Alonso heeft weinig bemoedigende woorden over Aston Martin

Fernando Alonso heeft openhartig uitgelegd waarom zijn team voorlopig geen nieuwe upgrades naar de baan zal brengen. De Spanjaard maakt zich weinig illusies over de huidige competitiviteit en stelt dat kleine verbeteringen nauwelijks verschil maken zolang de achterstand op de concurrentie zo groot blijft.

De ervaren coureur benadrukt dat hij de situatie volledig begrijpt en daarom ook opvallend rustig blijft onder de tegenvallende prestaties. Volgens Alonso heeft het team hem duidelijk gemaakt dat kleine stapjes voorwaarts momenteel weinig opleveren, zeker gezien de enorme verschillen op de grid.

Alonso begrijpt keuze team: ‘Twee tienden veranderen niets’

Alonso legt uit dat beperkte upgrades momenteel simpelweg geen effect hebben op de positie van het team. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is het gat naar de concurrentie momenteel zo groot dat kleine winst direct verdampt. “Ik blijf rustig omdat ik snap hoe de situatie in elkaar zit”, vertelde Alonso na de race in Miami. “Het team heeft me uitgelegd dat één of twee tienden winst per race niets veranderen aan waar we staan.”

De Spanjaard wees daarbij op de harde realiteit van de rangorde. “We rijden rond de negentiende of twintigste plek en de auto voor ons staat bijna een seconde verder. Zelfs als je twee tienden sneller wordt, blijf je gewoon op dezelfde plaats hangen”, aldus Alonso.

Budgetplafond speelt grote rol in beslissing

Volgens Alonso speelt ook het budgetplafond een belangrijke rol in de afweging. Het constant introduceren van updates legt volgens hem te veel druk op het systeem, terwijl de sportieve winst minimaal blijft.

Daarom kiest het team volgens Alonso bewust voor geduld. “Zolang we geen verbetering van anderhalve of zelfs twee seconden kunnen vinden, heeft het weinig zin om nieuwe onderdelen te bouwen”, klonk het duidelijk. “Dan geef je simpelweg geld uit zonder dat het iets oplevert, en dat zou alleen maar verspilling zijn.”

Voor iemand met weinig geduld heeft hij het nu wel blijkbaar?
Ga lekker met pensioen man, Aston brengt je niets.
Deze problemen zullen nog wel even aanhouden voordat alles daar op de rit is, snelheid is nou eenmaal niet te koop.

  • 11 mei 2026 - 18:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (24)

Login om te reageren
  koppie toe

    Posts: 5.317

    Voor iemand met weinig geduld heeft hij het nu wel blijkbaar?
    Ga lekker met pensioen man, Aston brengt je niets.
    Deze problemen zullen nog wel even aanhouden voordat alles daar op de rit is, snelheid is nou eenmaal niet te koop.

    • + 1
    11 mei 2026 - 18:57
      • 11 mei 2026 - 19:32
    • koppie toe

      Posts: 5.317

      Moest onder @Larry

      • + 1
      • 11 mei 2026 - 19:33
  • schwantz34

    Posts: 41.995

    Heel erg sneu dat zo'n enorm grote coureur (in zijn waarschijnlijk laatste F1 jaar) zo kansloos moet afzien in zo'n verschrikkelijk slechte Ouw-knakenbak. Al helemaal omdat de verwachtingen voor dit seizoen torenhoog waren door de komst van Newey en Honda, en alle andere vele mega investeringen van Stroll Sr om het team een gouden, maar voorlopig nog volledig doodlopende weg naar de absolute top te kopen.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 21:53
  • Regenrace

    Posts: 2.614

    Volgens mij bekijkt Stroll iedere week zijn opties om het team te verkopen. Maar voor een leuke prijs moet het team wel gaan presteren, en daar knelt de zaak - zachtt uitgedrukt. Afhankelijk van de nukken van Honda, eigen visionaire kwaliteiten van 0, en Newey weet het ook niet meer. Een vierde domper is dat zoonlief het ook niet goed doet in de NLS; dat had een smoes kunnen zijn.

    Ik gooi er nog even 5e tegenvaller tegenaan: wie ze vanaf nu ook aantrekken (ter vervanging of versterking), je weet op voorhand dat die 't alleen voor het geld doet.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 23:06
  • Need5Speed

    Posts: 3.791

    Klinkt weinig ambitieus, maar dit is het beste wat je kan doen als je niet competitief bent onder de budgetcap.
    Je kan nu investeren in kleine upgrades die je niets gaan brengen maar wel geld kosten.
    Of je kan wachten, kijken wat de andere teams doen, kijken wat Honda voor elkaar krijgt met de motor, en wanneer de motor op orde is en de andere teams hebben laten zien wat werkt en wat niet werkt, dan stappen maken.

    • + 0
    • 11 mei 2026 - 23:15

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

