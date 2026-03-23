Oud-teamgenoot doet pijnlijke uitspraak over Stroll

Oud-teamgenoot doet pijnlijke uitspraak over Stroll

Fernando Alonso vormt sinds 2023 een rijdersduo met Lance Stroll bij Aston Martin. Hij is de Canadees vrijwel elk weekend de baas, en dat lijkt voorlopig zo te blijven. Felipe Massa was in het verleden de teamgenoot van beide coureurs, en doet een pijnlijke uitspraak over Stroll.

Tweevoudig wereldkampioen Alonso is de oudste coureur van het Formule 1-veld, maar is volgens veel kenners nog altijd één van de besten. In de eerste twee races van het seizoen viel Aston Martin door grote problemen tegen, maar Alonso krijgt amper kritiek. Dat is voor zijn teamgenoot Stroll wel anders, want de Canadees blijft grillig en hij ontvangt veel kritiek.

Hoe goed is Alonso nog?

De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa kent beide coureurs goed. In gesprek met SPORT stelt Massa dat hij nooit de beste vrienden zal worden met Alonso, maar dat hij wel veel respect voor hem heeft. Een comeback zoals die van Alonso, ziet hij niet zitten: "Ik? Nee, dat is absoluut onmogelijk. Het was het juiste moment om te stoppen. We moeten begrijpen dat leeftijd in de sport heel belangrijk is. Fernando doet het goed. Het is wel waar dat zijn teamgenoot geen Leclerc, Norris of Russell is."

Pijnlijke uitspraak

Massa doet daarna een uitspraak waarmee Stroll niet heel blij zal zijn: "Hij zou Stroll zelfs op 65-jarige leeftijd kunnen verslaan. Maar ik denk dat je moet weten wanneer het juiste moment is om te stoppen. Ik denk dat Lewis Hamilton dat binnenkort zal doen. Misschien is het het juiste moment om andere dingen te gaan doen."

Massa weet waar hij het over heeft

Massa kent zowel Alonso als Stroll goed. In zijn lange loopbaan was Massa de teamgenoot van beide coureurs. Van 2010 tot en met 2013 vormde Massa bij Ferrari een rijdersduo met Alonso, maar hij fungeerde daar als tweede viool. In zijn laatste seizoenen in de Formule 1 vormde Massa bij Williams een rijdersduo met Stroll, die hem soms zelfs de baas was.

  • Damon Hill

    Posts: 19.756

    Over een heel seizoen was opa Massa gewoon duidelijk de betere ten opzichte van Stroll, net zoals iedere andere teamgenoot van Stroll. Alleen Sirotkin scoorde 2 puntjes meer, maar was niet langzamer dan Lance. Perez versloeg Lance zelfs met ruime punten en was over 2 seizoenen echt drie maten te groot. Nee.... Lance heeft tegen GEEN ENKELE teamgenoot indruk kunnen maken en laat jaar in jaar uit zien dat hij niet thuishoort in de F1. Het ironische is dat Lance zelf de F1 ook helemaal niet zo leuk lijkt te vinden, en bijvoorbeeld liever op de tennisbaan staat. Ik kan Lawrence dan ook totaal niet serieus nemen. Succes is niet te koop en succes is niet af te dwingen als je niet de juiste middelen en personen inzet.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

