Aston Martin begint met de nodige zorgen aan de seizoensopener in Australië. Volgens teambaas Adrian Newey kampen Fernando Alonso en Lance Stroll nog altijd met stevige trillingen vanuit de Honda-krachtbron, waardoor het team hun aantal ronden in Melbourne mogelijk zal moeten beperken.

Tijdens de wintertests in Bahrein werd het testprogramma van Aston Martin al flink verstoord door de problemen. Hoewel het team inmiddels enkele oplossingen heeft gevonden, blijft de impact groot en dreigt het probleem ook tijdens de Grand Prix van Australië een rol te spelen.

Trillingen bereiken handen van coureurs

Newey bevestigde in Melbourne dat de trillingen niet alleen mechanische problemen veroorzaken, maar ook fysiek voelbaar zijn voor de coureurs. Volgens hem wordt de vibratie via het chassis rechtstreeks doorgegeven naar de handen van Alonso en Stroll.

“Die trillingen zorgen voor allerlei betrouwbaarheidsproblemen. Spiegels en achterlichten komen bijvoorbeeld los, dat soort zaken moeten we aanpakken”, legt Newey uit. “Maar het grootste probleem is dat de vibraties uiteindelijk in de vingers van de coureurs terechtkomen.”

Volgens de Brit heeft dat zelfs gevolgen voor hoeveel ronden de rijders veilig kunnen afwerken. “Fernando voelt dat hij maximaal zo’n 25 ronden achter elkaar kan rijden voordat hij risico loopt op blijvende zenuwschade in zijn handen. Lance denkt dat zijn limiet zelfs rond de 15 ronden ligt.”

Honda werkt aan oplossing, maar tijdlijn ontbreekt

De oorzaak ligt volgens Aston Martin bij de krachtbron zelf. De combinatie van de verbrandingsmotor en de hybridecomponenten zorgt voor de trillingen, terwijl het stijve carbon chassis die nauwelijks dempt.

“De power unit is in feite de bron van het probleem”, aldus Newey. “Het chassis fungeert vooral als ontvanger. Omdat een carbon chassis van nature erg stijf is en weinig demping heeft, wordt die trilling vrijwel volledig doorgegeven.”

Honda werkt ondertussen aan verdere verbeteringen, maar kan nog niet zeggen wanneer het probleem volledig opgelost zal zijn. “We willen het zo snel mogelijk oplossen, maar op dit moment is het moeilijk om een duidelijke tijdlijn te geven”, erkent Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe. “We introduceren dit weekend al tegenmaatregelen, maar we zullen de motor onder bepaalde voorwaarden moeten gebruiken terwijl we verder blijven zoeken naar een volledige oplossing.”

Williams_F1

Posts: 1.362

Had Lawrence stroll maar een rubbertje gebruikt.

  • 16
  • 5 maa 2026 - 09:19
  • Wingleader

    Posts: 3.370

    rubbertje hier, rubbertje daar :) Het is echt een ramp met AM. Ik had Alonso een beter afscheid gegund.

    • + 10
    • 5 maa 2026 - 08:57
    • The Wolf

      Posts: 253

      '23 leek dat hele AM/Alonso avontuur de goede kant op te gaan, dat jaar was hij bijna vaste podiumklant geworden, sindsdien is het bergafwaarts gegaan, dit jaar lijkt het dieptepunt te worden

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 09:07
    • Williams_F1

      Posts: 1.362

      Had Lawrence stroll maar een rubbertje gebruikt.

      • + 16
      • 5 maa 2026 - 09:19
    • Freek-Willem

      Posts: 6.639

      Lawrence had het spul gewoon op de kachel moeten spuiten, was het met een sisser afgelopen

      • + 4
      • 5 maa 2026 - 09:26
    • misstappen

      Posts: 3.479

      typisch voorbeeld hoe je miljonair in de F1 te wordt, dit door als miljardair te beginnen. succes stroll!

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 10:30
    • Regenrace

      Posts: 2.379

      Ojee. Direct kan Alonso zijn memoires niet meer typen. Dat moeten we niet willen.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 11:09
    • Snork

      Posts: 22.425

      Dit is enorm k*t voor Alonso, geen andere woorden voor. Anderzijds lees ik dat Lawrence wel even dacht een winnend team te kopen. In het verleden kocht hij inderdaad een kopie van de winnende Mercedes van het jaar evoor, maar de laatste jaren zie ik hem inversteren in eigen faciliteiten, goed personeel aantrekken en meer.
      Dat Honda nu dit issue heeft is een enorme tegenvaller, en wij weten de oorzaak niet. Er wordt gesuggereerd dat Newey te veel en te laat wijzigingen van Honda heeft gevraagd ten faveure van aerodynamische winst. Feit is dat dit geruchten zijn en dat de huidige vibraties daar mogelijk helemaal niks mee te maken hebben.
      Ik hoop dat Honda de vibratieissues snel opgelost heeft. Tot die tijd gaan ze geen enkele race finishen en dat is slecht voor AM en ook de F1. We willen allemaal graag een gevuld veld zien racen.

