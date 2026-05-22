Fernando Alonso heeft enthousiast gereageerd op de deelname van Max Verstappen aan de 24 Uur van de Nürburgring. De Spanjaard ziet het liefst dat Formule 1-coureurs in de toekomst vaker de ruimte krijgen om ook buiten de koningsklasse deel te nemen aan iconische races zoals de Nürburgring of Le Mans. Tegelijkertijd sprak Alonso zich uit over zijn eigen toekomst én de moeilijke situatie bij Aston Martin.

Verstappen maakte afgelopen weekend indruk tijdens zijn uitstap naar de legendarische Duitse etmaalrace. De Nederlander leek met zijn team op weg naar een uitstekend resultaat, maar een technisch probleem met de aandrijfas gooide in de slotfase roet in het eten. Toch kon zijn deelname rekenen op veel bewondering vanuit de Formule 1-paddock.

Alonso hoopt op meer uitstappen buiten Formule 1

Alonso, zelf tweevoudig winnaar van de 24 Uur van Le Mans, begrijpt maar al te goed waarom Verstappen zijn kans greep op de Nürburgring. Volgens de Spanjaard is de Formule 1 weliswaar het hoogste niveau in de autosport, maar zeker niet de enige discipline die telt.

“Ik hoop echt dat er in de toekomst meer mogelijkheden komen voor Formule 1-coureurs om races zoals de Nürburgring of Le Mans te rijden”, vertelt Alonso. “De Formule 1 is absoluut de top van de autosport, maar tegelijk is het ook maar een klein deel van de hele racewereld.”

Voor Alonso zelf blijft racen voorlopig eveneens prioriteit nummer één. De veteraan denkt nog lang niet aan stoppen. “Zolang het snel gaat en competitief blijft, wil ik blijven racen. Dat gevoel zit er nog altijd volledig in.”

Aston Martin heeft tijd nodig

Naast zijn lof voor Verstappen ging Alonso ook in op de huidige situatie bij Aston Martin. Het team worstelt nog altijd met prestaties en volgens de Spanjaard is geduld voorlopig de enige oplossing.

“Op dit moment kunnen we weinig anders doen dan het team blijven steunen”, klinkt het realistisch. “We hebben simpelweg meer tijd nodig om onze problemen op te lossen. Extra tijd voor tests zou ons enorm helpen om stappen vooruit te zetten.”

Voor Alonso blijft de focus dus op de toekomst liggen — zowel op zijn eigen carrière als op de wederopstanding van Aston Martin. Toch lijkt de Spanjaard stiekem ook met een schuin oog te kijken naar uitstappen buiten de Formule 1, iets waar Verstappen recent opnieuw de deur voor openzette.