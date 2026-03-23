Fernando Alonso vormt sinds 2023 een rijdersduo met Lance Stroll bij Aston Martin. Hij is de Canadees vrijwel elk weekend de baas, en dat lijkt voorlopig zo te blijven. Felipe Massa was in het verleden de teamgenoot van beide coureurs, en doet een pijnlijke uitspraak over Stroll.

Tweevoudig wereldkampioen Alonso is de oudste coureur van het Formule 1-veld, maar is volgens veel kenners nog altijd één van de besten. In de eerste twee races van het seizoen viel Aston Martin door grote problemen tegen, maar Alonso krijgt amper kritiek. Dat is voor zijn teamgenoot Stroll wel anders, want de Canadees blijft grillig en hij ontvangt veel kritiek.

Hoe goed is Alonso nog?

De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa kent beide coureurs goed. In gesprek met SPORT stelt Massa dat hij nooit de beste vrienden zal worden met Alonso, maar dat hij wel veel respect voor hem heeft. Een comeback zoals die van Alonso, ziet hij niet zitten: "Ik? Nee, dat is absoluut onmogelijk. Het was het juiste moment om te stoppen. We moeten begrijpen dat leeftijd in de sport heel belangrijk is. Fernando doet het goed. Het is wel waar dat zijn teamgenoot geen Leclerc, Norris of Russell is."

Pijnlijke uitspraak

Massa doet daarna een uitspraak waarmee Stroll niet heel blij zal zijn: "Hij zou Stroll zelfs op 65-jarige leeftijd kunnen verslaan. Maar ik denk dat je moet weten wanneer het juiste moment is om te stoppen. Ik denk dat Lewis Hamilton dat binnenkort zal doen. Misschien is het het juiste moment om andere dingen te gaan doen."

Massa weet waar hij het over heeft

Massa kent zowel Alonso als Stroll goed. In zijn lange loopbaan was Massa de teamgenoot van beide coureurs. Van 2010 tot en met 2013 vormde Massa bij Ferrari een rijdersduo met Alonso, maar hij fungeerde daar als tweede viool. In zijn laatste seizoenen in de Formule 1 vormde Massa bij Williams een rijdersduo met Stroll, die hem soms zelfs de baas was.