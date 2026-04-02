Het raceweekend tijdens de Japanse Grand Prix voelde voor Aston Martin als een belangrijk kantelpunt in het project met Honda. Dankzij Fernando Alonso zag de AMR26 voor het eerst dit seizoen de finish, al bleef de Spanjaard steken op P18.

Het resultaat oogt op papier weinig indrukwekkend, met een achterstand van een ronde en zelfs een plek achter de Cadillac van Sergio Pérez, maar intern overheerst vooral opluchting. Het uitrijden van de race wordt gezien als een eerste echte stap in de ontwikkeling van het project.

Groot vermogensverlies blijft pijnpunt

Toch zijn de zorgen allerminst verdwenen binnen Aston Martin. In de paddock gonst het van de verhalen dat de Honda Power Unit flink tekortkomt ten opzichte van de concurrentie.

Volgens interne schattingen zou het verschil in de energieherstelfase oplopen tot zo’n 100 KW, wat inhoudt dat ze maar liefst 136 PK tekortkomen. “We zitten met de verbrandingsmotor al dicht tegen de limiet aan, dus daar valt nauwelijks nog winst te boeken”, klinkt het vanuit de technische hoek. “De focus moet nu volledig op het energiebeheer liggen, want daar kunnen we nog stappen zetten richting de volgende races.”

Alonso ziet lichtpuntjes ondanks achterstand

Voor Alonso, die vlak voor het weekend in Japan vader werd, had het halen van de finish bovendien een extra lading. De ervaren Spanjaard keek vooral naar de progressie op de lange runs.

“Het uitrijden van de race hier is gewoon een duidelijk teken dat we vooruitgang boeken. Dat is het belangrijkste wat we meenemen uit dit weekend”, aldus Alonso. “We kwamen snelheid tekort, dat was eigenlijk in geen enkele sessie anders, maar het was wel waardevol om veel kilometers te maken en data te verzamelen.”

De tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat er nog flink werk aan de winkel is. “We hebben nu in ieder geval nuttige informatie om te analyseren en daarop verder te bouwen. Op meerdere vlakken moeten we verbeteren, want het tempo ontbreekt nog.” Over zijn fysieke toestand bleef hij voorzichtig positief: “Het ging beter dan eerder. Er is nog marge, maar ik kon de race in ieder geval uitrijden en dat is een goed teken.”