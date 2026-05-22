De sprint shoot-out in Canada is stilgelegd. Fernando Alonso is door een blokkerend wiel de bandenstapel ingeschoten, waarna de FIA genoodzaakt was om met de rode vlag te zwaaien. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 stapte zonder enige problemen uit zijn Aston Martin.

Alonso leek een lange tijd op weg om een wonder te verrichten op het circuit van Montréal. Met een veel te langzame Aston Martin perste hij de veertiende tijd eruit, wat inhoudt dat hij op het punt stond om door te gaan naar het tweede gedeelte van de sprintkwalificatie. Een eigen fout van Alonso gooide echter roet in het eten.

Alonso blokkeert de bandenstapel in

In het eerste gedeelte van de sprintkwalificatie - richting bocht vijf - ging het mis voor Alonso. De 44-jarige veteraan blokkeerde met zijn wiel en schoot rechtdoor de bandenstapel in. Hij liep daarbij dusdanig veel schade op dat hij zijn sprint shoot-out meteen moest staken. "Sorry jongens, ik blokkeerde", zo gaf hij zijn fout meteen toe op de boordradio.

Al snel stapte Alonso uit en keerde hij terug in de pitbox van Aston Martin. Echter moesten de andere F1-coureurs even wachten, aangezien de rommel opgeruimd moest worden en de AMR26 weg getakeld moest worden.

Horrorseizoen voor Aston Martin

De gifbeker van Aston Martin wil maar niet leeg. Het team uit Silverstone beleefde een desastreuze start, waar slechts een enkele keer een race werd gefinisht en bovendien geen een punt in werd gescoord. Voorlopig moeten Alonso en consorten door de zure appel heen bijten.

Alonso zal wederom de sprintrace ergens achterin het veld beginnen. Het lijkt wederom een lang weekend te gaan worden voor de Spanjaard.

Check hieronder de crash van Alonso: