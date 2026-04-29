'Alonso hakt knoop door: Spanjaard blijft in de Formule 1'

'Alonso hakt knoop door: Spanjaard blijft in de Formule 1'

Fernando Alonso lijkt nog lang niet klaar met de Formule 1. Waar eerder werd gespeculeerd dat 2026 mogelijk zijn laatste seizoen zou worden, klinkt nu een heel ander geluid vanuit zijn omgeving. De Spanjaard zou opnieuw de smaak te pakken hebben en zelfs openstaan voor een langer verblijf bij Aston Martin.

Volgens journalist Carlos Miquel is de situatie rond Alonso de afgelopen maanden flink veranderd. De tweevoudig wereldkampioen twijfelde eerder nog over zijn toekomst, maar lijkt die onzekerheid inmiddels achter zich te hebben gelaten.

Alonso twijfelde, maar ziet toekomst weer zitten

“In 2025 had Fernando nog zijn twijfels over de vraag of 2026 zijn laatste seizoen zou worden”, klinkt het bij Cope GP. Die onzekerheid is inmiddels omgeslagen in hernieuwde motivatie. “Nu heeft hij opnieuw het gevoel dat hij wil doorgaan. We zouden nog een extra jaar van hem kunnen genieten – en wie weet zelfs twee.”

Dat is opvallend, gezien Alonso al langere tijd flirt met een afscheid op het hoogste niveau. Toch lijkt het project van Aston Martin hem opnieuw te prikkelen, ondanks het feit dat het team een desastreuze start van het nieuwe seizoen kende.

Aston Martin wil door met Alonso

Ook binnen het team zelf is er duidelijkheid over de toekomst van de routinier. Aston Martin zou er alles aan willen doen om Alonso langer aan boord te houden. “De intentie van het team is duidelijk: ze willen Fernando behouden. En als hij zelf ook wil doorgaan, is het meest logische scenario dat hij zijn contract verlengt – uiteraard afhankelijk van de onderhandelingen.”

Daarmee lijkt de deur wagenwijd open te staan voor een langer verblijf van Alonso in de Formule 1. De komende maanden zullen cruciaal zijn, maar één ding is duidelijk: een afscheid in 2026 is allerminst zeker.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.621

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️

    F I E S T A 🍾 C A L L E J E R A !

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️


    * 🛣️ = callejera, 🥳 = fiesta

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 14:25
    • Pietje Bell

      Posts: 34.501

      Voor zover ik weet de eerste foto van Melissa en Fernando met hun baby
      buiten met een oma (?) achter de kinderwagen.

      ibb.co/Fk5sW31n

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 15:30
  • Regenrace

    Posts: 2.600

    Hij deed wat cv-brieven de deur uit en kwam er snel genoeg achter dat het nergens zo goed betaalde als hier. Iets wat zijn manager ook al riep: "Blijven tot ze je eruit schoppen! De rest is bijzaak."

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 15:42
  • Maximo

    Posts: 9.862

    Dat is voor mij een teken dat men bij AM achter de schermen goede signalen heeft qua doorontwikkeling van hun pakket samen met HONDA, anders zou Alonso echt niet langer blijven.

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 15:47
  • Mr.Rofl

    Posts: 909

    Leuk, hij staat al in de top 10 van jongste deelnemers aan een grand prix. Top 10 oudste is een leuk doel. Hij zal Louis Chiron niet van zijn troon stoten, dan moet hij nog meer dan 11 jaar deelnemen.

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 16:19

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 628
  • Podiums 9
  • Grand Prix 195
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
