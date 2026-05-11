user icon
icon

Opvallende claim: "Mercedes wilde Alonso als vervanger van Hamilton"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opvallende claim: "Mercedes wilde Alonso als vervanger van Hamilton"

Fernando Alonso had zomaar eens de verrassende opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes kunnen worden. Toen duidelijk werd dat Hamilton de overstap naar Ferrari zou maken, zou teambaas Toto Wolff intern namelijk gepolst hebben naar een mogelijke vervanger. Daarbij bleek één naam bijzonder populair binnen de fabriek in Brackley: die van Alonso.

Dat onthult Josema Galán, voormalig ingenieur van Mercedes. Volgens hem besloot Wolff de medewerkers van het team actief te betrekken bij de zoektocht naar een nieuwe coureur voor 2025. Daarbij zou de Oostenrijker zelfs een lijst hebben bovengehaald met alle beschikbare namen op de markt.

Meer over Mercedes FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

‘Toto wilde weten wie wij zouden kiezen’

Galán vertelt dat Wolff de mening van het personeel serieus nam nadat Hamilton zijn sensationele transfer naar Ferrari had aangekondigd. “Hij verzamelde de medewerkers en vroeg openlijk wie volgens hen de ideale vervanger zou zijn”, zo klinkt het op hjet Youtube-kanaal van Mínimo Común Múltipla. “Daarbij kwam hij met een lijst van alle coureurs die geen contract hadden voor het volgende seizoen.”

Volgens de ex-Mercedesman werd Alonso bewust tot het einde bewaard. “Toen Fernando ter sprake kwam, wilde plots de hele fabriek hem hebben”, vertelt Galán. Daarmee doelt hij op de enorme steun die de tweevoudig wereldkampioen intern genoot, ondanks eerdere kritische geluiden rondom zijn persoonlijkheid.

Opvallende ommekeer rond Alonso

Galán vond de reactie binnen Mercedes opvallend, zeker gezien de reputatie van Alonso in Engeland. “Je hoort daar vaak grappen en vooroordelen over hem”, legt hij uit. “Maar ineens zag je iedereen die woorden inslikken en vol overtuiging zeggen dat Fernando de juiste keuze zou zijn. Dat moment maakte echt indruk.”

Uiteindelijk koos Mercedes niet voor Alonso, maar werd Andrea Kimi Antonelli naar voren geschoven als opvolger van Hamilton. Achteraf lijkt dat - tot dusver - de goede keuze zijn te geweest. De Italiaan leidt momenteel het WK na zijn overwinningen in China, Japan en Miami.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Mercedes Aston Martin

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 573

    Dat is jammer & een gemiste kans, voor zowel mercedes, alonso, de fans, en de Sjors-haters. Ik had het wel willen zien; Woody die (o)-pa Alonso niet bij kon houden!

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 13:44

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar