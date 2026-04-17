Voor Fernando Alonso is het opnieuw een cruciaal jaar. De Spanjaard zit in het laatste jaar van zijn contract en moet straks een belangrijke knoop doorhakken: doorgaan in de Formule 1 of de helm definitief aan de wilgen hangen. 2026 begon bovendien niet zoals hij had gehoopt, wat de discussie alleen maar verder voedt.

Binnen het team wordt er voorlopig echter niet vooruitgekeken. De focus ligt volledig op de huidige prestaties, de ontwikkeling van de wagen en het maximaliseren van elk raceweekend. Over de toekomst van Alonso zelf wordt opvallend genoeg nog niet gesproken. Aangezien het team uit Silverstone een desastreuze start van het F1-seizoen kende, hebben Lawrence Stroll en Adrian Newey de focus nu ergens anders liggen.

“Geen gesprekken over toekomst Alonso”

Pedro de la Rosa - ambassadeur bij Aston Martin - laat weinig ruimte voor speculatie over interne spanningen of plannen rond de toekomst van zijn landgenoot. Volgens hem is het onderwerp simpelweg nog niet op tafel gekomen.

“Eerlijk gezegd hebben we het daar niet over gehad. Niet binnen het team, niet met Fernando, ook niet als vrienden of collega’s,” klinkt het. “We zijn volledig bezig met de auto, de motor en het verbeteren van de prestaties. Wat Fernando ook beslist, dat moet hij in zijn eigen tempo kunnen doen. Een coureur van zijn kaliber verdient die tijd. Dit is waarschijnlijk niet het moment om al te veel over de toekomst te denken,” aldus De la Rosa tegenover het Spaanse Marca.

Keuze wordt uitgesteld: rust rond Alonso

Binnen de entourage van Alonso wordt duidelijk ingezet op rust en stabiliteit. De komende races moeten vooral duidelijk maken hoe competitief het project echt is, alvorens er knopen worden doorgehakt over de toekomst.

Alonso zelf lijkt voorlopig ook geen haast te maken. De Spanjaard wil eerst zien hoe het seizoen zich ontwikkelt, voor hij beslist of hij nog een jaar toevoegt aan zijn indrukwekkende carrière of niet.