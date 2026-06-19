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Alonso droomt van Verstappen: "24 uur van Le Mans met hem zal geweldig zijn"

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Alonso droomt van Verstappen: "24 uur van Le Mans met hem zal geweldig zijn"

Fernando Alonso kijkt voorzichtig vooruit naar zijn leven na de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen heeft nog altijd grote ambities buiten de koningsklasse en sluit een opvallende samenwerking met Max Verstappen niet uit.

De Spanjaard, die momenteel uitkomt voor Aston Martin, heeft in het verleden al successen geboekt buiten de Formule 1. Zo won Alonso tweemaal de iconische 24 Uur van Le Mans en staat ook de Dakar Rally hoog op zijn verlanglijstje.

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Alonso ziet toekomstig avontuur met Verstappen wel zitten

Alonso blikte terug op zijn eerdere deelname aan Le Mans en gaf toe dat hij een terugkeer naar de legendarische endurancewedstrijd niet uitsluit. Daarbij noemde hij zelfs de naam van Verstappen.

"Le Mans was een fantastische ervaring en ik sluit niet uit dat ik daar ooit nog eens aan de start verschijn. Zeker als dat samen met Max Verstappen zou kunnen, lijkt me dat een bijzonder project", vertelde Alonso.

De viervoudig Grand Prix-winnaar weet dat Verstappen al langer interesse toont in langeafstandsraces. De Nederlander liet eerder al verstaan dat hij na zijn Formule 1-loopbaan graag actief wil blijven in andere raceklassen.

Dakar Rally blijft ultieme doel voor Alonso

Hoewel een nieuw avontuur in Le Mans lonkt, blijft de Dakar Rally voor Alonso het grootste doel buiten de Formule 1. De Spanjaard deed in 2020 al ervaring op in de loodzware woestijnrally, maar slaagde er toen niet in om voor de overwinning mee te strijden.

"De Dakar Rally winnen zou voor mij iets ongeëvenaards zijn. Dat is zonder twijfel één van de grootste uitdagingen die er in de autosport bestaat", aldus Alonso.

Een deelname aan de Indy 500 lijkt voorlopig minder waarschijnlijk. "Op dit moment speelt dat niet echt in mijn hoofd", besloot de Aston Martin-coureur.

Alonso én Verstappen zijn echte racefanaten 

Het is duidelijk dat Verstappen en Alonso, nagenoeg, uit hetzelfde race-hout zijn gesneden. Daar waar de Spanjaard zeer verdienstelijk reed in Le Mans en de Indy500, was het de Nederlander die op de Nürburgring alle spotlights naar zich toe trok in een GT3-bolide. 

 

Ferrari412T1

Posts: 530

Lijkt me geweldig, Verstappen, Alonso en Vettel in 1 team tijdens Lemans. Ik mag Alonso wel...precies zo'n kerel als Verstappen. Zegt gewoon lekker wat hij denkt en geen onzin!

  • 4
  • 19 jun 2026 - 16:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (5)

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  • The Wolf

    Posts: 1.059

    "Alonso droomt van Verstappen"
    verontrustend...

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 16:13
    • koppie toe

      Posts: 5.387

      Zou het droog blijven?

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 16:28
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.458

      "Ik loop al te soppen bij de gedachte"....aldus 'n soppende Fernando.

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 18:40
  • Ferrari412T1

    Posts: 530

    Lijkt me geweldig, Verstappen, Alonso en Vettel in 1 team tijdens Lemans. Ik mag Alonso wel...precies zo'n kerel als Verstappen. Zegt gewoon lekker wat hij denkt en geen onzin!

    • + 4
    • 19 jun 2026 - 16:41
  • Maximo

    Posts: 9.893

    Prachtig circuit ook om op te simracen, op het oog een vrij eenvoudig circuit, maar er zitten veel delen in waar relatief veel tijd te winnen of verliezen is.

    Persoonlijk race ik zelfs liever op Le Mans dan op de Nordschleife al behoren beiden tot de mooiste banen om op te rijden.

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 17:05

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ATGrand Prix van Oostenrijk

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    13:30 - 14:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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