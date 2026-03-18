Alonso stapte vroegtijdig uit Aston Martin: "Voelde mijn handen en voeten niet meer"

Fernando Alonso moest de Grand Prix van China vroegtijdig staken door zware trillingen in zijn Aston Martin-bolide. De Spanjaard kampte tijdens de race met zoveel ongemak dat hij na 33 ronden besloot de auto aan de kant te zetten.

De problemen met de AMR26 zijn niet nieuw. Motorpartner Honda ontdekte tijdens de wintertests al vibraties in de krachtbron, al leek het team in Australië en China aanvankelijk vooruitgang te boeken.

Meer over Aston Martin Bizar: 'Aston Martin overweegt ontslag Newey, Horner mogelijke vervanger'

Bizar: 'Aston Martin overweegt ontslag Newey, Horner mogelijke vervanger'

17 maa
 'Aston Martin kan team verkopen aan Chinese autogigant BYD'

'Aston Martin kan team verkopen aan Chinese autogigant BYD'

12 maa

Alonso: ‘Trillingen maakten het bijna onmogelijk’

Tijdens de race in Shanghai was op de onboardbeelden te zien hoe Alonso meermaals zijn handen van het stuur haalde en probeerde het gevoel in zijn vingers terug te krijgen. De tweevoudig wereldkampioen gaf na afloop toe dat het rijden steeds lastiger werd.

“De trillingen waren vandaag extreem”, verklaarde Alonso na zijn uitvalbeurt. “Op een bepaald moment, ergens tussen ronde twintig en vijfendertig, begon ik zelfs het gevoel in mijn handen en voeten te verliezen.”

Volgens de Spanjaard had het weinig zin om nog langer door te rijden. “We lagen al een ronde achter en reden achteraan het veld. In die omstandigheden heeft het weinig nut om door te gaan als de auto zo veel problemen geeft.”

Aston Martin verwacht oplossing richting Japan

Aston Martin bevestigde dat Alonso zijn race beëindigde vanwege het ongemak dat de vibraties veroorzaakten. Trackside chief Mike Krack benadrukte dat het probleem vooral een kwestie van betrouwbaarheid is en niet direct grote tijdwinst kost.

“De trillingen hebben momenteel vooral impact op de betrouwbaarheid van de auto”, legde Krack uit. “Het is niet zo dat we daardoor seconden per ronde verliezen. Je moet soms iets conservatiever rijden, maar het is geen enorm prestatieverlies.”

Alonso wil Honda ondertussen de tijd geven om het probleem te analyseren. “Tussen Australië en China zaten maar vijf dagen, dus de motor was praktisch identiek”, zei hij. “Nu hebben we wat meer tijd. Hopelijk kunnen ze op de testbank precies achterhalen waar de trillingen vandaan komen, zodat we met een oplossing naar Japan kunnen gaan.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (8)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.324

    Ik heb ook onboard beelden gezien waar Fernando tijdens het rijden zijn handen van het stuur haalt om even zijn handen te kunnen bewegen, echt veilig lijkt me dat niet

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 10:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.767

      Alleen gevaarlijk in 'n bocht Steven.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 10:16
    • misstappen

      Posts: 3.492

      Dat was alleen maar om zijn kunstgebit weer terug in zijn snavel te pushen

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 10:22
    • The Wolf

      Posts: 361

      M,n vader stuurde altijd met z'n knieën en kon dan onder het rijden een sjekkie draaien. Dat was vroeger. Toen konden mensen zulke dingen.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 10:23
    • F1 bekijker

      Posts: 122

      Nee @Wolf dat doe ik nog steeds.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 10:30
    • The Wolf

      Posts: 361

      wel zware brandaris toch hé? niet van dat watjes spul.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 10:34
  • F1 bekijker

    Posts: 122

    Een rubber hier en daar en gaan...

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 10:29
    • WickieDeViking

      Posts: 773

      Had je vader beter ook gedaan.


























      Grapje.

      • + 1
      • 18 maa 2026 - 10:37

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

