Voor Fernando Alonso en Aston Martin staat er wederom een loodzwaar raceweekend voor de deur. Eenmaal aangekomen in China blijkt dat de problemen met de Honda-motor nog altijd niet zijn opgelost en ook tijdens de sprint shoot-out bleek dat zij ergens achteraan in het veld staan te bungelen. Alonso oogde dan ook niet hoopvol na afloop.

Tot dusver is het Formule 1-seizoen 2026 voor Aston Martin een oneindige nachtmerrie. Het team uit Silverstone had hoge verwachtingen met betrekking tot de nieuwe reglementen, maar de realiteit verraadt dat zij momenteel voor de opvulling rijden. In Australië haalden Alonso en Lance Stroll de finish niet en de verwachting is dat ook in China, die klus niet geklaard gaat worden.

Alonso moet overleven met wat hij heeft

Nadat hij niet verder kwam dan een negentiende startplek voor de sprintrace, droop de machteloosheid van het gezicht van Alonso af. In het bijzijn van de aanwezige pers gaf hij dan ook aan dat de gifbeker voor Aston Martin, nog lang niet leeg is. "Ik ga proberen een paar ronden te rijden", was ongeveer het enige wat eruit kwam.

"Het is duidelijk dat we geen reserveonderdelen meer hebben voor de motor. Dus ja, elk probleem zou het ons de rest van het weekend wel eens heel moeilijk kunnen maken. We moeten het dus doen met wat we in huis hebben en dan zoveel mogelijk leren", voegde Alonso daaraan toe.

Aston Martin wijst met vinger naar Honda

Net als bij McLaren van 2015 tot en met 2017, slaagt Honda er niet in om Alonso een competitieve motor te leveren. De Japanse motorfabrikant, die met Max Verstappen zo succesvol was, heeft duidelijk heel lang nodig om enigszins in de buurt te kunnen komen van Mercedes, Ferrari of zelfs Red Bull Racing of Audi.

Vanuit Aston Martin staan de gezichten voornamelijk op onweer. Aandeelhouder Lawrence Stroll en teambaas Adrian Newey wezen voornamelijk met de vinger richting Honda, dat volgens hen de zaakjes niet op orde zou hebben.