Onrust neemt toe bij Aston Martin: 'Alonso demotiveert iedereen'

Het kan niet lang meer duren voordat de bom bij Aston Martin definitief gaat barsten. De rampzalige start van het Formule 1-seizoen en het sombere vooruitzicht in het verschiet, zorgen ervoor dat de donkere wolken zich samenpakken boven de fabriek in Silverstone. Geluiden vanuit de paddock duiden er nu op dat met name Fernando Alonso het helemaal zat is.

Het seizoen 2026 had voor Aston Martin bijna niet slechter kunnen beginnen. De Britse renstal had meerdere malen de titelaspiraties uitgesproken met de komst van de nieuwe reglementen, maar voorlopig rijden Alonso en Lance Stroll hopeloos achteraan, als ze rijden. Met name de vibrerende, onbetrouwbare en te langzame Honda-motor zou aanleiding zijn van deze desastreuze seizoensstart. 

Alonso is er helemaal klaar mee

Ook intern is het naar verluidt onrustig bij Aston Martin. Alonso - inmiddels 44 jaar - schijnt steeds meer mensen binnen het team tegen zich in het harnas te jagen. "Wat echt pijn doet, is zijn ziel", zo vertelt journalist Ralf Bach bij F1 Insider. "Ik heb gehoord dat hij weer problemen veroorzaakt binnen het team", voegde hij daaraan toe. 

Alonso heeft vaker het etiket gekregen van een rijder die achter de schermen een haantje kan zijn wanneer de auto of motor niet doet wat hij wilt. "Uiterlijk komt hij nog steeds redelijk goed over en beschermt hij het team een beetje, maar blijkbaar legt hij het echt dik als het gaat om interne zaken, en dat kan heel snel een demotiverend effect hebben, maar Alonso is gewoon zoals hij is", zo benadrukte Bach. 

'Hierom heeft Alonso maar twee titels'

Honda en Alonso blijken wederom een ongelukkige combinatie. Net als in het tijdperk 2015-2017 bij McLaren, kwam de Spanjaard niet vooruit met de Japanse krachtbron. Ook toen nam de tweevoudig wereldkampioen geen blad voor de mond en omschreef hij de Honda-motor als 'GP2-engine'. 

"Hij is waarschijnlijk maar tweevoudig wereldkampioen, deels omdat hij vaak te ver is gegaan met interne teampolitiek. Het is wat het is, en ik denk dat dat ook het geval is met Aston Martin, zoals we hebben gehoord", zo sloot Bach af. 

  • HermanInDeZon

    Posts: 928

    Alonso niet de beste teamplayer? Waar halen ze dat vandaan

    • + 2
    • 19 maa 2026 - 13:23
  • The Wolf

    Posts: 375

    logisch, die gozer staat nou nog te klappertanden van die rit in die vibrator "g-g-g-g-g-g-g-g-gp2 engine!"

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 13:24
  • Skoda F1

    Posts: 550

    Het is wat met die meervoudige wereldkampioenen..Wat weten hun er nou van?

    • + 4
    • 19 maa 2026 - 13:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.778

    Als je op die leeftijd nog zo moet gaan zitten tobben had ik als ik Fernando was mijn biezen al gepakt en plaats gemaakt voor iemand anders.

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 13:30
  • f(1)orum

    Posts: 9.742

    Maar bij Aston Martin schijnen ze al tegenmaatregelen genomen te hebben mocht Alonso zich tijdens de race verbaal niet meer weten in te houden. In de structureel bijna failliete inboedel van de straatautodivisie van de naamgever schijnen ze op een schietstoeltje gestuit te zijn....

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 13:31
  • Tra893SDk

    Posts: 33

    Weinig verrassend. Maar het is niet alleen bij slecht lopende teams. Bij Renault, McLaren (eerste keer) en Toyota (WEC) speelden er ook problemen.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 13:34
  • da_bartman

    Posts: 6.498

    Die gast heeft 'voor het team' zondag data verzameld totdat het echt niet meer kon. Hij had ook veel eerder bekijk het maar kunnen zeggen.

    • + 3
    • 19 maa 2026 - 13:38
    • The Wolf

      Posts: 375

      jammer dat Alonso niet de vechtlust, de drive, het doorzettingsvermogen van Lance heeft

      • + 3
      • 19 maa 2026 - 13:57
    • da_bartman

      Posts: 6.498

      Ik krijg , ook uit je andere reacties, het idee dat sarcasme jou wel ligt , LOL

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 14:27

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
