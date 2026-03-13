user icon
Dramatisch weekend lonkt voor Alonso en Aston Martin: "Dit wordt overleven"

Dramatisch weekend lonkt voor Alonso en Aston Martin: "Dit wordt overleven"

Voor Fernando Alonso en Aston Martin staat er wederom een loodzwaar raceweekend voor de deur. Eenmaal aangekomen in China blijkt dat de problemen met de Honda-motor nog altijd niet zijn opgelost en ook tijdens de sprint shoot-out bleek dat zij ergens achteraan in het veld staan te bungelen. Alonso oogde dan ook niet hoopvol na afloop. 

Tot dusver is het Formule 1-seizoen 2026 voor Aston Martin een oneindige nachtmerrie. Het team uit Silverstone had hoge verwachtingen met betrekking tot de nieuwe reglementen, maar de realiteit verraadt dat zij momenteel voor de opvulling rijden. In Australië haalden Alonso en Lance Stroll de finish niet en de verwachting is dat ook in China, die klus niet geklaard gaat worden. 

Meer over Aston Martin Bizar: 'Aston Martin laat GP Australië aan zich voorbij gaan vanwege tekort reserve-onderdelen'

2 maa
 'Aston Martin kan team verkopen aan Chinese autogigant BYD'

12 maa

Alonso moet overleven met wat hij heeft

Nadat hij niet verder kwam dan een negentiende startplek voor de sprintrace, droop de machteloosheid van het gezicht van Alonso af. In het bijzijn van de aanwezige pers gaf hij dan ook aan dat de gifbeker voor Aston Martin, nog lang niet leeg is. "Ik ga proberen een paar ronden te rijden", was ongeveer het enige wat eruit kwam. 

"Het is duidelijk dat we geen reserveonderdelen meer hebben voor de motor. Dus ja, elk probleem zou het ons de rest van het weekend wel eens heel moeilijk kunnen maken. We moeten het dus doen met wat we in huis hebben en dan zoveel mogelijk leren", voegde Alonso daaraan toe. 

Aston Martin wijst met vinger naar Honda

Net als bij McLaren van 2015 tot en met 2017, slaagt Honda er niet in om Alonso een competitieve motor te leveren. De Japanse motorfabrikant, die met Max Verstappen zo succesvol was, heeft duidelijk heel lang nodig om enigszins in de buurt te kunnen komen van Mercedes, Ferrari of zelfs Red Bull Racing of Audi.

Vanuit Aston Martin staan de gezichten voornamelijk op onweer. Aandeelhouder Lawrence Stroll en teambaas Adrian Newey wezen voornamelijk met de vinger richting Honda, dat volgens hen de zaakjes niet op orde zou hebben.

Joeppp

Posts: 8.395

Weer te snel.

  • 2
  • 13 maa 2026 - 13:57
Reacties (9)

  • arone

    Posts: 1.179

    Dit gun je die man toch miet.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 13:24
    • arone

      Posts: 1.179

      Iets te snel op F5 geduwd!

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 13:25
  • arone

    Posts: 1.179

    Dit gun je die man toch miet.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 13:24
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.043

    Eerlijk gezegd, ik had meer van AM en Newey verwacht. Misschien was Newey te veel afgeleid door teamblaas-activiteiten, misschien is motor veels te slecht.. of misschien is Newey niet meer de top ontwerper die hij (bijna) altijd was. Aan ene kan vind ik het jammer want ik gunde het Alonso echt. Aan de andere kant, ik hoop dat door deze achterstallige prestaties Stroll Jr. heel gedemotiveerd wordt en F1 verlaat.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 13:38
    • f(1)orum

      Posts: 9.673

      "te veel afgeleid door teamblaas-activiteiten"
      Ben je niet in de war met Horner? ;-)

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 13:48
    • Joeppp

      Posts: 8.395

      Ik denk dat iedereen er meer dan dit van verwacht. Vooral meneer Stroll sr.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 13:57
    • StevenQ

      Posts: 10.273

      Bij Red Bull duurde het ook jaren voordat er resultaat kwam en Newey kan het ontwerpwerk voor de hele auto ook niet alleen doen, vergeet ook niet dat 2/3e van de auto's die Newey ontwierp geen kampioenschap wonnen

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 14:52
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.043

      f(1)orum
      Nee, het is toch zijn eerste avontuur als teambaas.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 15:21

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar