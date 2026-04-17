user icon
icon

Aston Martin over aflopende contract Alonso: "Focus ligt nu ergens anders"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Voor Fernando Alonso is het opnieuw een cruciaal jaar. De Spanjaard zit in het laatste jaar van zijn contract en moet straks een belangrijke knoop doorhakken: doorgaan in de Formule 1 of de helm definitief aan de wilgen hangen. 2026 begon bovendien niet zoals hij had gehoopt, wat de discussie alleen maar verder voedt.

Binnen het team wordt er voorlopig echter niet vooruitgekeken. De focus ligt volledig op de huidige prestaties, de ontwikkeling van de wagen en het maximaliseren van elk raceweekend. Over de toekomst van Alonso zelf wordt opvallend genoeg nog niet gesproken. Aangezien het team uit Silverstone een desastreuze start van het F1-seizoen kende, hebben Lawrence Stroll en Adrian Newey de focus nu ergens anders liggen.

“Geen gesprekken over toekomst Alonso”

Pedro de la Rosa - ambassadeur bij Aston Martin - laat weinig ruimte voor speculatie over interne spanningen of plannen rond de toekomst van zijn landgenoot. Volgens hem is het onderwerp simpelweg nog niet op tafel gekomen.

“Eerlijk gezegd hebben we het daar niet over gehad. Niet binnen het team, niet met Fernando, ook niet als vrienden of collega’s,” klinkt het. “We zijn volledig bezig met de auto, de motor en het verbeteren van de prestaties. Wat Fernando ook beslist, dat moet hij in zijn eigen tempo kunnen doen. Een coureur van zijn kaliber verdient die tijd. Dit is waarschijnlijk niet het moment om al te veel over de toekomst te denken,” aldus De la Rosa tegenover het Spaanse Marca.

Keuze wordt uitgesteld: rust rond Alonso

Binnen de entourage van Alonso wordt duidelijk ingezet op rust en stabiliteit. De komende races moeten vooral duidelijk maken hoe competitief het project echt is, alvorens er knopen worden doorgehakt over de toekomst.

Alonso zelf lijkt voorlopig ook geen haast te maken. De Spanjaard wil eerst zien hoe het seizoen zich ontwikkelt, voor hij beslist of hij nog een jaar toevoegt aan zijn indrukwekkende carrière of niet.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Pedro de la Rosa Aston Martin

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Starscreamer

    Posts: 1.436

    Deze man had altijd pech.
    Had zeker paar keer vaker kampioen moeten worden.

    • + 1
    • 17 apr 2026 - 15:58
  • Starscreamer

    Posts: 1.436

    Ik voel me soms al erg oud.
    Maar door Alonso (1,5 jaar ouder dan ik) voel ik me nog jong :)

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 15:59

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 628
  • Podiums 9
  • Grand Prix 195
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar