Het team van Aston Martin bereikte in Miami weer een nieuw hoogtepunt: voor het eerst dit jaar bereikten beide auto's de finish. Fernando Alonso blijft hopen op verbetering, en de Spanjaard kan een grapje niet onderdrukken. Lachend stelde hij na de race dat hij per direct met pensioen gaat als hij in de top vijf weet te finishen.

Alonso had dit jaar waarschijnlijk op meer gerekend, maar vooralsnog is de combinatie tussen Aston Martin en Honda geen schot in de roos. De trillingen lijken langzaam maar zeker te worden opgelost, maar dat betekent niet dat ze mee kunnen vechten om de punten. Samen met nieuwkomer Cadillac bevolken ze het achterveld.

Lach niet verdwenen

Alonso probeert de moed er een beetje in te houden. Na afloop van de Grand Prix van Miami trof hij de Spaanse krant Marca, en Alonso kon het niet laten om een geintje te maken: "Als ik het voor elkaar krijg om een vijfde plaats te pakken in welke race dan ook, dan ga ik die middag nog met pensioen!"

Wat was het plan?

Alonso kwam in Miami als vijftiende over de streep, en hij deed er alles aan beter te presteren. Hij wachtte lang met zijn pitstop, maar dat was volgens hem logisch: 'We hoopten dat het ging regenen. Als het zou gaan regenen, dan konden we een pitstop minder maken. Maar goed, dat zou ook niet veel veranderen aangezien we een pitstop achter lagen op de volgende auto. Als het dan zou gaan regenen, en ze een extra pitstop zouden maken, dan reden ze alsnog voor ons."

Aston Martin beschouwde het maar als een goede test: "Er was niet veel wat we konden doen, maar we deden ons best om dingen te leren over het managen van de strategie en het bandenmanagement."

Mijlpaal voor Aston Martin

Alonso kwam als vijftiende over de finish, en wist niet alleen zijn teamgenoot Lance Stroll, maar ook de Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas achter zich te houden. Het was de eerste keer dit seizoen dat beide Aston Martins de finish bereikten.