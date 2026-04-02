Achterstand Aston Martin gigantisch: 'Alonso komt 136 PK tekort'

Het raceweekend tijdens de Japanse Grand Prix voelde voor Aston Martin als een belangrijk kantelpunt in het project met Honda. Dankzij Fernando Alonso zag de AMR26 voor het eerst dit seizoen de finish, al bleef de Spanjaard steken op P18.

Het resultaat oogt op papier weinig indrukwekkend, met een achterstand van een ronde en zelfs een plek achter de Cadillac van Sergio Pérez, maar intern overheerst vooral opluchting. Het uitrijden van de race wordt gezien als een eerste echte stap in de ontwikkeling van het project.

Groot vermogensverlies blijft pijnpunt

Toch zijn de zorgen allerminst verdwenen binnen Aston Martin. In de paddock gonst het van de verhalen dat de Honda Power Unit flink tekortkomt ten opzichte van de concurrentie.

Volgens interne schattingen zou het verschil in de energieherstelfase oplopen tot zo’n 100 KW, wat inhoudt dat ze maar liefst 136 PK tekortkomen. “We zitten met de verbrandingsmotor al dicht tegen de limiet aan, dus daar valt nauwelijks nog winst te boeken”, klinkt het vanuit de technische hoek. “De focus moet nu volledig op het energiebeheer liggen, want daar kunnen we nog stappen zetten richting de volgende races.”

Alonso ziet lichtpuntjes ondanks achterstand

Voor Alonso, die vlak voor het weekend in Japan vader werd, had het halen van de finish bovendien een extra lading. De ervaren Spanjaard keek vooral naar de progressie op de lange runs.

“Het uitrijden van de race hier is gewoon een duidelijk teken dat we vooruitgang boeken. Dat is het belangrijkste wat we meenemen uit dit weekend”, aldus Alonso. “We kwamen snelheid tekort, dat was eigenlijk in geen enkele sessie anders, maar het was wel waardevol om veel kilometers te maken en data te verzamelen.”

De tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat er nog flink werk aan de winkel is. “We hebben nu in ieder geval nuttige informatie om te analyseren en daarop verder te bouwen. Op meerdere vlakken moeten we verbeteren, want het tempo ontbreekt nog.” Over zijn fysieke toestand bleef hij voorzichtig positief: “Het ging beter dan eerder. Er is nog marge, maar ik kon de race in ieder geval uitrijden en dat is een goed teken.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.203

    Arme arme Alonso. “Poor old Alonso” zouden de Schumacher fans zeggen maar ook dat doen ze allang niet meer. De strijd en vijandigheid heeft plaatsgemaakt voor respect en medelijden.
    Als er 1 rijder is die een derde titel verdiende dan was het Alonso. Zo ver zal het nooit meer komen.

    • + 13
    • 2 apr 2026 - 19:26
  • Pietje Bell

    Posts: 34.136

    Sneu voor Alonso, heel sneu om zijn carrière in deze wagen en met deze regels
    te beëindigen.

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 19:56
    • Patrace

      Posts: 6.627

      Carrière beëindigen?
      Alonso wil desnoods op zijn 57e nog die derde titel pakken. ;-)

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 22:06
    • Pietje Bell

      Posts: 34.136

      Had 'm graag samen met Max in hetzelfde team gezien,
      maar helaas, pindakaas.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 23:41
    • Patrace

      Posts: 6.627

      @Pietje: dat kan zeker nog wel. Alleen zie ik het niet meer gebeuren in de F1.
      Maar voor een race als LeMans (in welke klasse dan ook) zie ik ze nog wel samen een team vormen. Die interesse is er volgens mij bij beiden ook wel.

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 20:01
    • Pietje Bell

      Posts: 34.136

      Ik denk ook wel dat ze samen Le Mans gaan rijden, maar had ze al veel langer graag samen in een team in de F1 willen zien.

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 20:29
  • Bertrand Gachot

    Posts: 438

    136 pk zoveel heeft mijn oude golfje ook, misschien kunnen ze die er achterplakken!

    • + 0
    • 2 apr 2026 - 23:19
    • The Wolf

      Posts: 545

      haha, sorry hoor niet misselijk bedoeld, maar mijn kadett GSI 2.0 16V had een slordige 150pk, 8 á 9 seconden van 0 tot 100km/u! Verder een dubbele sportuitlaat en 15 (!!) inch lichtmetalen wielen, doorgeroeste achterspatborden en een club-x sticker op de achterruit en basspijp achterin met een piekvermogen van 500W. Maar, zo'n golfje was ongetwijfeld ook leuk

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 08:42
    • Bertrand Gachot

      Posts: 438

      @thewolf ja lekker karretje die gsi, ook een bijzonder sportief instrumentariumpje (zeker voor die tijd), een leuke upgrade op de standaard kadette-illac. Mijn golf heeft een sticker waarop staat 2 fast 4 you (ik snap zelf niet wat het betekent, maar het is een mooie sticker)

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 15:02
    • The Wolf

      Posts: 545

      ah u rijdt nog in de golf begrijp ik? kadettje was een leuk karretje voor toen, maar roesten als een malle, als je erbij stond dan hoorde je 'm praktisch roesten. veel te grote wielen eronder gegooid natuurlijk sukkel dat ik ben, paste niet in de spatborden, dus de banden sleten door die randen waardoor de boel nog harder weg teerde door roest, en dan heb ik het nog niet over de trillingen waardoor m'n fancy digitale tellerwerk binnen no-time letterlijk dwars door midden scheurde, doordat er geen stuurbekrachtiging op zat moest je met je hele lijf aan het stuur hangen om 'm de bocht door te krijgen... Nee, Wolf dacht hij dat een goede sleutelaar was maar je kon alles wat hij aanraakte net zo goed gelijk op de schroothoop gooien

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 15:16
    • The Wolf

      Posts: 545

      en trouwens levensgevaarlijke situaties want op de zaterdagavonden ging ik met die gare kadettillac volgepropt met andere arme zielen wel die gare belgische wegen over om te gaan stappen, njah altijd goed afgelopen gelukkig

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 15:19
    • Bertrand Gachot

      Posts: 438

      @thewolf de high street zeker?! Daar stonden wat gare gebakjes crx’en etc

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 23:33
  • maxiking

    Posts: 310

    Wel lekker, alleen Alonse. Stroll kan niet rijden met 136pk extra, dat wordt hem teveel

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 13:04

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

