Fernando Alonso had zomaar eens de verrassende opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes kunnen worden. Toen duidelijk werd dat Hamilton de overstap naar Ferrari zou maken, zou teambaas Toto Wolff intern namelijk gepolst hebben naar een mogelijke vervanger. Daarbij bleek één naam bijzonder populair binnen de fabriek in Brackley: die van Alonso.

Dat onthult Josema Galán, voormalig ingenieur van Mercedes. Volgens hem besloot Wolff de medewerkers van het team actief te betrekken bij de zoektocht naar een nieuwe coureur voor 2025. Daarbij zou de Oostenrijker zelfs een lijst hebben bovengehaald met alle beschikbare namen op de markt.

‘Toto wilde weten wie wij zouden kiezen’

Galán vertelt dat Wolff de mening van het personeel serieus nam nadat Hamilton zijn sensationele transfer naar Ferrari had aangekondigd. “Hij verzamelde de medewerkers en vroeg openlijk wie volgens hen de ideale vervanger zou zijn”, zo klinkt het op hjet Youtube-kanaal van Mínimo Común Múltipla. “Daarbij kwam hij met een lijst van alle coureurs die geen contract hadden voor het volgende seizoen.”

Volgens de ex-Mercedesman werd Alonso bewust tot het einde bewaard. “Toen Fernando ter sprake kwam, wilde plots de hele fabriek hem hebben”, vertelt Galán. Daarmee doelt hij op de enorme steun die de tweevoudig wereldkampioen intern genoot, ondanks eerdere kritische geluiden rondom zijn persoonlijkheid.

Opvallende ommekeer rond Alonso

Galán vond de reactie binnen Mercedes opvallend, zeker gezien de reputatie van Alonso in Engeland. “Je hoort daar vaak grappen en vooroordelen over hem”, legt hij uit. “Maar ineens zag je iedereen die woorden inslikken en vol overtuiging zeggen dat Fernando de juiste keuze zou zijn. Dat moment maakte echt indruk.”

Uiteindelijk koos Mercedes niet voor Alonso, maar werd Andrea Kimi Antonelli naar voren geschoven als opvolger van Hamilton. Achteraf lijkt dat - tot dusver - de goede keuze zijn te geweest. De Italiaan leidt momenteel het WK na zijn overwinningen in China, Japan en Miami.