De FIA-stewards hadden een onderzoek geopend naar het incident met Fernando Alonso en de Red Bulls in de tweede vrije training in Barcelona. Alonso leek bij het passeren van Max Verstappen en Isack Hadjar in de pit exit de witte lijn te overschrijden, en dat mag niet.

Alonso reed halverwege de tweede vrije training de pits uit in Barcelona, maar kwam daarbij ook de Red Bulls van Verstappen en Hadjar tegen. Waar Verstappen nog een klein beetje aan de kant ging, leek Hadjar niet echt in zijn spiegels te kijken. In de eerste bocht reed hij bijna tegen Alonso aan, wat aan beide kanten voor de nodige frustratie zorgden.

Wat hebben de stewards besloten?

De stewards hebben het moment ook gezien, en ze waren een onderzoek gestart. De stewards schrijven in hun document dat het er sterk op leek dat Alonso met de buitenkant van zijn linker voorband over de witte lijn ging bij het uitrijden van de pits. Als een coureur de pitlane uitrijdt, is het verboden om over de witte lijnen te gaan.

De stewards hebben direct een onderzoek uitgevoerd tijdens de sessie, en ze hebben Alonso een waarschuwing gegeven. Aangezien het hier om een incident in een vrije training gaat, is er geen zware straf uitgedeeld. Als Alonso iets soortgelijks had gedaan in de race, was er waarschijnlijk een zware tijdstraf uitgedeeld.

Hoe liep het avontuur af?

Voor Alonso was het een lastige sessie, want zijn Aston Martin zag er weer lastig te besturen uit. Hij bleef dan ook haken in het achterveld en kwam niet verder dan de 21ste tijd. Hij was hiermee wel sneller dan zijn teamgenoot Lance Stroll, die met afstand de langzaamste coureur van de sessie was.

Ook bij Red Bull was er werk aan de winkel, want Verstappen moest bijna een seconde toegeven op de snelste tijd van Lando Norris. Hadjar raakte op zijn beurt ook betrokken bij een incidentje met de Cadillac van Sergio Pérez, maar dit liep met een sisser af.