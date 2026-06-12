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FIA-stewards doen uitspraak over incident met Verstappen

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FIA-stewards doen uitspraak over incident met Verstappen

De FIA-stewards hadden een onderzoek geopend naar het incident met Fernando Alonso en de Red Bulls in de tweede vrije training in Barcelona. Alonso leek bij het passeren van Max Verstappen en Isack Hadjar in de pit exit de witte lijn te overschrijden, en dat mag niet.

Alonso reed halverwege de tweede vrije training de pits uit in Barcelona, maar kwam daarbij ook de Red Bulls van Verstappen en Hadjar tegen. Waar Verstappen nog een klein beetje aan de kant ging, leek Hadjar niet echt in zijn spiegels te kijken. In de eerste bocht reed hij bijna tegen Alonso aan, wat aan beide kanten voor de nodige frustratie zorgden. 

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Wat hebben de stewards besloten?

De stewards hebben het moment ook gezien, en ze waren een onderzoek gestart. De stewards schrijven in hun document dat het er sterk op leek dat Alonso met de buitenkant van zijn linker voorband over de witte lijn ging bij het uitrijden van de pits. Als een coureur de pitlane uitrijdt, is het verboden om over de witte lijnen te gaan.

De stewards hebben direct een onderzoek uitgevoerd tijdens de sessie, en ze hebben Alonso een waarschuwing gegeven. Aangezien het hier om een incident in een vrije training gaat, is er geen zware straf uitgedeeld. Als Alonso iets soortgelijks had gedaan in de race, was er waarschijnlijk een zware tijdstraf uitgedeeld.

Hoe liep het avontuur af?

Voor Alonso was het een lastige sessie, want zijn Aston Martin zag er weer lastig te besturen uit. Hij bleef dan ook haken in het achterveld en kwam niet verder dan de 21ste tijd. Hij was hiermee wel sneller dan zijn teamgenoot Lance Stroll, die met afstand de langzaamste coureur van de sessie was.

Ook bij Red Bull was er werk aan de winkel, want Verstappen moest bijna een seconde toegeven op de snelste tijd van Lando Norris. Hadjar raakte op zijn beurt ook betrokken bij een incidentje met de Cadillac van Sergio Pérez, maar dit liep met een sisser af.

Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Isack Hadjar Red Bull Racing Aston Martin GP Barcelona 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.709

    'De stewards schrijven in hun document dat het er sterk op leek dat Alonso met de buitenkant van zijn linker voorband over de witte lijn ging bij het uitrijden van de pits."

    Hoezo "leek"? Alonso reed er wel over of hij reed er niet over.
    Tijd dat de vermaledijde FIA-stewards Specsavers als sponsor binnen harken...

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 18:34
    • schwantz34

      Posts: 42.163

      Alonso reed strak op de lijn, maar niet erover imo!

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 18:49

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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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