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 11:19
    • Regenrace

      Posts: 2.379

      Overigens, ik wil best geloven dat dramaqueen Alonso een kei is in neurologie, maar het hebben van dode vingers - lastig zat, daar niet van - leidt zeker niet tot blijvende schade.
      En ik kan het weten. Ik heb namelijk ooit een motor gehad die verschrikkelijk trilde rond 120 -130 km/u, en dit doorgaf aan mijn lijf, met name, gek genoeg, rond mijn neus. Dit had tot gevolg dat ik om de twee minuten mijn vizier moest openen om even aan mijn neus te wrijven. Ik ben ook een van de weinige rijders die zijn motor heeft weggedaan wegens jeuk aan zijn neus.

      • + 4
      • 5 maa 2026 - 11:29
    • f(1)orum

      Posts: 9.627

      "dat ik om de twee minuten mijn vizier moest openen om even aan mijn neus te wrijven."

      @Wickie is that you?

      • + 3
      • 5 maa 2026 - 12:10
    • Regenrace

      Posts: 2.379

      Denk het niet, Sherlock.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 14:14
  • HermanInDeZon

    Posts: 697

    Denk dat de FIA hier gewoon een uitzondering moet maken en Aston toestaan de race over te slaan.

    Is in niemand zijn voordeel dat ze hierover zouden liegen dus ik geloof dit verhaal best en dan is het gewoon beter voor de veiligheid (zowel van hun coureurs als van anderen) ze helemaal niet de baan te laten op gaan als er ook andere wagens zijn

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 08:58
    • The Wolf

      Posts: 253

      Ik zou niet weten waarom. M.i. goede zaak dat teams/rijders de verplichting hebben om aan de start te staan. Het is F1 geen hobby club. Bovendien ze kunnen altijd nog aansturen op voortijdig uitval toch? En dat verwacht ik ook.

      • + 12
      • 5 maa 2026 - 09:04
    • nutstree

      Posts: 622

      Je kan als team ook na 5 rondes stoppen. Voldoe je aan alle regelgeving

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 09:04
    • HermanInDeZon

      Posts: 697

      Tot er in die eerste 5 ronden een spiegel afflikkert en tegen het hoofd van de rijder er achter komt

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 09:08
    • da_bartman

      Posts: 6.445

      Ach als je gewoon zorgt dat je in de kwali niet aan de 107% norm voldoet, mag je niet eens starten, of je kunt na de verkenningsronde rechtstreeks de pits inrijden.

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 09:43
    • The Wolf

      Posts: 253

      @da_bartman
      heb niks kunnen vinden over wat mogelijke gevolgen zijn als team/rijder de 107% norm in kwali 'misbruikt' om niet aan de race te hoeven deelnemen / race te skippen.. mogelijk kleven ook daar sancties aan

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 09:50
    • WalterWhite

      Posts: 477

      Al in een eerdere post gemeld: in het verleden waren er wel teams zoals Arrows en HRT die dit wel gebruikten om de race te skippen. En in 2005 met de beruchte race op Indianapolis hadden alle Michelin teams zich op de grid neergezet maar gingen ze allemaal aan het eind van de opwarmronde naar binnen omdat de banden niet veilig waren voor de laatste bocht. Geen overtreding maar wel voldaan aan de verplichting.

      • + 3
      • 5 maa 2026 - 10:10
    • skibeest

      Posts: 2.026

      Ze kunnen de race ook gebruiken als extra testsessie. AM heeft toch al gebrek aan dat doordat er zo weinig is gereden.

      • + 3
      • 5 maa 2026 - 10:27
  • The Wolf

    Posts: 253

    Feitelijk is het 1 grote rijdende vibrator, bobby-D schijnt betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling

    • + 4
    • 5 maa 2026 - 09:01
    • Larry Perkins

      Posts: 63.268

      Alonso: "DILDO-ENGINE, DILDO-ENGINE!"

      • + 10
      • 5 maa 2026 - 10:21
    • Snork

      Posts: 22.425

      Ik weet zeker dat deze auto voor bepaalde personen hoogtepunten weet te behalen.

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 11:21
    • F1 bekijker

      Posts: 37

      Kim Holland is gek op die auto.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 14:29
  • f(1)orum

    Posts: 9.627

    Ik snap dit niet, want ik dacht altijd dat een rijder van een Aston Martin een zeer sterke voorkeur heeft voor shaken ?

    • + 6
    • 5 maa 2026 - 09:07
  • Damon Hill

    Posts: 19.711

    Wat ik me afvraag; als je echt een gruwelijke ontwerpfout hebt gemaakt waardoor een auto simpelweg niet functioneert, hoe kun je dat dan gedurende een jaar toch nog fixen? Je kunt immers niet eventjes opnieuw een nieuwe auto bouwen. Soms kun je wel terugvallen op de auto van vorig jaar, zoals McLaren in 2003 deed omdat de 2003 McLaren niet door de crashtest kwam, waardoor ze terug vielen op de 2002 McLaren die met updates zelfs voor de titel meedeed... maar dat was niet tussen 2 reglements wijzigingen. Oftewel: Aston Martin kan niet als Plan B de 2025-auto pakken.

    Dus wat dan? Ik vind het wel een interessante. Ik moet bijna denken aan de Life-Judd uit 1990. Ooit eens een heel artikel over gelezen en mensen weten dat misschien niet meer, maar dat was de meest hilarische auto ooit. De eigenaar kwam niet met een V-cilinder maar een W-cilinder en los van het feit dat die auto 80 km/ph tekort kwam op het rechte stuk, ging ie altijd binnen 3 rondjes kapot. Daarna hebben ze dus maar een normale Judd motor erin geplempt halverwege het seizoen (de motorkap vloog er ook nog een keer af), maar dat ging ook niet veel beter.

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 09:10
    • The Wolf

      Posts: 253

      Ja dat was ook een fantastische mispeer, of Andrea Moda, Eurobrun, allemaal amateuristische teams, maar je zag ze amper omdat ze nooit door de pre-qualifying kwamen

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 09:14
    • The Wolf

      Posts: 253

      of de coloni-subaru, ook een klassieker :)

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 09:16
    • Joeppp

      Posts: 8.337

      Ik ben bang dat je hem dan toch moet gebruiken en proberen te redden wat er te redden valt en ondertussen een andere auto bouwen. Als er echt een ontwerpfout inzit zit er niks anders op. Echter Mercedes had in 2022 natuurlijk ook een enorme ontwerpfout met het stuiteren van de auto. Dat was op te lossen maar dan gingen ze langzamer. Wellicht heb je dat ook met de AM; het kan wel opgelost worden maar dan ben je langzamer, nog langzamer.

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 09:39
    • Damon Hill

      Posts: 19.711

      @The Wolf,
      Ja... Andrea Moda, dat was ook een mooi verhaal zeg. Die teambaas was volgens mij een gigantische crimineel. En ik heb ook een keer een serie gezien die ging over de tweede coureur, Perry McCarty ofzo? Die werd min of meer gepest en kreeg bijvoorbeeld full wets terwijl het droog was, kreeg half afgebroken voorvleugels etc. Wat een team was dat joh.

      De Coloni-Sabura, die ken ik niet, maar ik ga hem meteen even opzoeken!

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 09:48
    • Aquarius72

      Posts: 779

      Dat was altijd weer spannend hoeveel ronden ze het volhielden die achterhoede teams in de pre-kwali.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 10:05
    • The Wolf

      Posts: 253

      @Damon
      ah mooi verhaal, zoek maar op. F1 bood nog ruimte voor opportunistische hobbytechnieken, dat gaf de sport wel charme en liet mooie/grappige verhalen achter. Dan heb je natuurlijk nog de Belg JP van Rossum. Die met z'n dubieuze zwendelsysteem moneytron het team van Onyx sponsorde en later overnam. Een opvallend persoon, luidruchtig en controversieel, uitschelden van machtige figuren als Ecclestone en Balestre. Gedroeg zich in de paddock als een rockster altijd omringd door dames.. Gaf kapitalen uit in de F1, wat in eerste aanzet best wat aardige resultaten opleverde. Liegen kon hij ook, dat hij voor een deal met Alain Prost stond, puur om proberen Porsche aan het team te binden, Prost ontkende in onderhandeling te zijn.. ook zo'n half stuntteam was dat

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 10:07
    • hupholland

      Posts: 9.684

      Ferrari reed ook bijna een half jaar met de auto uit 2002. Bij Aston Martin zit het probleem vooral in de motor.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 11:18
    • gridiron

