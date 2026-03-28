F1-kampioenen steunen Verstappen: "Uitdaging is verdwenen"

De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor zeer veel frustratie bij de coureurs. Max Verstappen is al geruime tijd zeer kritisch, en hij krijgt nu steeds meer steun. Na de kwalificatie op het circuit van Suzuka in Japan spraken wereldkampioenen Lando Norris en Fernando Alonso zich ook zeer kritisch uit.

Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Vooral het feit dat de batterijen een steeds grotere rol spelen bij het racen, zorgt voor frustratie. Normaal gesproken zorgt de kwalificatie op een rijderscircuit zoals Suzuka voor spektakel, maar nu verliezen de auto's veel snelheid op bijvoorbeeld de rechte stukken of na de beruchte 130R.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa
 Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers

Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers

22 maa

Wat is de mening van Norris?

Regerend wereldkampioen Lando Norris sloot zich na afloop aan bij de kritiek van onder meer Verstappen. De Brit sprak zich zuchtend uit over de situatie bij de internationale media: "Het doet nog steeds pijn in je ziel als je ziet dat je zoveel snelheid verliest. We verliezen 56 kilometer per uur op het rechte stuk."

Alonso is er helemaal klaar mee

Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso wordt helemaal gek van de nieuwe regels. De tweevoudig wereldkampioen reageert luid en duidelijk als hij wordt geconfronteerd met de vraag hoe het nu gesteld is met de uitdagingen van Suzuka: "Die is verdwenen. Ik zei het al in Bahrein, dat de kok en de helft van het team de auto kunnen besturen, dat is ook hier het geval in Suzuka."

"Ik heb het nu al vaker gezegd, maar snelle bochten zijn nu een soort oplaadstation geworden voor de auto. Je gaat daar langzaam in, je laat de batterij op in de langzame delen en dan heb je alle snelheid tot je beschikking op de rechte stukken."

De impact van de coureur

Alonso trekt een pijnlijke conclusie: "De skills van de rijders zijn niet meer nodig. Je moet gewoon van je gas afgaan of de batterij uitzetten, om deze daarna weer op te laden. Dus ja, het is gewoon geen uitdaging meer in de snelle delen."

F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Lando Norris McLaren Red Bull Racing Aston Martin GP Japan 2026

Reacties (59)

Login om te reageren
  • MLTG

    Posts: 1.193

    De denkfout is dat de uitdaging veranderd is, maar daar kunnen sommigen niet in mee. Het is niet dat de uitdaging verdwenen is, die is veranderd. Maar die blijven hangen in het verleden zullen er niet mee om kunnen gaan. Het gaat nog steeds om zo snel mogelijk een ronde neer te zetten. Zodra sommigen dat zich gaan realizeren kunnen we ophouden met de klaagzangen. Ja, sommigen zullen met deze nieuwe manier om kunnen gaan maar een nieuwe generatie neemt het graag over.
    Ook bij de fans die maar blijven hangen in hun " ik kijk al F1 sinds ..... " retoriek

    • + 15
    • 28 maa 2026 - 14:14
    • NicoS

      Posts: 20.468

      Jij gelooft ook nog in Sinterklaas?
      Dat mensen nu nog steeds niet begrijpen wat het probleem is, daar sta ik verbaasd van.
      Wil je het niet snappen, of zie je het echt niet.
      Als coureurs dit zeggen, wat snap je dan niet….

      • + 57
      • 28 maa 2026 - 14:20
    • Snelrondje

      Posts: 8.973

      Ja de uitdaging is veranderd. Vroeger was het de kunst zo snel mogelijk een bocht te nemen en het liefst daar ook in te halen. Nu is de uitdaging om in de bochten energie te sparen om op het rechte stuk met meer power te kunnen racen.
      Alleen vinden veel racers dat niet meer de kick hebben. Logisch, want de energie nerd die geen bocht kan sturen is ineens even snel.

      • + 22
      • 28 maa 2026 - 14:21
    • dude

      Posts: 334

      Ik snap je hoor maar voor mij is het probleem dat ze zo efficiënt mogelijk een ronde moeten rijden, niet zo snel mogelijk. Het materiaal is daar momenteel gewoonweg niet toe is staat. Dat maakt het frustrerend, de inhaalactie zijn momenteel ook niet omdat iemand een andere lijn door een bocht neemt om het op te zetten. De statistieken zien er goed uit, maar door de start is alles door de blender, dat in combinatie met het laden en ontladen zorgt voor goede statistieken maar voor mij totaal geen spanning.

      Voor mij moet racen zijn tot het gaatje gaan, en dat is helaas uit de F1 verdwenen.

      • + 13
      • 28 maa 2026 - 14:22
    • mario

      Posts: 15.250

      Maar niet alle coureurs zeggen dit.... Ik hoor Max, Alonso en Norris vandaag... Oja en ook Leclerc, maar die was waarschijnlijk meer boos dat hij zelf een foutje maakte...

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 14:26
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.234

      @MLTG

      Zo sta ik er inderdaad ook in. Niet dat het perse leuker is, maar met name kijkend hoe het wel interessant kan worden. Ik blijf erbij dat we inmiddels nog geen 3 races onderweg zijn en we dus slechts kunnen gissen waar deze reglementen toe in staat zijn.

      Ik ben een F1 liefhebber op alle fronten, als een bepaald onderdeel dan veranderd dan is dat soms moeilijk te verkroppen maar dan verschuif ik simpelweg mijn visie/interesse mee met de F1.

      Ik kijk al F1 sinds 1994 (;)) en we hebben verschillende wijzigingen meegemaakt. En voor degene welke er anders naar kijken, voel je vogelvrij de sport (tijdelijk) vaarwel te zeggen en een andere hobby te zoeken.

      Maar inderdaad, dat klagen wordt vermoeiend. Wellicht ook omdat klagen in algemene zin vermoeiend kan zijn.

      • + 4
      • 28 maa 2026 - 14:27
    • NicoS

      Posts: 20.468

      Op Spa en Monza kun je helemaal lachen, Silverstone idem. Als je een uitdaging ziet om met knopjes te spelen, en zo langzaam mogelijk door een bocht rijden om zo veel mogelijk energie op te wekken, ja dan snap ik dat. Maar volgens mij is dat een andere raceklasse, en die heet FE. En zelfs daar kunnen ze in de kwalificatie gewoon een rondje voluit racen, zonder aan batterij management te doen.
      De uitdaging hoort te zijn om een ronde op de limiet te rijden, en elke bocht het maximale uit machine en mens te halen, en die uitdaging is weg.

      • + 27
      • 28 maa 2026 - 14:29
    • jd2000

      Posts: 7.639

      Dit is nou geklets. Niks denkfout. Ja uitdaging is veranderd. Van racen zijn we naar managen gegaan. Als jij dat leuk vindt, snap je niks van het concept racen.

      • + 27
      • 28 maa 2026 - 14:29
    • red slow

      Posts: 3.304

      @ms en @MLTG.

      De oplossing is er gewoon. De wagens kunnen gewoon maximaal power constant rijden. Alleen beperkt de regelgeving hierin.

      Als de FIA en de teams afspreken. We laten alle energie besparing en maximale componenten los. Dan zul je zien dat de wagens geen snelheid gaan verliezen op het rechte stuk of ineens inkakken.

      Het is een bewuste keuze en dit is in mijn optiek nog kunstmatiger dan het DRS verhaal. Ondanks dat je in 2011 tijdens kwalificatie gewoon zelf als rijder mocht bepalen waar je met DRs open reed.

      • + 9
      • 28 maa 2026 - 14:36
    • AUDI_F1

      Posts: 3.621

      @Mario Ook Hamilton had critiek, maar nadat die toegesproken is door Domincali, was het allemaal geweldig.

