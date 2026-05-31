Fernando Alonso heeft zich kritisch uitgelaten over de geplande motorreglementen voor 2027. Hoewel de FIA wil sleutelen aan de verdeling tussen elektrische energie en verbrandingskracht, verwacht de Aston Martin-coureur weinig verbetering. Volgens de tweevoudig wereldkampioen blijft de basis van de nieuwe motorformule fundamenteel verkeerd voor de Formule 1.

De voorgestelde aanpassing, waarbij de verhouding zou verschuiven naar een 60-40 verdeling tussen elektrische aandrijving en verbrandingsmotor, wordt door verschillende teams en coureurs gezien als een stap vooruit. Ook Max Verstappen - die zich ook niet inhield over de nieuwe auto's - reageerde eerder voorzichtig positief, maar Alonso deelt dat optimisme allerminst.

Alonso blijft sceptisch over aangepaste motorregels

Volgens de Spanjaard verandert de kern van het probleem niet, zelfs als de FIA enkele concessies doet. “Het DNA van deze motoren blijft exact hetzelfde”, stelde Alonso in Canada in het bijzijn van diverse pers. “Je blijft beloond worden als je trager door bochten rijdt en dat past gewoon niet bij wat Formule 1 zou moeten zijn.”

De Aston Martin-rijder vindt bovendien dat de sport nooit zo sterk had moeten inzetten op elektrificatie. “Iedereen dacht destijds dat elektrificatie dé toekomst was, maar racen werkt totaal anders dan wegverkeer”, legde hij uit. “Dat zijn twee compleet verschillende werelden.”

‘Sinds 2014 zijn we iets fundamenteels kwijt’

Volgens Alonso probeert de FIA nu voorzichtig terug te keren naar een evenwichtiger model, maar komt die correctie volgens hem veel te laat. “Met die 60-40 verhouding zet je misschien een kleine stap terug, en in de toekomst wellicht nog meer”, aldus de Spanjaard. “Maar we zitten nu al jaren in deze periode.”

De tweevoudig wereldkampioen spaarde de huidige generatie motoren niet en verwees expliciet naar de introductie van de hybride turbo’s in 2014. “Sinds dat tijdperk zijn we stilaan iets kwijtgeraakt”, besloot Alonso. “En vandaag nog meer dan vroeger: het pure racen staat niet langer centraal.”