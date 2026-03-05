Aston Martin begint met de nodige zorgen aan de seizoensopener in Australië. Volgens teambaas Adrian Newey kampen Fernando Alonso en Lance Stroll nog altijd met stevige trillingen vanuit de Honda-krachtbron, waardoor het team hun aantal ronden in Melbourne mogelijk zal moeten beperken.

Tijdens de wintertests in Bahrein werd het testprogramma van Aston Martin al flink verstoord door de problemen. Hoewel het team inmiddels enkele oplossingen heeft gevonden, blijft de impact groot en dreigt het probleem ook tijdens de Grand Prix van Australië een rol te spelen.

Trillingen bereiken handen van coureurs

Newey bevestigde in Melbourne dat de trillingen niet alleen mechanische problemen veroorzaken, maar ook fysiek voelbaar zijn voor de coureurs. Volgens hem wordt de vibratie via het chassis rechtstreeks doorgegeven naar de handen van Alonso en Stroll.

“Die trillingen zorgen voor allerlei betrouwbaarheidsproblemen. Spiegels en achterlichten komen bijvoorbeeld los, dat soort zaken moeten we aanpakken”, legt Newey uit. “Maar het grootste probleem is dat de vibraties uiteindelijk in de vingers van de coureurs terechtkomen.”

Volgens de Brit heeft dat zelfs gevolgen voor hoeveel ronden de rijders veilig kunnen afwerken. “Fernando voelt dat hij maximaal zo’n 25 ronden achter elkaar kan rijden voordat hij risico loopt op blijvende zenuwschade in zijn handen. Lance denkt dat zijn limiet zelfs rond de 15 ronden ligt.”

Honda werkt aan oplossing, maar tijdlijn ontbreekt

De oorzaak ligt volgens Aston Martin bij de krachtbron zelf. De combinatie van de verbrandingsmotor en de hybridecomponenten zorgt voor de trillingen, terwijl het stijve carbon chassis die nauwelijks dempt.

“De power unit is in feite de bron van het probleem”, aldus Newey. “Het chassis fungeert vooral als ontvanger. Omdat een carbon chassis van nature erg stijf is en weinig demping heeft, wordt die trilling vrijwel volledig doorgegeven.”

Honda werkt ondertussen aan verdere verbeteringen, maar kan nog niet zeggen wanneer het probleem volledig opgelost zal zijn. “We willen het zo snel mogelijk oplossen, maar op dit moment is het moeilijk om een duidelijke tijdlijn te geven”, erkent Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe. “We introduceren dit weekend al tegenmaatregelen, maar we zullen de motor onder bepaalde voorwaarden moeten gebruiken terwijl we verder blijven zoeken naar een volledige oplossing.”