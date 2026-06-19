Fernando Alonso en Lance Stroll hebben erg veel vertrouwen in een nieuwe upgrade die Aston Martin zal gaan brengen voorafgaand aan de tweede seizoenshelft. Het team is dit seizoen nergens te vinden, mede door een zwakke motor van Honda.

Met de komst van Adrian Newey hoopte Aston Martin mee te kunnen doen met de top, maar niets is minder waar. Het team heeft in Monaco het eerste punt behaald, maar in de kwalificaties zijn ze nog nergens te vinden.

Aston Martin gaat groeien

De update die eraan komt is niet alleen goed voor het tweede deel van het seizoen, maar ook voor komend jaar, aldus de tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. "Nou, allebei", dat vertelt hij tegenover PlanetF1. "Het plan loopt door tot 2027, want we moeten onze situatie absoluut verbeteren, maar ik denk dat we hopen dat de tweede helft van het jaar competitiever zal zijn en dat we dan ook op het middenveld kunnen meedoen om de prijzen."

Ook Lance Stroll realiseert zich dat hij tot aan de update meedoet achteraan de grid. "Dat is de strijd waar we nu in verwikkeld zijn totdat we een upgrade hebben," vertelde Stroll aan de internationale media in Barcelona. "We zijn een team, dus we hebben mensen zoals Adrian, die er nog niet zo lang bij is, en Enrico (Cardile, red.). Het zijn ontzettend getalenteerde mensen."

Newey red Aston Martin

Stroll heeft erg veel vertrouwen in Newey. "Adrian is de meest succesvolle persoon ooit in de Formule 1. Dus ik denk dat iedereen wacht op de upgrade, en zal het genoeg zijn om vooraan mee te strijden, zoals we in 2023 deden? Misschien niet, maar het is al een goede stap in de goede richting, en dan ben ik ervan overtuigd dat we in de toekomst heel sterk kunnen zijn."

De update komt eraan en het duurt niet lang meer voordat Aston Martin weer hoop heeft om competitief mee te kunnen draaien met de rest van de grid. "Zo snel mogelijk. Dus of het nu vlak voor of vlak na de zomer is, we werken er hard aan en we zien wel wanneer we ze kunnen krijgen." Stroll heeft zich nog maar één keer in de top-20 weten te kwalificeren en Alonso deed dit vier keer.