappen

Fernando Alonso heeft uitgelegd op welke manier de Formule 1 oneerlijk kan zijn. Hij wijst ook naar Max Verstappen, die volgens hem de beste coureur van het veld is, maar nu geen vuist kan maken in de strijd om de wereldtitel.

Alonso is dit jaar veroordeeld tot een achterhoedegevecht in de Formule 1. Zijn team Aston Martin kampt met de nodige problemen met hun auto, en de krachtbron van Honda functioneert ook niet naar wens. Veel andere coureurs zien Alonso als één van de beste coureurs van het veld, maar toch kan hij zich niet mengen in de strijd om de topposities. Verstappen heeft daar in mindere mate mee te maken; hij kan veel meevechten voor de punten, maar lijkt kansloos voor de zege.

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Is het oneerlijk?

In Barcelona werd Alonso in een interview met de krant Mundo Deportivo gevraagd of de Formule 1 door deze situaties in zekere zin oneerlijk is. De tweevoudig wereldkampioen reageerde eerlijk: "Ik weet niet of de Formule 1 in dat opzicht een beetje oneerlijk is, maar het heeft geen zin om het allemaal uit te leggen aan mensen die het niet willen begrijpen. Zo is de Formule 1 nu eenmaal."

"Max Verstappen is nog steeds de beste coureur op de grid, en dit jaar zal hij waarschijnlijk vijfde of zesde worden in het wereldkampioenschap. Je bent dus enigszins afhankelijk van je auto."

Het verhaal van Stroll

Dit is niets nieuws in de racewereld, en Alonso wijst naar een ander voorbeeld: "Mijn teamgenoot Lance Stroll heeft hier een goede anekdote over. Hij zit al tien jaar in de Formule 1, en in de eerste vier of vijf jaar reed hij voor Williams en Force India. Hij bleef vaak in Q1 hangen, helemaal achteraan het veld. Toen hadden ze daar ineens die 'roze Mercedes'. Hij ging naar Hongarije en verbeterde zijn tijd met 3,5 seconden. In plaats van negentiende in het jaar daarvoor startte hij als derde."

"Hij ging toen naar de persconferentie en ze vroegen aan hem wat er in de winter is veranderd. Hij zei toen: 'Ik heb niets veranderd, ik ben 3,5 seconden sneller geworden omdat ik de auto van die twee naast me heb!' Hij doelde op Hamilton en Bottas. Dat verklaart hoe de Formule 1 werkt. Als de coureurs die Q1 niet haalden op dat moment in die Mercedes zouden zitten, hadden ze altijd op het podium gestaan."

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F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin GP Barcelona 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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