Oud-coureur: "Alonso voelde zich zenuwachtig als ik aanwezig was"

Jaime Alguersuari heeft een boekje opengedaan over Fernando Alonso. Volgens de Spaanse oud-coureur was de tweevoudig wereldkampioen erg oncomfortabel met de aanwezigheid van Alguersuari.  De inmiddels 36-jarige Spanjaard was van 2009 tot en met 2011 actief in de Formule 1.

Alguersuari was actief voor Toro Rosso, maar werd eind 2011 vervangen door Daniel Ricciardo. De Spanjaard is daarna actief geweest in de Formule E als onderdeel van Virgin Racing. In 2015 stopte hij definitief met autosport, omdat hij 'zijn liefde voor de sport verloren' had. 

Alonso voelde zich ongemakkelijk

Alonso was lange tijd de enige Spanjaard op de grid, totdat Alguersuari ineens in de paddock rondliep. De oud-coureur vertelt zijn verhaal tegenover het Spaanse Sport. "Fernando voelde zich ongemakkelijk met mijn aanwezigheid; het was zijn territorium. Hij vond het niet prettig om gesponsord te worden door de Red Bull Academy, met de mogelijkheid om in de toekomst een goede auto te krijgen. Ik zou het anders hebben aangepakt als het nu zou gebeuren."

De carrière van Alguersuari ging op een bijzondere manier voorbij. In 2009 maakte hij zijn Formule 1-debuut en eindigde hij zonder punten. In de twee jaren daarna ging het al beter en wist hij als negentiende en veertiende te eindigen. Toch belde voormalig teambaas Franz Tost hem op dat er geen plek meer voor hem was. "Ik zou zeggen dat mijn carrière op een vreemde, eigenaardige manier eindigde, en ik weet nog steeds niet waarom. Ik was op mijn fysieke en emotionele hoogtepunt en we versloegen superieure teams."

Het bijzondere ontslag van Alguersuari

Alguersuari wilde zijn ontslag absoluut niet erkennen en was woest op Red Bull. "Op 15 december ging ik naar de teampresentatie in Madrid, en de volgende dag belde teammanager Franz Tost me op en vertelde me dat ik eruit lag. Toen belde ik Helmut Marko om te vragen of het een grap was. Hij zei van niet. Het probleem was dat ik de situatie niet kon accepteren, omdat ze me zo laat vertelden dat ik niet bij een ander team kon tekenen. Het duurde even voordat ik begreep dat het leven doorgaat, maar in eerste instantie wilde ik het gewoon niet accepteren."

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

