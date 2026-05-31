Alonso blijft uithalen naar de FIA: "Het Formule 1-DNA is er niet meer"

Fernando Alonso heeft zich kritisch uitgelaten over de geplande motorreglementen voor 2027. Hoewel de FIA wil sleutelen aan de verdeling tussen elektrische energie en verbrandingskracht, verwacht de Aston Martin-coureur weinig verbetering. Volgens de tweevoudig wereldkampioen blijft de basis van de nieuwe motorformule fundamenteel verkeerd voor de Formule 1.

De voorgestelde aanpassing, waarbij de verhouding zou verschuiven naar een 60-40 verdeling tussen elektrische aandrijving en verbrandingsmotor, wordt door verschillende teams en coureurs gezien als een stap vooruit. Ook Max Verstappen - die zich ook niet inhield over de nieuwe auto's - reageerde eerder voorzichtig positief, maar Alonso deelt dat optimisme allerminst.

Alonso blijft sceptisch over aangepaste motorregels

Volgens de Spanjaard verandert de kern van het probleem niet, zelfs als de FIA enkele concessies doet. “Het DNA van deze motoren blijft exact hetzelfde”, stelde Alonso in Canada in het bijzijn van diverse pers. “Je blijft beloond worden als je trager door bochten rijdt en dat past gewoon niet bij wat Formule 1 zou moeten zijn.”

De Aston Martin-rijder vindt bovendien dat de sport nooit zo sterk had moeten inzetten op elektrificatie. “Iedereen dacht destijds dat elektrificatie dé toekomst was, maar racen werkt totaal anders dan wegverkeer”, legde hij uit. “Dat zijn twee compleet verschillende werelden.”

‘Sinds 2014 zijn we iets fundamenteels kwijt’

Volgens Alonso probeert de FIA nu voorzichtig terug te keren naar een evenwichtiger model, maar komt die correctie volgens hem veel te laat. “Met die 60-40 verhouding zet je misschien een kleine stap terug, en in de toekomst wellicht nog meer”, aldus de Spanjaard. “Maar we zitten nu al jaren in deze periode.”

De tweevoudig wereldkampioen spaarde de huidige generatie motoren niet en verwees expliciet naar de introductie van de hybride turbo’s in 2014. “Sinds dat tijdperk zijn we stilaan iets kwijtgeraakt”, besloot Alonso. “En vandaag nog meer dan vroeger: het pure racen staat niet langer centraal.”

Reacties (5)

  • racepace1

    Posts: 711

    Amen 🙏

    • + 3
    • 31 mei 2026 - 14:48
  • Pietje Bell

    Posts: 35.025

    Voor wie zo meteen naar echt racen wil kijken. 15:30u.
    De GT World Challenge Europe Endurance Cup:

    https://youtu.be/NL4qJKufzgU

    Verstappen Racing start vanaf de 7e plaats vanwege een 5 plaatsen gridstraf
    in VT1 voor inhalen onder geel.
    Ze hebben heel sterk gereden tijdens de sessies.

    • + 0
    • 31 mei 2026 - 14:55
    • Pietje Bell

      Posts: 35.025

      Deze link is van de GT3: https://youtu.be/4mYa_B71zN8

      Dacht dat de vorige link, GT4 ook gebruikt zou worden voor de
      volgende GT3 race.

      • + 1
      • 31 mei 2026 - 15:30
    • Pietje Bell

      Posts: 35.025

      De Nederlandse stream is nog niet gestart.
      De Engelse stream wel. De race schijnt pas om 16:00u van start te gaan.

      Engels: https://youtu.be/51rrcLZCpYE

      • + 0
      • 31 mei 2026 - 15:45
  • Larry Perkins

    Posts: 65.373

    8 strafpunten voor Alonso van Juan Snuifmafketel...

    • + 0
    • 31 mei 2026 - 15:36

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 628
  • Podiums 9
  • Grand Prix 197
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
