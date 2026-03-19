Het kan niet lang meer duren voordat de bom bij Aston Martin definitief gaat barsten. De rampzalige start van het Formule 1-seizoen en het sombere vooruitzicht in het verschiet, zorgen ervoor dat de donkere wolken zich samenpakken boven de fabriek in Silverstone. Geluiden vanuit de paddock duiden er nu op dat met name Fernando Alonso het helemaal zat is.

Het seizoen 2026 had voor Aston Martin bijna niet slechter kunnen beginnen. De Britse renstal had meerdere malen de titelaspiraties uitgesproken met de komst van de nieuwe reglementen, maar voorlopig rijden Alonso en Lance Stroll hopeloos achteraan, als ze rijden. Met name de vibrerende, onbetrouwbare en te langzame Honda-motor zou aanleiding zijn van deze desastreuze seizoensstart.

Alonso is er helemaal klaar mee

Ook intern is het naar verluidt onrustig bij Aston Martin. Alonso - inmiddels 44 jaar - schijnt steeds meer mensen binnen het team tegen zich in het harnas te jagen. "Wat echt pijn doet, is zijn ziel", zo vertelt journalist Ralf Bach bij F1 Insider. "Ik heb gehoord dat hij weer problemen veroorzaakt binnen het team", voegde hij daaraan toe.

Alonso heeft vaker het etiket gekregen van een rijder die achter de schermen een haantje kan zijn wanneer de auto of motor niet doet wat hij wilt. "Uiterlijk komt hij nog steeds redelijk goed over en beschermt hij het team een beetje, maar blijkbaar legt hij het echt dik als het gaat om interne zaken, en dat kan heel snel een demotiverend effect hebben, maar Alonso is gewoon zoals hij is", zo benadrukte Bach.

'Hierom heeft Alonso maar twee titels'

Honda en Alonso blijken wederom een ongelukkige combinatie. Net als in het tijdperk 2015-2017 bij McLaren, kwam de Spanjaard niet vooruit met de Japanse krachtbron. Ook toen nam de tweevoudig wereldkampioen geen blad voor de mond en omschreef hij de Honda-motor als 'GP2-engine'.

"Hij is waarschijnlijk maar tweevoudig wereldkampioen, deels omdat hij vaak te ver is gegaan met interne teampolitiek. Het is wat het is, en ik denk dat dat ook het geval is met Aston Martin, zoals we hebben gehoord", zo sloot Bach af.