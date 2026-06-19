Fernando Alonso kijkt voorzichtig vooruit naar zijn leven na de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen heeft nog altijd grote ambities buiten de koningsklasse en sluit een opvallende samenwerking met Max Verstappen niet uit.

De Spanjaard, die momenteel uitkomt voor Aston Martin, heeft in het verleden al successen geboekt buiten de Formule 1. Zo won Alonso tweemaal de iconische 24 Uur van Le Mans en staat ook de Dakar Rally hoog op zijn verlanglijstje.

Alonso ziet toekomstig avontuur met Verstappen wel zitten

Alonso blikte terug op zijn eerdere deelname aan Le Mans en gaf toe dat hij een terugkeer naar de legendarische endurancewedstrijd niet uitsluit. Daarbij noemde hij zelfs de naam van Verstappen.

"Le Mans was een fantastische ervaring en ik sluit niet uit dat ik daar ooit nog eens aan de start verschijn. Zeker als dat samen met Max Verstappen zou kunnen, lijkt me dat een bijzonder project", vertelde Alonso.

De viervoudig Grand Prix-winnaar weet dat Verstappen al langer interesse toont in langeafstandsraces. De Nederlander liet eerder al verstaan dat hij na zijn Formule 1-loopbaan graag actief wil blijven in andere raceklassen.

Dakar Rally blijft ultieme doel voor Alonso

Hoewel een nieuw avontuur in Le Mans lonkt, blijft de Dakar Rally voor Alonso het grootste doel buiten de Formule 1. De Spanjaard deed in 2020 al ervaring op in de loodzware woestijnrally, maar slaagde er toen niet in om voor de overwinning mee te strijden.

"De Dakar Rally winnen zou voor mij iets ongeëvenaards zijn. Dat is zonder twijfel één van de grootste uitdagingen die er in de autosport bestaat", aldus Alonso.

Een deelname aan de Indy 500 lijkt voorlopig minder waarschijnlijk. "Op dit moment speelt dat niet echt in mijn hoofd", besloot de Aston Martin-coureur.

Alonso én Verstappen zijn echte racefanaten

Het is duidelijk dat Verstappen en Alonso, nagenoeg, uit hetzelfde race-hout zijn gesneden. Daar waar de Spanjaard zeer verdienstelijk reed in Le Mans en de Indy500, was het de Nederlander die op de Nürburgring alle spotlights naar zich toe trok in een GT3-bolide.