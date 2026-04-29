Fernando Alonso lijkt nog lang niet klaar met de Formule 1. Waar eerder werd gespeculeerd dat 2026 mogelijk zijn laatste seizoen zou worden, klinkt nu een heel ander geluid vanuit zijn omgeving. De Spanjaard zou opnieuw de smaak te pakken hebben en zelfs openstaan voor een langer verblijf bij Aston Martin.
Volgens journalist Carlos Miquel is de situatie rond Alonso de afgelopen maanden flink veranderd. De tweevoudig wereldkampioen twijfelde eerder nog over zijn toekomst, maar lijkt die onzekerheid inmiddels achter zich te hebben gelaten.
Alonso twijfelde, maar ziet toekomst weer zitten
“In 2025 had Fernando nog zijn twijfels over de vraag of 2026 zijn laatste seizoen zou worden”, klinkt het bij Cope GP. Die onzekerheid is inmiddels omgeslagen in hernieuwde motivatie. “Nu heeft hij opnieuw het gevoel dat hij wil doorgaan. We zouden nog een extra jaar van hem kunnen genieten – en wie weet zelfs twee.”
Dat is opvallend, gezien Alonso al langere tijd flirt met een afscheid op het hoogste niveau. Toch lijkt het project van Aston Martin hem opnieuw te prikkelen, ondanks het feit dat het team een desastreuze start van het nieuwe seizoen kende.
Aston Martin wil door met Alonso
Ook binnen het team zelf is er duidelijkheid over de toekomst van de routinier. Aston Martin zou er alles aan willen doen om Alonso langer aan boord te houden. “De intentie van het team is duidelijk: ze willen Fernando behouden. En als hij zelf ook wil doorgaan, is het meest logische scenario dat hij zijn contract verlengt – uiteraard afhankelijk van de onderhandelingen.”
Daarmee lijkt de deur wagenwijd open te staan voor een langer verblijf van Alonso in de Formule 1. De komende maanden zullen cruciaal zijn, maar één ding is duidelijk: een afscheid in 2026 is allerminst zeker.
🚨 OJOOO— Nachez (@Nachez98) April 28, 2026
🗣️ Carlos Miquel:
👉🏻 "En 2025, Fernando tuvo ciertas dudas de que 2026 fuese su última temporada"
💥 "Ahora tiene ganas de seguir y podríamos disfrutarle un año más y QUIEN SABE SI DOS"
✍️ "Aston quiere que siga Fernando y si Fernando quiere continuar lo más normal,…
Larry Perkins
Pietje Bell
Regenrace
Hij deed wat cv-brieven de deur uit en kwam er snel genoeg achter dat het nergens zo goed betaalde als hier. Iets wat zijn manager ook al riep: "Blijven tot ze je eruit schoppen! De rest is bijzaak."
Maximo
Dat is voor mij een teken dat men bij AM achter de schermen goede signalen heeft qua doorontwikkeling van hun pakket samen met HONDA, anders zou Alonso echt niet langer blijven.
Mr.Rofl
Leuk, hij staat al in de top 10 van jongste deelnemers aan een grand prix. Top 10 oudste is een leuk doel. Hij zal Louis Chiron niet van zijn troon stoten, dan moet hij nog meer dan 11 jaar deelnemen.