      Posts: 3.243

      In dit geval is het ook de PU en niet de auto zelf

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 12:07
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.286

      Volgens Newey ligt het aan Honda, volgens Honda ligt het aan Newey. Ik denk echter dat het aan Stroll sr. ligt, want ten eerste is het een soort van publiek geheim dat je Newey nooit helemaal kunt loslaten, want die gaat van nature voor de meest extreme, snelle auto (dat is ook de reden waarom alleen Max er nog iets mee kon). Daarnaast is hij ook nog een teambaas gemaakt haha. Toen ik dat las, vielen me de schoenen uit. Adrian verdient alle respect voor wat hij bereikt heeft, maar je moet 'm wel op de juiste plek zetten en met de juiste mensen omringen. Anders krijg je dus dit. Wat een afgang.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 13:51
  • shakedown

    Posts: 1.713

    Alsof Honda daar überhaupt iets over zou delen via journalisten. Honda heeft problemen. Gaan ze dat oplossen? Zeker.

    Ik kan me niet voorstellen dat ze in het hele voortraject waarbij de motor en versnellingsbakken op de testbanken staan daar geen enkele last hebben gehad van trillingen en zodra ze het circuit op gaan, ineens enorme vibraties? Bijzonder. Ik denk echt dat het een fabricage probleem is geweest en niet een ontwerp probleem, dan zou dit issue namelijk al veer eerder naar boven zijn gekomen.

    We wachten af, maar ik denk dat het allemaal mee gaat vallen en dat de Aston Martin gewoon de race kan meedoen en kan uitrijden.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 09:19
    • shakedown

      Posts: 1.713

      Mmm het lijkt alsof Newey dit heeft geroepen in de media. Maar ook dat kan ik mij niet voorstellen. Dat iemand als Newey op deze manier Honda te kak zet.

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 09:24
    • Larry Perkins

      Posts: 63.268

      Ja, deze schrijvert heeft ook weer eens geen bron vermeld, dan kan hij er van alles van maken...

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 10:06
    • Pietje Bell

      Posts: 33.490

      Hier zijn 2 uitgebreide artikelen met de woorden van Newey, waant wat tussen aanhalingstekens staat heeft hij normaal gesproken ook echt gezegd.

      Beide journalisten waren bij de PC aanwezig.

      Everything we learned from extraordinary Newey/Honda briefing

      Honda engines risk nerve damage to drivers - Newey

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 10:45
    • Pietje Bell

      Posts: 33.490

      Hierboven staat:
      “De power unit is in feite de bron van het probleem”, aldus Newey.

      Dat heb ik hem in geen enkel artikel zien zeggen. Wat hij wel deed is alle schuld bij Honda leggen door zaken te benoemen, maar bovenstaande heeft hij niet direct gezegd.

      Valt me hier vaker op dat de aanhalingstekens gebruikt worden voor conclusies en meningen , maar daar zijn ze niet voor bedoeld.

      Dubbele aanhalingstekens (“deze”) worden in teksten alleen gebruikt om letterlijke citaten weer te geven.
      Ze laten zien dat de woorden precies zo zijn uitgesproken of geschreven door iemand.

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 10:56
    • gridiron

      Posts: 3.243

      Je kan de verschillende "onderdelen" apart testen maar zolang je niet alles als 1 geheel test weet je nog steeds niks, het kan zijn dat op de Honda testbank dit een te verwaarlozen trilling heeft. Maar dat dit wordt versterkt tot een "gevaarlijke" situatie door de constructie van het chassis/auto, het is de som van de afzonderlijke delen.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 12:10
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.286

      Sterker nog Pietje, ze hebben mazzel dat teams wel wat beters te doen hebben dan hier alles in de gaten houden, maar iemand iets in de mond leggen dat niet is gezegd — dat doe je namelijk met onjuist gebruik van aanhalingstekens — kan je serieuze problemen opleveren.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 13:57
  • Pietje Bell

    Posts: 33.490

    Je zult dat maar allemaal moeten vertellen tijdens je eerste interview als
    teambaas zijnde tegenover de pers.

    Foto.

    x.com/LukeSmithF1/status/2029347406400442682

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 09:19
    • Pietje Bell

      Posts: 33.490

      Hier is een uitgebreid artikel te lezen met een andere foto
      waar je niet vrolijk van wordt.

