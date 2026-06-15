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Aston Martin reageert op Alpine-geruchten met nieuwe aanbieding voor Alonso

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Aston Martin reageert op Alpine-geruchten met nieuwe aanbieding voor Alonso

De toekomst van Fernando Alonso blijft een van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1-paddock. Nadat de tweevoudig wereldkampioen tijdens het raceweekend in Barcelona de deur openzette voor verschillende scenario's, wordt hij steeds nadrukkelijker gelinkt aan een verrassende terugkeer naar Alpine.

Aston Martin wil zijn stercoureur echter niet zomaar laten vertrekken. Volgens verschillende berichten werkt eigenaar Lawrence Stroll achter de schermen aan een plan om Alonso ook na 2026 aan het team verbonden te houden.

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Aston Martin wil Alonso langer aan zich binden

De relatie tussen Alonso en Aston Martin wordt omschreven als bijzonder sterk. Daarom zou de Britse renstal momenteel werken aan een nieuw contractvoorstel waarmee de Spanjaard zijn Formule 1-loopbaan kan verlengen.

Maar daar blijft het mogelijk niet bij. Aston Martin zou Alonso ook een toekomst buiten de cockpit willen aanbieden. Het team onderzoekt naar verluidt de mogelijkheid om hem na zijn actieve carrière een ambassadeursrol te geven, vergelijkbaar met de functie die Pedro de la Rosa momenteel vervult.

Met een mogelijke herstructurering binnen het management van Aston Martin zou die positie in de toekomst beschikbaar kunnen komen. Op die manier kan Alonso ook na zijn afscheid een belangrijke rol blijven spelen binnen het project van Lawrence Stroll.

Alpine blijft op de achtergrond lonken

Ondertussen blijft Alpine interesse tonen in de diensten van de ervaren Spanjaard. De Franse renstal wordt de laatste weken regelmatig genoemd als mogelijke bestemming voor Alonso, terwijl ook George Russell op het verlanglijstje van adviseur Flavio Briatore zou staan.

Voor Alonso zal de uiteindelijke beslissing vermoedelijk afhangen van één cruciale factor: competitiviteit. De Spanjaard wil zijn indrukwekkende carrière afsluiten met een project dat hem nog de kans biedt om vooraan mee te strijden.

Dat vormt momenteel het grootste probleem voor Aston Martin. Het team beleeft een moeizaam seizoen en Alonso kende in Barcelona opnieuw een teleurstellend weekend, waarin hij zelfs achter teamgenoot Lance Stroll kwalificeerde. De renstal rekent echter op een omvangrijk upgradepakket later dit seizoen om de prestaties drastisch te verbeteren.

Mocht Aston Martin erin slagen die stap voorwaarts te zetten, dan neemt de kans toe dat Alonso zijn toekomst alsnog in het groen ziet. Blijft de vooruitgang uit, dan zou een nieuwe samenwerking met Alpine plots een stuk realistischer kunnen worden.

The Wolf

Posts: 1.014

Klinkt goed. Vooral de combinatie van duur en slecht spreekt me enorm aan. Maar denk toch dat ik voor de Ferrari Luce ga, want die is ook nog 'ns elektrisch en belangrijkste: graflelijk. Dan vink je echt alle vakjes af. Ik wil graag een vermogen betalen en dat er straks geen lekker wijf bij je wi... [Lees verder]

  • 1
  • 15 jun 2026 - 16:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (7)

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  • Dale U

    Posts: 1.955

    Fernando en Briatore hebben een klik, mocht Alpine het salaris kunnen opbrengen dan komt het wel goed......
    Eerst even de updates afwachten, betreffende AM, wat men krijgt richting België.....

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 15:45
    • schwantz34

      Posts: 42.196

      Dagobert Stroll heeft Alpines vol met groen voor Alonso liggen...

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 15:52
    • Larry Perkins

      Posts: 65.788

      Lawrence en Fernando gaan ook al jaaaaaren terug...

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 16:43
    • The Wolf

      Posts: 1.014

      Fernando heeft z'n Spaanse buik inmiddels zo vol van Honda gp2 engine's dat Dagobert Stroll met kruiwagens geld moet komen om die ellende te compenseren. Alonso wil een Benz, en laat Flaav nou 'n wagentje voor 'm hebben staan waar er een achterin ligt, enige wat Flaav moet doen is Cola eruit kieperen (en daarmee wat doodsbedreigingen uit Argentinië incasseren uiteraard)

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 16:45
  • Larry Perkins

    Posts: 65.788

    Alonso in zijn ambassadeursrol bij Aston Martin: "Wil jij privé in een geweldige k*tauto rijden? Kom dan langs bij één van onze dealers. Wij verzekeren je van een lelijke, vies groene auto met een waardeloze motor, en dat voor de hoogste prijs1 Het wordt zonder enige twijfel de slechtste auto waarin je ooit gereden hebt!"

    • + 0
    • 15 jun 2026 - 16:49
    • The Wolf

      Posts: 1.014

      Klinkt goed. Vooral de combinatie van duur en slecht spreekt me enorm aan. Maar denk toch dat ik voor de Ferrari Luce ga, want die is ook nog 'ns elektrisch en belangrijkste: graflelijk. Dan vink je echt alle vakjes af. Ik wil graag een vermogen betalen en dat er straks geen lekker wijf bij je wil instappen, zelfs de lelijke lopen verder.

      • + 1
      • 15 jun 2026 - 16:55
    • Larry Perkins

      Posts: 65.788

      Zelfs Second Choice George is nog te knap om in een Ferrari Luce te stappen...

      • + 0
      • 15 jun 2026 - 17:01

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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