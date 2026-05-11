Fernando Alonso heeft openhartig uitgelegd waarom zijn team voorlopig geen nieuwe upgrades naar de baan zal brengen. De Spanjaard maakt zich weinig illusies over de huidige competitiviteit en stelt dat kleine verbeteringen nauwelijks verschil maken zolang de achterstand op de concurrentie zo groot blijft.

De ervaren coureur benadrukt dat hij de situatie volledig begrijpt en daarom ook opvallend rustig blijft onder de tegenvallende prestaties. Volgens Alonso heeft het team hem duidelijk gemaakt dat kleine stapjes voorwaarts momenteel weinig opleveren, zeker gezien de enorme verschillen op de grid.

Alonso begrijpt keuze team: ‘Twee tienden veranderen niets’

Alonso legt uit dat beperkte upgrades momenteel simpelweg geen effect hebben op de positie van het team. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is het gat naar de concurrentie momenteel zo groot dat kleine winst direct verdampt. “Ik blijf rustig omdat ik snap hoe de situatie in elkaar zit”, vertelde Alonso na de race in Miami. “Het team heeft me uitgelegd dat één of twee tienden winst per race niets veranderen aan waar we staan.”

De Spanjaard wees daarbij op de harde realiteit van de rangorde. “We rijden rond de negentiende of twintigste plek en de auto voor ons staat bijna een seconde verder. Zelfs als je twee tienden sneller wordt, blijf je gewoon op dezelfde plaats hangen”, aldus Alonso.

Budgetplafond speelt grote rol in beslissing

Volgens Alonso speelt ook het budgetplafond een belangrijke rol in de afweging. Het constant introduceren van updates legt volgens hem te veel druk op het systeem, terwijl de sportieve winst minimaal blijft.

Daarom kiest het team volgens Alonso bewust voor geduld. “Zolang we geen verbetering van anderhalve of zelfs twee seconden kunnen vinden, heeft het weinig zin om nieuwe onderdelen te bouwen”, klonk het duidelijk. “Dan geef je simpelweg geld uit zonder dat het iets oplevert, en dat zou alleen maar verspilling zijn.”