      Everything we learned from extraordinary Newey/Honda briefing

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 09:55
  • Beri

    Posts: 6.858

    Letterlijk schokkend

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 09:23
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.633

    "We zijn gewoon de lubbeltjes tussen de motol en chassis velgeten.
    Dan moet het viblelen en tlillengen ovel zijn is de velwachting".....aldus 'n zegsman van Honda

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 09:26
  • Aquarius72

    Posts: 779

    Voorlopig een flinke vuilniszak achter de auto hangen om alle onderdelen op te vangen.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 09:51
  • WalterWhite

    Posts: 477

    Ook grappig: Alonso: ik hou het denk ik wel 25 ronden vol. Stroll na 15 ronden: Pappie!!!!
    Waarom kan Alonso 10 ronden langer dit doorstaan? Hogere pijngrens? Betere conditie? Meer commitment? Minder menselijk dan Stroll?

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 10:15
    • The Wolf

      Posts: 253

      Leuk, F1 quizvragen, ben ik dol op..
      Ik zeg: meer commitment bij Alonso.
      Wat heb ik gewonnen?

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 10:23
  • Larry Perkins

    Posts: 63.268

    Fernando Alonso zegt dat zijn handen na twintig minuten rijden 'een beetje gevoelloos' worden als gevolg van de hevige trillingen die de Honda-motor in de Aston Martin AMR26 veroorzaakt.

    Newey zei tegen de media dat Fernando Alonso zelf die grens van 25 ronden had aangegeven. De Spanjaard zelf bracht daar enige nuance in aan tijdens zijn ontmoeting met de pers. "Het is niet pijnlijk. Het is ook niet moeilijk om de auto onder controle te houden.
    De adrenaline is bovendien veel sterker dan welke pijn dan ook. Dus als we voor de overwinning hadden kunnen vechten, dan zouden we wel drie uur in de auto kunnen zitten. Laten we daar duidelijk over zijn. Ik denk dat dat alles overstemt, wanneer je in de auto zit."

    "Het is niet dat je niet meer kunt voelen wat de auto of jijzelf doet. Maar het is zeker iets ongebruikelijks", voegde de tweevoudig wereldkampioen toe. "Het zou er niet moeten zijn. Ook weten we niet wat de gevolgen zijn als je hier maandenlang mee door blijft rijden. Er moet een oplossing komen."

    "De vibraties van de motor zorgen ervoor dat sommige componenten in de auto wat te lijden hebben", bevestigt Alonso. "Als coureur voel je die frequentie van de vibraties in je lichaam na ongeveer twintig of vijfentwintig minuten rijden. Je handen of voeten worden een beetje gevoelloos, denk ik dat het juiste woord is. Dat maakt het rijden een uitdaging, maar in Sakura - waar de R&D-afdeling van Honda staat - wordt hard gewerkt aan oplossingen.
    Volgens mij zijn er sinds Bahrein al een paar tests uitgevoerd en sommige van die oplossingen zijn inmiddels op de auto doorgevoerd. Ik heb honderd procent vertrouwen dat Honda deze problemen oplost, zoals ze dat in het verleden ook hebben gedaan."

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 10:30
  • DutchTifosi

    Posts: 2.808

    Langzaam, onbetrouwbaar en ook nog eens gevaarlijk. Een nachtmerrie voor iedere engineer.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 10:49
  • dutchiceman

    Posts: 5.567

    Wat ik mij afvraag.
    Wat is er met Honda gebeurt.
    Ik bedoel de basis, de 1.6 V6 is hetzelfde gebleven. En dat had Honda op orde?
    Hoe kunnen ze dan nu zo aankloten?
    Iemand die mij dat kan uitleggen?

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 11:39
    • gridiron

      Posts: 3.243

      De basis is inderdaad hetzelfde gebleven, al de rest is verandert. Op de fundering van je huis kan je niet zomaar iets anders bouwen.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 12:11
    • StevenQ

      Posts: 10.242

      Veel van de mensen die de vorige succesvolle motor gebouwd hebben zijn vertrokken toen Honda aankondigde te stoppen, een deel stapte over naar RBPT en er zat zo'n anderhalf jaar tussen de aankondiging te stoppen en het besluit toch door te gaan, dus een hoop van die mensen hebben ander werk gevonden in die tijd

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 14:25
  • ives

    Posts: 1.275

    Ik heb nog steeds het gevoel dat ze er nu een gigantisch verhaal rond aan het maken zijn, om dit weekend gewoon met een licht teruggeschroefde motor te rijden, P12 te finishen en er een heldhaftig winnaarsverhaal te maken waarop Honda en het team kan verder bouwen.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 15:41

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

