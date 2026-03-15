De ellende bij het team van Aston Martin kent vooralsnog geen einde. Ook in China reden ze rond in het achterveld, en was het niet mogelijk om de race uit te rijden. Fernando Alonso hield het lang vol, maar hij besloot uit veiligheidsoverwegingen te stoppen. Hij had geen gevoel meer in zijn handen en voeten.

Het team van Aston Martin is op een rampzalige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse renstal beschikt over fabrieksmotoren van Honda en topontwerper Adrian Newey, maar de AMR26 is vooralsnog geen topauto. Sterker nog, ze rijden rond in het achterveld met zorgwekkende problemen.

De nieuwe motor veroorzaakt namelijk enorme trillingen, en dat zorgt voor ongemakken bij de coureurs. Vorige week in Australië waarschuwde Newey zelfs voor blijvende zenuwschade, al bleek dat iets te voorbarig te zijn. Aston Martin is in ieder geval niet in staat om een volledige raceafstand te rijden, zo bleek ook in China. Lance Stroll moest zijn auto naast de baan parkeren, terwijl Alonso zelf besloot op te geven.

Wat was er aan de hand?

De Spanjaard is geen opgever, maar hij gaf na afloop bij Viaplay aan dat het niet veilig was om door te rijden: "De vibraties waren erger dan in elke andere sessie. Dus ja, het was echt borderline om verder te gaan. Ik begon het gevoel in mijn handen en mijn voeten te verliezen. Ik voel mijn handen nog steeds niet helemaal. We lagen één rondje achter, dus er was geen reden om verder te gaan."

Alonso kon het stuur niet meer vasthouden

Op Alonso's onboardbeelden was duidelijk te zien hoe ernstig de situatie precies was. Op de rechte stukken haalde Alonso beide handen van het stuur en probeerde hij het gevoel in zijn handen terug te krijgen. Het was overduidelijk dat hij zich niet meer kon focussen op het racen, en dat de situatie zeer ernstig was.

Honda gaat proberen om de situatie te verbeteren, en hoopt met updates te komen voor de Grand Prix van Japan, die over twee weken op het programma staat.