De toekomst van Fernando Alonso blijft een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1-paddock. Nadat de tweevoudig wereldkampioen tijdens het raceweekend in Barcelona de deur openzette voor verschillende scenario's, wordt hij steeds nadrukkelijker gelinkt aan een verrassende terugkeer naar Alpine.

Aston Martin wil zijn stercoureur echter niet zomaar laten vertrekken. Volgens verschillende berichten werkt eigenaar Lawrence Stroll achter de schermen aan een plan om Alonso ook na 2026 aan het team verbonden te houden.

Aston Martin wil Alonso langer aan zich binden

De relatie tussen Alonso en Aston Martin wordt omschreven als bijzonder sterk. Daarom zou de Britse renstal momenteel werken aan een nieuw contractvoorstel waarmee de Spanjaard zijn Formule 1-loopbaan kan verlengen.

Maar daar blijft het mogelijk niet bij. Aston Martin zou Alonso ook een toekomst buiten de cockpit willen aanbieden. Het team onderzoekt naar verluidt de mogelijkheid om hem na zijn actieve carrière een ambassadeursrol te geven, vergelijkbaar met de functie die Pedro de la Rosa momenteel vervult.

Met een mogelijke herstructurering binnen het management van Aston Martin zou die positie in de toekomst beschikbaar kunnen komen. Op die manier kan Alonso ook na zijn afscheid een belangrijke rol blijven spelen binnen het project van Lawrence Stroll.

Alpine blijft op de achtergrond lonken

Ondertussen blijft Alpine interesse tonen in de diensten van de ervaren Spanjaard. De Franse renstal wordt de laatste weken regelmatig genoemd als mogelijke bestemming voor Alonso, terwijl ook George Russell op het verlanglijstje van adviseur Flavio Briatore zou staan.

Voor Alonso zal de uiteindelijke beslissing vermoedelijk afhangen van één cruciale factor: competitiviteit. De Spanjaard wil zijn indrukwekkende carrière afsluiten met een project dat hem nog de kans biedt om vooraan mee te strijden.

Dat vormt momenteel het grootste probleem voor Aston Martin. Het team beleeft een moeizaam seizoen en Alonso kende in Barcelona opnieuw een teleurstellend weekend, waarin hij zelfs achter teamgenoot Lance Stroll kwalificeerde. De renstal rekent echter op een omvangrijk upgradepakket later dit seizoen om de prestaties drastisch te verbeteren.

Mocht Aston Martin erin slagen die stap voorwaarts te zetten, dan neemt de kans toe dat Alonso zijn toekomst alsnog in het groen ziet. Blijft de vooruitgang uit, dan zou een nieuwe samenwerking met Alpine plots een stuk realistischer kunnen worden.