Fernando Alonso verwacht net als Max Verstappen dat de huidige F1-auto's niet zullen functioneren op het circuit van Silverstone. Verstappen stelde sarcastisch dat hij moest lachen toen hij op de simulator op deze baan reed, en Alonso stelt nu dat de beroemde Becketts-bocht een soort oplaadpunt wordt.

De nieuwe generatie Formule 1-wagens heeft voor veel frustratie gezorgd bij de coureurs. Door de batterijen lopen ze tegen nieuwe problemen zoals superclipping aan, en de FIA heeft voor volgend jaar al regelwijzigingen aangekondigd. Verstappen stelde na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix dat Silverstone op de simulator als een ander circuit aanvoelde. Hij doelde vanzelfsprekend op het feit dat ze meer rekening moeten houden met de batterijen. Hij is zeker niet de enige coureur met deze mening.

'Gaat er behoorlijk triest uitzien'

Aston Martin-coureur Fernando Alonso is net als Verstappen geen fan van de huidige regels. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen stelde tijdens zijn mediamoment in Silverstone dat Becketts nu een soort oplaadstation is geworden: "Ik denk dat het dit jaar heel erg anders gaat worden en dat het helemaal niet leuk wordt om hier te rijden."

Alonso vreest dat het hele weekend zal uitdraaien op een soort teleurstelling. Hij gaat verder met zijn tirade: "Als je kijkt naar de rondjes die ik heb gereden op de simulator, en dat soort dingen, dan zal het er behoorlijk triest uit gaan zien. Niet alleen voor de coureurs, maar ook voor de toeschouwers en andersom."

Grote zorgen

Met de huidige generatie Formule 1-wagens verliezen de coureurs veel snelheid aan het einde van de rechte stukken. Alonso denkt dat het allemaal nog erger kan worden, aangezien ze ook wat langzamer de bochten ingaan: "Het probleem is dat als je langzamer de bochten ingaat dat je ook meer drag hebt, en dat de wielen daardoor ook wat minder goed draaien."

"Je verliest dus meer snelheid door de pure drag van de auto, maar je verliest ook nog eens extra snelheid doordat je met de auto de bocht instuurt. Daardoor wordt het effect als het ware verdubbeld in de bocht."