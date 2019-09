Scuderia Ferrari werd op 13 september 1939 opgericht in Modena, Italië onder de naam Auto Avio Construzioni. Ferrari is opgericht door Enzo Ferrari en kwam voort uit de race-divisie van Alfa Romeo. Het bedrijf bouwde haar eerste auto in 1940, maar werd pas in 1947 officieel erkend als automobielfabrikant. Ferrari kent een rijke geschiedenis in de autosport, deze gaat zelfs terug tot voor de officiële start van het wereldkampioenschap Formule 1 in 1950. De 12-cilinder Ferrari 1.5L Tipo 125 was de eerste raceauto die de naam Ferrari kreeg.

Het debuut van Scuderia Ferrari in de Formule 1

Ondanks dat Ferrari sinds het begin van de Formule 1-historie ieder jaar actief is geweest, was het team niet aanwezig tijdens de eerste Formule 1-race ooit op Silverstone. Pas in Monaco, acht dagen na de eerste Grand Prix op Silverstone, maakte Ferrari haar debuut. In het eerste jaar werden er geen overwinningen in het kampioenschap geboekt, wel won Peter Whitehead de Jersey Road Race en de Ulster Trophy als onderdeel van de Non-Championship Formula 1-races. In het einde van 1950 wonnen de grootheden Alberto Ascari en Juan Manuel Fangio de races op Pedrables (Spanje) en Valdivia Norte (Chili) in een Ferrari. De eerste overwinning voor Ferrari kwam in 1951 met hun Ferrari 375, José Friolán González won de Frand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. In hetzelfde jaar won Alberto Ascari in Duitsland en Italië. De eerste wereldtitel voor Ferrari kwam in 1952 toen Alberto Ascari elke 'normale race' die hij startte zou winnen. