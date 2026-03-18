Fernando Alonso moest de Grand Prix van China vroegtijdig staken door zware trillingen in zijn Aston Martin-bolide. De Spanjaard kampte tijdens de race met zoveel ongemak dat hij na 33 ronden besloot de auto aan de kant te zetten.

De problemen met de AMR26 zijn niet nieuw. Motorpartner Honda ontdekte tijdens de wintertests al vibraties in de krachtbron, al leek het team in Australië en China aanvankelijk vooruitgang te boeken.

Alonso: ‘Trillingen maakten het bijna onmogelijk’

Tijdens de race in Shanghai was op de onboardbeelden te zien hoe Alonso meermaals zijn handen van het stuur haalde en probeerde het gevoel in zijn vingers terug te krijgen. De tweevoudig wereldkampioen gaf na afloop toe dat het rijden steeds lastiger werd.

“De trillingen waren vandaag extreem”, verklaarde Alonso na zijn uitvalbeurt. “Op een bepaald moment, ergens tussen ronde twintig en vijfendertig, begon ik zelfs het gevoel in mijn handen en voeten te verliezen.”

Volgens de Spanjaard had het weinig zin om nog langer door te rijden. “We lagen al een ronde achter en reden achteraan het veld. In die omstandigheden heeft het weinig nut om door te gaan als de auto zo veel problemen geeft.”

Aston Martin verwacht oplossing richting Japan

Aston Martin bevestigde dat Alonso zijn race beëindigde vanwege het ongemak dat de vibraties veroorzaakten. Trackside chief Mike Krack benadrukte dat het probleem vooral een kwestie van betrouwbaarheid is en niet direct grote tijdwinst kost.

“De trillingen hebben momenteel vooral impact op de betrouwbaarheid van de auto”, legde Krack uit. “Het is niet zo dat we daardoor seconden per ronde verliezen. Je moet soms iets conservatiever rijden, maar het is geen enorm prestatieverlies.”

Alonso wil Honda ondertussen de tijd geven om het probleem te analyseren. “Tussen Australië en China zaten maar vijf dagen, dus de motor was praktisch identiek”, zei hij. “Nu hebben we wat meer tijd. Hopelijk kunnen ze op de testbank precies achterhalen waar de trillingen vandaan komen, zodat we met een oplossing naar Japan kunnen gaan.”