      • + 8
      • 28 maa 2026 - 14:47
    • 919

      Posts: 4.103

      Ik snap het wel hoor, of je favoriet doet ineens weer een beetje lekker mee, of diegene die het de afgelopen jaren voor je verpest heeft doet juist meer niet mee, of vind het niet leuk, of hun fans waar je een bloedhekel aan hebt vinden het niet leuk. Of een combinatie van dat alles, Ja, dan ga je deze F1e shitshow natuurlijk wél leuk vinden, who cares it's fake, it's entertaining.

      En heel erg doorzichtig.

      • + 13
      • 28 maa 2026 - 14:48
    • De Vogel is Geland

      Posts: 794

      De uitdaging is veranderd… ja in de bochten van je gas en op het rechtse stuk trappen. Dan kan je net zo goed naar tractor pulling gaan kijken

      • + 16
      • 28 maa 2026 - 14:56
    • NicoS

      Posts: 20.468

      De jonge garde zul je ook niet zo gauw horen, zij zijn allang blij in de F1 te zitten. Ook al zullen ze het racen ook niets vinden, deze jongens zitten aan het begin van hun carrière moeten zich nog bewijzen, dus zullen ze niet zo uitgesproken zijn.
      Daarnaast heb je met belangen te maken van de fabrikanten, zij willen natuurlijk zo min mogelijk commentaar hebben op hun product. Daarnaast heb je coureurs die in de herfst van hun carrière zitten, en het allemaal wel best vinden zolang de miljoenen op hun bankrekening gestort blijven. Je hebt ook coureurs die de F1 niet meer nodig hebben, en vooral voor het plezier, de uitdaging, en competitie in de hoogste klasse van de sport willen rijden.
      Het is logisch dat sommige wat meer uitgesproken zijn dan anderen vanwege belangen.
      En dat is goed te begrijpen, iedereen heeft z’n eigen agenda.

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 15:06
    • StevenQ

      Posts: 10.360

      Ik kijk al sinds 1986 F1, als Max niet meer zou rijden zou ik op dit moment echt stoppen met kijken en ik denk dat heel veel van de oude F1 fans dat zouden doen als F1 zo doorgaat

      • + 15
      • 28 maa 2026 - 15:07
    • StevenQ

      Posts: 10.360

      En ze gaan zelfs op de rechte stukken al eerder van het gas, ze kunnen niet eens de volledige topsnelheid halen daardoor

      • + 12
      • 28 maa 2026 - 15:09
    • Politik

      Posts: 9.893

      @Nicos,

      Ik denk dat iedereen wel snapt wat je bedoelt. Zelfs Sinterklaas.
      Als ik voor mezelf spreek, ben ik het deels met je eens. 56 km/uur verliezen op een recht stuk is niet de essentie van autoracen.

      Het is ook wel echt een schrijnend voorbeeld dat vooral in kwalificatie pijnlijk naar boven komt en in de race al een stuk minder.

      Wat MLTG zegt klopt ook. De uitdaging is niet verdwenen, die is veranderd. Dat kun je moeilijk ontkennen.
      Dat daarbij de uitdaging minder groot is geworden, daar sluit ik me ook bij aan.
      De essentie van het racen is op deze manier veranderd, maar het is nog steeds de kunst om als eerste over de streep te komen.

      Ik vind wel dat we deze nieuwe regels een kans moeten geven. Ik hoop dat de leercurve stijl is en dat de punten waar nu veel kritiek op is, zullen verbeteren.

      Mochten we tegen het einde van dit seizoen nog steeds op hetzelfde niveau zitten, dan mogen de huidge regelementen wat mij betreft heel snel de prullenbak in.

