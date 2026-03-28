De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor zeer veel frustratie bij de coureurs. Max Verstappen is al geruime tijd zeer kritisch, en hij krijgt nu steeds meer steun. Na de kwalificatie op het circuit van Suzuka in Japan spraken wereldkampioenen Lando Norris en Fernando Alonso zich ook zeer kritisch uit.

Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Vooral het feit dat de batterijen een steeds grotere rol spelen bij het racen, zorgt voor frustratie. Normaal gesproken zorgt de kwalificatie op een rijderscircuit zoals Suzuka voor spektakel, maar nu verliezen de auto's veel snelheid op bijvoorbeeld de rechte stukken of na de beruchte 130R.

Wat is de mening van Norris?

Regerend wereldkampioen Lando Norris sloot zich na afloop aan bij de kritiek van onder meer Verstappen. De Brit sprak zich zuchtend uit over de situatie bij de internationale media: "Het doet nog steeds pijn in je ziel als je ziet dat je zoveel snelheid verliest. We verliezen 56 kilometer per uur op het rechte stuk."

Alonso is er helemaal klaar mee

Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso wordt helemaal gek van de nieuwe regels. De tweevoudig wereldkampioen reageert luid en duidelijk als hij wordt geconfronteerd met de vraag hoe het nu gesteld is met de uitdagingen van Suzuka: "Die is verdwenen. Ik zei het al in Bahrein, dat de kok en de helft van het team de auto kunnen besturen, dat is ook hier het geval in Suzuka."

"Ik heb het nu al vaker gezegd, maar snelle bochten zijn nu een soort oplaadstation geworden voor de auto. Je gaat daar langzaam in, je laat de batterij op in de langzame delen en dan heb je alle snelheid tot je beschikking op de rechte stukken."

De impact van de coureur

Alonso trekt een pijnlijke conclusie: "De skills van de rijders zijn niet meer nodig. Je moet gewoon van je gas afgaan of de batterij uitzetten, om deze daarna weer op te laden. Dus ja, het is gewoon geen uitdaging meer in de snelle delen."