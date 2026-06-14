Fernando Alonso heeft uitgelegd op welke manier de Formule 1 oneerlijk kan zijn. Hij wijst ook naar Max Verstappen, die volgens hem de beste coureur van het veld is, maar nu geen vuist kan maken in de strijd om de wereldtitel.

Alonso is dit jaar veroordeeld tot een achterhoedegevecht in de Formule 1. Zijn team Aston Martin kampt met de nodige problemen met hun auto, en de krachtbron van Honda functioneert ook niet naar wens. Veel andere coureurs zien Alonso als één van de beste coureurs van het veld, maar toch kan hij zich niet mengen in de strijd om de topposities. Verstappen heeft daar in mindere mate mee te maken; hij kan veel meevechten voor de punten, maar lijkt kansloos voor de zege.

Is het oneerlijk?

In Barcelona werd Alonso in een interview met de krant Mundo Deportivo gevraagd of de Formule 1 door deze situaties in zekere zin oneerlijk is. De tweevoudig wereldkampioen reageerde eerlijk: "Ik weet niet of de Formule 1 in dat opzicht een beetje oneerlijk is, maar het heeft geen zin om het allemaal uit te leggen aan mensen die het niet willen begrijpen. Zo is de Formule 1 nu eenmaal."

"Max Verstappen is nog steeds de beste coureur op de grid, en dit jaar zal hij waarschijnlijk vijfde of zesde worden in het wereldkampioenschap. Je bent dus enigszins afhankelijk van je auto."

Het verhaal van Stroll

Dit is niets nieuws in de racewereld, en Alonso wijst naar een ander voorbeeld: "Mijn teamgenoot Lance Stroll heeft hier een goede anekdote over. Hij zit al tien jaar in de Formule 1, en in de eerste vier of vijf jaar reed hij voor Williams en Force India. Hij bleef vaak in Q1 hangen, helemaal achteraan het veld. Toen hadden ze daar ineens die 'roze Mercedes'. Hij ging naar Hongarije en verbeterde zijn tijd met 3,5 seconden. In plaats van negentiende in het jaar daarvoor startte hij als derde."

"Hij ging toen naar de persconferentie en ze vroegen aan hem wat er in de winter is veranderd. Hij zei toen: 'Ik heb niets veranderd, ik ben 3,5 seconden sneller geworden omdat ik de auto van die twee naast me heb!' Hij doelde op Hamilton en Bottas. Dat verklaart hoe de Formule 1 werkt. Als de coureurs die Q1 niet haalden op dat moment in die Mercedes zouden zitten, hadden ze altijd op het podium gestaan."