      Maar misschien is tegen die tijd Max ook wel weer een klap competiever en zullen zijn fans er dan ook wat positiever tegenover staan ;)

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 15:43
    • Stingray71

      Posts: 253

      Er is nog een denkfout. en dat is dat het gaat om de beste rijder. Maar F1 draait om welk team onder de huidige regelementen een auto kan bouwen die het snelste een rondje rond het circuit af kan leggen. De coureur is alleen maar degene die die auto mag bedienen uiteindelijk. en daar krijgen ze heel dik voor betaald. Bevalt het je niet dan ga je toch lekker wat anders doen.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 15:46
    • Snork

      Posts: 22.409

      Mijn mening heb ik onder een ander artikel al gegeven. Ik lees diverse meningen en dat is prima. Ieder zijn meug. Voor mij is het 3x niks.
      Kantklossen daarentegen…

      • + 11
      • 28 maa 2026 - 15:47
    • Mrduplex

      Posts: 1.727

      @Stingray,het probleem is dat in voorgaande jaren een coureur nog best een verschil kon maken ondanks het een constructeurs kampioenschap is. Dat is momenteel voor 90% geneutraliseerd. Leclerc doet dat best slim,die klaagt niet als z’n teamgenoot voor m ligt,die denkt dan nemen ze me toch niet serieus. Hij klaagt wel als ie zelf voorop ligt en dat zegt genoeg lijkt me.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 16:08
    • Pleen

      Posts: 874

      Door deze "nieuwe F1" moet ik dit soort onzinnige reacties ook nog gaan lezen! Had ik het nummer van Louis van Gaal maar, dan had ik hem gevraagd om je effe te bellen MLTG.

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 16:10
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.234

      @Stingray

      Goed punt dat je dat aanhaalt. De F1 heeft in essentie nooit gegaan om de coureurs, dit zijn slechts 'passanten' in een technisch innoverende sport waar de teams en techniek centraal staan. Commercie en randzaken hebben dat beeld wellicht wat doen vertroebelen, maar in essentie is de F1 nog steeds een technisch en constructeurs gecentreerde sport.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 16:11
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.234

      @Duplex

      Ook dat ligt genuanceerder dan je stelt. Het is niet zo dat het voor 90% geneutraliseerd is, maar eerder dat de plekken waar een coureur het verschil maakt zijn verschoven.

      Als het écht voor 90% geneutraliseerd zou zijn, dan zou je nauwelijks verschillen zien tussen teamgenoten en zou factoren zoals vrije training en afstelling veel minder impact hebben. Dat is simpelweg niet wat we in de praktijk zien.

      Juist daar zie je dat coureurs nog steeds het verschil maken, alleen op andere vlakken dan voorheen.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 16:19
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.027

      @MLTG
      De arrogante dómheid! Sorry hoor, maar na deze opmerking ben jij MLTG (in ieder geval vandaag) met afstand de dómste gast hier! En er zijn hier wat eencelligen actief, hoor! Wát een giga-pannenkoek!

      De enige denkfout is die van jezelf hier. Jij, MLTG, jij werkelijk níetszeggende forumfantast.. Jíj gaat vanachter dat simpele schermpje van je wel even stellen dat enkel- en meervoudig wereldkampioenen het allemaal verkeerd zien?!! De gróte gezwollen MLTG... 🤣🤣🤣

      • + 7
      • 28 maa 2026 - 16:32
    • Stoffelman

      Posts: 6.297

      "Het gaat nog steeds om zo snel mogelijk een ronde neer te zetten. Zodra sommigen dat zich gaan realizeren kunnen we ophouden met de klaagzangen."

      -------
      Poletijd van Max Verstappen in Japan 2022.
      1:29.304

      Poletijd van Antonelli vandaag
      1:28.778

      Dus Antonelli was vandaag sneller dan Max in 2022.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 16:37
    • 919

      Posts: 4.103

      Een kinderschoen is snel gevuld.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 16:39
    • Politik

      Posts: 9.893

      @MLTG,

      Kijk, je hebt een afwijkende mening t.o.v. de meerderheid hier.
      Je brengt het netjes en genuanceerd, het is jouw mening.

      Helaas voor sommigen meteen weer een reden om te gaan schelden en beledigen

      'De grote gezwollen MLTG'.
      'Met afstand de domste'
      'Giga pannekoek'
      'Arrogante domheid

      Ja zelfs je schermpje wordt erbij gehaald, want dat is erg simpel🙈

      Ik zou denken dat hij met 'ééncelligen' zichzelf bedoelt.
      Wat een niveau zeg....
      En dat alleen omdat jouw mening niet de zijne is.

      Waarschijnlijk gaat hij mij nu ook uitschelden en beledigen.

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 16:44
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.027

      @Stoffel

      Serieus, 2022?!!

      Pole 2025 1:26.983
      Pole 2026 1:28.778

      Wat is je punt?!

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 16:48
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.027

      Ja, politiek dier, dat zou jij graag willen, hè... 🤣

      Ga jij maar gauw verder met klagen, ouwe forum-messias!

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 16:50
    • da_bartman

      Posts: 6.508

      Hoe MLTG en MS hierin ZEGGEN te zitten is voor mij onbestaanbaar. Als je denkt nog enige lol uit die " veranderde uitdaging" te kunnen halen kun je m.i. nooit een race fan zijn want je weet kennelijk nieteens wat racen betekent.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 16:50
    • Stoffelman

      Posts: 6.297

      "@Stoffel

      Serieus, 2022?!!

      Pole 2025 1:26.983
      Pole 2026 1:28.778

      Wat is je punt?!


      ----

      Ik ga niet in uw plaats nadenken.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 16:54
    • Politik

      Posts: 9.893

      Ik klaag niet.
      Ik zie iemand die zich asociaal gedraagd naar iedereen die een andere mening heeft dan de jouwe.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 17:05
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.234

      @Bartman

      Dat kan, alleen waarom zou je dan geen 'race fan' kunnen zijn volgens jou? Buiten de F1 volg ik verder NASCAR, Indycar en WEC. Allemaal autoracen, allemaal op een compleet verschillende manier.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 17:08
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.234

      @Glasvezel

      De vergelijking van Stoffelman is eerlijker. Hij vergelijkt het eerste jaar van nieuwe reglementen naast elkaar, de tijden die jij neerzet zijn die van het laatste jaar vs het eerste jaar.

      De vergelijking van Stoffelman laat dus zien dat in potentie deze reglementen zelfs sneller kunnen zijn aan het einde van de cyclus dan de periode 2022 - 2025. Met het gegeven dat autosport als kern draait om het zo snel mogelijk afleggen van een bepaalde afstand, lijkt dit nog steeds van toepassing. Of de manier waarop wenselijk is, is vraag 2.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 17:12
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.027

      @Politik

      Waarop ik reageerde heeft niets met een andere mening te maken. Het allereerste draadje hier, dus géén reactie op zogenaamde hordes en fanboy...

      "De denkfout is dat de uitdaging veranderd is, maar daar kunnen sommigen niet in mee. Zodra sommigen dat zich gaan realizeren kunnen we ophouden met de klaagzangen..."

      Dat schrijft de grote MLTG dus over meerdere wereldkampioenen...

      "Ook bij de fans die maar blijven hangen in hun " ik kijk al F1 sinds ..... " retoriek..."

      Is het dat het normaal geven van slechts een andere mening of...?

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 17:12
    • Joeppp

      Posts: 8.457

      Het is echt de grootste lalriekoek die je kan uitkramen over dat het veranderd is en dat je daar maar aan moet wennen omdat tijden veranderen. Zo kan je alles wat omzeep geholpen is wel bagataliseren. Weet je wat bij voetbal maken we nu het doel even lang als de achterlijn en 5x zo hoog. Dan krijg je veel meer doelpunten en dat is spectaculairder. Wen er maar aan dat de wedstrijden eindigen in 52-74. Bij de Formule1 vervangen we straks de coureur door een autopilot computer. Wel er maar aan stelletje oude fossielen die in het verleden leven. Wanneer je de kern uit iets haalt is het geen veranderingen maar heb je het gesloopt. Je verandert om te verbeteren en als het na de verandering slechter is heb je slecht werk geleverd. Dan moet je niet aankomen dat de mensen die het slechter vinden in het verleden leven.

      • + 6
      • 28 maa 2026 - 17:13
    • Politik

      Posts: 9.893

      Tuurlijk galsvezelcoureur, en dan ga je maar gewoon uitschelden en beledigen.
      Goed argument...NOT

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 17:40
    • NicoS

      Posts: 20.468

      @Stingray,
      Als je het zo bekijkt kunnen ze de auto’s net zo goed zelf rijdend maken, die techniek is er inmiddels ook.
      Ik kan je vertellen dat er dan geen ene hond meer zal kijken, om het simpele feit dat het helemaal niemand iets interesseert, behalve wat nerds die de techniek zo interessant vinden.
      @Politik,
      Ik hoop met je mee dat ze inzien dat dit niet werkt, en voor volgend seizoen er een oplossing gevonden wordt dat racen weer mogelijk wordt. Daarnaast zal het mij niet uitmaken of Max wel of niet meedoet voor de prijzen, hij heeft genoeg jaren gereden dat hij ook kansloos was voor de titel.
      Het draait voor mij om de sport.
      Uiteraard zullen we morgen wel weer genoeg inhaal beweging gaan zien, zeker in het begin van de race, of na een saftycar.
      Men zal dan ook weer zeer blij zijn dat er zoveel wordt ingehaald, ook al is dat kwalitatief gezien allemaal maar kunstmatig.
      Ik blijft het volgen, want de F1 is mijn favoriete sport, en hoop ook op betere tijden.
      Maar op dit moment vind ik het tenenkrommend om aan te zien, en gezien de techniek zal een snelle verbetering er niet inzitten helaas.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 17:56
  • Snelrondje

    Posts: 8.973

    Tjonge wat zeuren die coureurs. Ze kunnen beter naar de echte F1 fans op dit forum luisteren. Die weten het veel beter!

    • + 13
    • 28 maa 2026 - 14:17
    • NicoS

      Posts: 20.468

      Welke “echte” F1 fans bedoel je?……..;)

      • + 6
      • 28 maa 2026 - 14:22
    • Snelrondje

      Posts: 8.973

      @Nico, als je de sarcasme oppakt weet je meteen welke fans bedoeld worden. Excuses voor de onduidelijkheid.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 14:25
    • NicoS

      Posts: 20.468

      Ja dat snapte ik wel, het mooie is dat degene die het wel mooi vinden zich echte F1 fans noemen, maar totaal geen verstand van racen hebben, of wat dat inhoud.
      Die vinden het kennelijk mooi dat batterijtje spelen nu hetgeen is waar de F1 om draait.

      • + 15
      • 28 maa 2026 - 14:36
    • De Vogel is Geland

      Posts: 794

      De zogenaamde echte fans hebben een Prius op de oprit staan en krijgen een kloppend lid als er op een zonnige dag weer veel kilowattuur is opgewekt via de gesubsidieerde zonnepanelen. Die zijn uit ander hout gesneden. Ze laten bij Amersfoort gas los om in Leusden weer 10% extra batterij te hebben. Vaak van die spreadsheet tijgers in ambtelijke dienst

      • + 11
      • 28 maa 2026 - 15:00
    • MLTG

      Posts: 1.193

      Het grappig is dat vooral mensen zoals , ik noem maar wat "nicos" zichzelf echt fans vinden en ook totaal niet openstaan voor verandering. Want Max vind het niks, dus vinden die het ook niks.

      Het grappige is dat die zo overtuigd zijn van zichzelf dat ze iedereen die een andere mening heeft als een "nicos" heeft dus geen echte fan kan zijn. Want alleen NicoS en iedereen die het met Max eens is heeft gelijk.
      Internet, draadloze telefoons, electrisch rijden, allemaal niks , volgens de fossielen zoals NicoS

      • + 6
      • 28 maa 2026 - 15:05
    • StevenQ

      Posts: 10.360

      Racen bestaat inderdaad niet uit rijden zoals je met een hybrideauto op de openbare weg moet rijden als je op rechte stukken en in snelle bochten niet meer voluit kan rijden is het geen F1 meer

      • + 10
      • 28 maa 2026 - 15:11
    • NicoS

      Posts: 20.468

      @MLTG,
      Misschien moet je wat beter lezen….
      Want je snapt het nog steeds niet, of je wil het bewust niet snappen.
      Dit heeft voor mij helemaal niets met verstappen te maken, maar hoe ik zie dat mijn favoriete sport een enorme fout heeft begaan.
      En nogmaals Max is lang niet de enige en ook niet Max fans vinden dit helemaal niks.

      • + 13
      • 28 maa 2026 - 15:19
    • NicoS

      Posts: 20.468

      O ja, ik ben verre van een fossiel in het dagelijks leven, en ben zeker voor verduurzaming, mits het verantwoord is.
      Dat je het ff weet @MLTG,…
      Misschien is de FE iets voor je, daar spelen ze met batterijen….;)

      • + 13
      • 28 maa 2026 - 15:24
    • Tony

      Posts: 1.586

      Een hele race lang kwalificatierondes rijden is al decennia verleden tijd. Factoren zoals gegroefde banden, DRS, ERS en het steeds grotere belang van aerodynamica, maar ook de invoering van het tankverbod en de verplichting dat onderdelen langer mee moeten gaan, hebben ervoor gezorgd dat het racen steeds onnatuurlijker en beperkter is geworden. De Pirelli-banden lijken soms al uit elkaar te vallen wanneer je ernaar kijkt. In dat opzicht hadden echte fans begin deze eeuw al kunnen stoppen met het volgen van de Formule 1.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 15:26
    • 919

      Posts: 4.103

      De grap is dat MLTG haar terugkeer alhier alles te maken heeft met wat, of beter gezegd, met wie ze jou verwijt. Te weten;

      Max Verstappen.

      • + 4
      • 28 maa 2026 - 15:27
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.234

      Er zit ook nog een verschil in hoe de coureurs omgaan en uitspreken met de veranderingen. De een roept ongenuanceerd dat allemaal ruk is, de ander roept dat het inderdaad ruk is maar dat men hard bezig is oplossingen te vinden etc.

      Charles riep vol adrenaline dat het een grap is, eenmaal gekalmeerd werd dat toch al wat genuanceerder en zij hij dat ondanks dat nog steeds geldt dat coureurs een verschil kunnen en zullen maken, hetzij op een ander front dan voorheen.

      Ofwel, de conclusie kan wellicht voor allemaal gelijk zijn, de lens en mindset kan wel degelijk bepalen hoe je daarmee om gaat. Sluit je het bij voorbaat op basis van deze krap 3 races al helemaal uit, of ben je bereid te kijken waar dit naar toe kan leidden.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 15:38
    • Spearhead

      Posts: 473

      @Michael Schumacher : "eenmaal gekalmeerd werd dat toch al wat genuanceerder"

      Niet aan twijfelen dat dit pure mediapraat is. Natuurlijk zeggen ze hun ongezouten mening niet (of enkel tijdens een moment vol adrenaline) omdat dit namelijk het product is waar ze hun geld mee verdienen.

      Wees maar zeker dat ze op de vingers getikt worden als ze iets te kritisch zijn op de nieuwe regels.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 16:09
  • Dale U

    Posts: 1.877

    Dat is zeker een compliment voor de kok, de andere helft van het team is nu helemaal de motivatie kwijt, dat worden praat sessies Fernando.....

    • + 7
    • 28 maa 2026 - 14:21
  • Spearhead

    Posts: 473

    Zoals Alonso zegt : De skills van de rijder zijn niet meer nodig.

    Ik hoorde in een podcast dat Piastri in de vorige race ergens in een bocht een fout maakte waardoor hij langzamer door de bocht ging dan normaal. Maar daardoor had hij juist meer batterij tot zijn beschikking op het rechte stuk waardoor hij een snellere tijd neerzette.

    Normaal is je rondje om zeep als je een fout maakt in een bocht maar nu wordt je er voor beloond. Dit heeft dan ook niks meer te zien met racen. Echt zonde !!

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 16:16
  • da_bartman

    Posts: 6.508

    "maar nu verliezen de auto's veel snelheid op bijvoorbeeld de rechte stukken of na de beruchte 130R." En bekijk nou nogeens een willekeurige onboard. en herschrijf dan deze zin want al ver voor de 130R verliezen de auto's hun snelheid al. En dat duurt helemaal voort tot de chicane.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 16:37
    • Maxiaans

      Posts: 8.261

      273 bij aankomst chicane... Dat was ooit 324...

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 16:54
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.027

    @Stoffel

    Serieus, 2022?!!

    Pole-tijd VERSTAPPEN 2025 1:26.983 bijna twee(!) seconden langzamer dan vorig jaar. Wat is je punt?!

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 16:45
    • Stoffelman

      Posts: 6.297

      Ook hier ik ga niet in uw plaats nadenken.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 16:58
  • Jopie Parlevliet

    Posts: 27

    Het werd bij de Boordradio fantastisch gezegd. Het is een ander soort sport geworden. Doel was meer inhaalmanoeuvres, die hebben ze gekregen, maar daardoor gaat het unieke er vanaf. Net als bij een voetbalwedstrijd. Die duurt 90 minuten en heb je soms maar 2 doelpunten, dat kan heel spannend zijn. Maar die 2 doelpunten die herinneren we ons nog steeds. Zoals van Basten, Bergkamp of zelfs Weghorst :) Maar nu spelen we een pot voetbal waarin het 10-8 wordt. Veel meer doelpunten, net als bij handbal, maar het unieke is er daardoor vanaf en we herinneren ze ons niet. Dat was met de oude F1 wel. Max buitenom, Schumacher Hakkinen buitenom Zonta op Spa, Senna Prost. Allemaal unieke acties die we ons altijd blijven herinneren. De oude garde (zoals ik) klaagt hier om, maar de nieuwe garde ziet een ander spelletje. Die kijken ook geen trage films meer, maar Youtube snacks. De spanningsboog is te kort voor ze. Daar speelt de nieuwe F1 op in. Leuk voor hun, maar ik haak af.

    Zou mooi zijn als Max er nu uit stapt. Endurance gaat doen voor een paar jaar tot de regels weer teruggedraaid worden om dan weer in te stappen...

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 16:53
  • Spim

    Posts: 4

    Ik raad iedereen aan om het laatste filmpje te kijken van rocket powered mohawk.
    Het eerste stukje gaat over vorig jaar maar kijk het even uit.... ik deel zijn mening wel!

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 17:28
  • typeR

    Posts: 29

    Tsja, Liberty Media heeft meer kapot gemaakt dan je als formule 1 liefhebber lief is.
    Alles voor de kijkcijfers , ook al is het geen racen in hart en nieren meer.

    Sport is mensenwerk en emotie. Een coureur zou het verschil moeten kunnen maken Die emotie is er met dit batterij management in de f1 er wel compleet af. Een AI robot zal alle coureurs het snot voor de ogen rijden, want die kan met GPS op de milliseconde bepalen waar de batterij opgeladen moet worden en waar er op het juiste moment weer gas gegeven moet worden. Emotieloos tig seconden voor iedereen over de finish komen met het huidige energie management.

    Op de maximale grip van de banden een bocht op snelheid doorkomen zou juist beloond moeten worden, maar wordt nu compleet afgestraft. Risico's nemen wordt niet meer beloond. Een "do or die" duel op volle snelheid is er niet meer bij, want met een powerboost is diegene met een volle accu met 40km verschil er zo voorbij.

    De uitdaging is verdwenen. Dat wordt door menig F1 kampioen bevestigd en die kunnen het weten.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 17:32

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

