Alonso lyrisch over Verstappen: "Hopelijk krijgen meer F1-coureurs die kans"

Fernando Alonso heeft enthousiast gereageerd op de deelname van Max Verstappen aan de 24 Uur van de Nürburgring. De Spanjaard ziet het liefst dat Formule 1-coureurs in de toekomst vaker de ruimte krijgen om ook buiten de koningsklasse deel te nemen aan iconische races zoals de Nürburgring of Le Mans. Tegelijkertijd sprak Alonso zich uit over zijn eigen toekomst én de moeilijke situatie bij Aston Martin.

Verstappen maakte afgelopen weekend indruk tijdens zijn uitstap naar de legendarische Duitse etmaalrace. De Nederlander leek met zijn team op weg naar een uitstekend resultaat, maar een technisch probleem met de aandrijfas gooide in de slotfase roet in het eten. Toch kon zijn deelname rekenen op veel bewondering vanuit de Formule 1-paddock.

Alonso hoopt op meer uitstappen buiten Formule 1

Alonso, zelf tweevoudig winnaar van de 24 Uur van Le Mans, begrijpt maar al te goed waarom Verstappen zijn kans greep op de Nürburgring. Volgens de Spanjaard is de Formule 1 weliswaar het hoogste niveau in de autosport, maar zeker niet de enige discipline die telt.

“Ik hoop echt dat er in de toekomst meer mogelijkheden komen voor Formule 1-coureurs om races zoals de Nürburgring of Le Mans te rijden”, vertelt Alonso. “De Formule 1 is absoluut de top van de autosport, maar tegelijk is het ook maar een klein deel van de hele racewereld.”

Voor Alonso zelf blijft racen voorlopig eveneens prioriteit nummer één. De veteraan denkt nog lang niet aan stoppen. “Zolang het snel gaat en competitief blijft, wil ik blijven racen. Dat gevoel zit er nog altijd volledig in.”

Aston Martin heeft tijd nodig

Naast zijn lof voor Verstappen ging Alonso ook in op de huidige situatie bij Aston Martin. Het team worstelt nog altijd met prestaties en volgens de Spanjaard is geduld voorlopig de enige oplossing.

“Op dit moment kunnen we weinig anders doen dan het team blijven steunen”, klinkt het realistisch. “We hebben simpelweg meer tijd nodig om onze problemen op te lossen. Extra tijd voor tests zou ons enorm helpen om stappen vooruit te zetten.”

Voor Alonso blijft de focus dus op de toekomst liggen — zowel op zijn eigen carrière als op de wederopstanding van Aston Martin. Toch lijkt de Spanjaard stiekem ook met een schuin oog te kijken naar uitstappen buiten de Formule 1, iets waar Verstappen recent opnieuw de deur voor openzette.

Of wacht. "In F1 gaan racen" is een contradictio in terminis

  22 mei 2026 - 13:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 622

    Ik weet nog dat het korfbal in Nederland en Vlaanderen van 3 naar 2 velden ging, iedereen zeiken "dit is geen korfbal meer" etc, en toen gingen de meeste korfballers er een andere sport naast doen, badminton was ineens heel erg populair.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 13:17
    • The Wolf

      Posts: 869

      Maar ook het badminton is er flink op achteruit gegaan, weet wel dat laatste jaren diverse badmintonners er sjoelen naast gingen doen, dat was wat rauwer en meer oldskool...

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 13:30
    • snailer

      Posts: 33.063

      Dan kan je als sjoeler altijd nog in F1 gaan racen. Dat wordt sjoelen plots extreem stoer.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 13:36
    • snailer

      Posts: 33.063

      Or wait. "In F1 gaan racen" is een contradictio in terminis

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 13:47
    • Need5Speed

      Posts: 3.840

      Die hebben we gehad, Grosjean en Maldonado.
      Sjoelen en F1 gaan niet goed samen.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:45
  • monzaron

    Posts: 972

    Alonso lyrisch over Verstappen 🧐

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 13:35
    • AUDI_F1

      Posts: 3.812

      Ja joh, dat is ie al jaren.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 13:39
    • Tifoso-01

      Posts: 3.847

      Maar, met zijn ego is niks mis want hij vindt zichzelf nog altijd de beste ( zo zei hij in Montreal nog)

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:00
    • monzaron

      Posts: 972

      Dat klopt maar om dit verhaal waar ie weinig over verstappen verteld op de kloppen met deze titel, op D is een ander kritiek verhaal over de F1 van Alonso, een aanrader formel1.de

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

