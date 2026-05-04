Alonso kan nog lachen: "Dan ga ik per direct met pensioen"

Alonso kan nog lachen: "Dan ga ik per direct met pensioen"

Het team van Aston Martin bereikte in Miami weer een nieuw hoogtepunt: voor het eerst dit jaar bereikten beide auto's de finish. Fernando Alonso blijft hopen op verbetering, en de Spanjaard kan een grapje niet onderdrukken. Lachend stelde hij na de race dat hij per direct met pensioen gaat als hij in de top vijf weet te finishen.

Alonso had dit jaar waarschijnlijk op meer gerekend, maar vooralsnog is de combinatie tussen Aston Martin en Honda geen schot in de roos. De trillingen lijken langzaam maar zeker te worden opgelost, maar dat betekent niet dat ze mee kunnen vechten om de punten. Samen met nieuwkomer Cadillac bevolken ze het achterveld. 

Lach niet verdwenen

Alonso probeert de moed er een beetje in te houden. Na afloop van de Grand Prix van Miami trof hij de Spaanse krant Marca, en Alonso kon het niet laten om een geintje te maken: "Als ik het voor elkaar krijg om een vijfde plaats te pakken in welke race dan ook, dan ga ik die middag nog met pensioen!"

Wat was het plan?

Alonso kwam in Miami als vijftiende over de streep, en hij deed er alles aan beter te presteren. Hij wachtte lang met zijn pitstop, maar dat was volgens hem logisch: 'We hoopten dat het ging regenen. Als het zou gaan regenen, dan konden we een pitstop minder maken. Maar goed, dat zou ook niet veel veranderen aangezien we een pitstop achter lagen op de volgende auto. Als het dan zou gaan regenen, en ze een extra pitstop zouden maken, dan reden ze alsnog voor ons."

Aston Martin beschouwde het maar als een goede test: "Er was niet veel wat we konden doen, maar we deden ons best om dingen te leren over het managen van de strategie en het bandenmanagement."

Mijlpaal voor Aston Martin

Alonso kwam als vijftiende over de finish, en wist niet alleen zijn teamgenoot Lance Stroll, maar ook de Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas achter zich te houden. Het was de eerste keer dit seizoen dat beide Aston Martins de finish bereikten.

F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Miami 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.269

    Ik heb Alonso verguisd toen hij als arrogante zak met een “poor old Michael” shirt rondliep. Hij was toen ook een nare narcistische man. Althans, met narcistische trekken want je geneest niet van narcisme.
    Maar de jaren hebben hem nederig gemaakt terwijl hij aan vechtlust niks ingeleverd heeft. Daarmee heeft hij zichzelf getransformeerd tot een van de grootsten uit de F1 geschiedenis. Niet op basis van resultaten maar wel op basis van inzet. Hij heeft niet diezelfde absolute snelheid van Max maar alle andere kwaliteiten deelt hij wel met hem. Max is eigenlijk de evolutie van Alonso. De snellere versie.
    Ik ben inmiddels een Alonso fan. Zoveel mag duidelijk zijn.

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 20:06
    • F1 bekijker

      Posts: 294

      Alonso in de Minardi liet dingen zien die eigenlijk niet kon dus niet het zelfde als Max?

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 21:31
    • HarryLam

      Posts: 5.414

      Dat deed hij in zijn karttijd ook.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 21:35

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 628
  • Podiums 9
  • Grand Prix 196
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
