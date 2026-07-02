user icon
icon

Alonso kiest kant van Verstappen: "Dit wordt triest"

<< Naar nieuwsoverzicht
Alonso kiest kant van Verstappen: "Dit wordt triest"

Fernando Alonso verwacht net als Max Verstappen dat de huidige F1-auto's niet zullen functioneren op het circuit van Silverstone. Verstappen stelde sarcastisch dat hij moest lachen toen hij op de simulator op deze baan reed, en Alonso stelt nu dat de beroemde Becketts-bocht een soort oplaadpunt wordt.

De nieuwe generatie Formule 1-wagens heeft voor veel frustratie gezorgd bij de coureurs. Door de batterijen lopen ze tegen nieuwe problemen zoals superclipping aan, en de FIA heeft voor volgend jaar al regelwijzigingen aangekondigd. Verstappen stelde na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix dat Silverstone op de simulator als een ander circuit aanvoelde. Hij doelde vanzelfsprekend op het feit dat ze meer rekening moeten houden met de batterijen. Hij is zeker niet de enige coureur met deze mening.

Meer over Max Verstappen Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

24 jun

'Gaat er behoorlijk triest uitzien'

Aston Martin-coureur Fernando Alonso is net als Verstappen geen fan van de huidige regels. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen stelde tijdens zijn mediamoment in Silverstone dat Becketts nu een soort oplaadstation is geworden: "Ik denk dat het dit jaar heel erg anders gaat worden en dat het helemaal niet leuk wordt om hier te rijden."

Alonso vreest dat het hele weekend zal uitdraaien op een soort teleurstelling. Hij gaat verder met zijn tirade: "Als je kijkt naar de rondjes die ik heb gereden op de simulator, en dat soort dingen, dan zal het er behoorlijk triest uit gaan zien. Niet alleen voor de coureurs, maar ook voor de toeschouwers en andersom."

Grote zorgen

Met de huidige generatie Formule 1-wagens verliezen de coureurs veel snelheid aan het einde van de rechte stukken. Alonso denkt dat het allemaal nog erger kan worden, aangezien ze ook wat langzamer de bochten ingaan: "Het probleem is dat als je langzamer de bochten ingaat dat je ook meer drag hebt, en dat de wielen daardoor ook wat minder goed draaien."

"Je verliest dus meer snelheid door de pure drag van de auto, maar je verliest ook nog eens extra snelheid doordat je met de auto de bocht instuurt. Daardoor wordt het effect als het ware verdubbeld in de bocht."

F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar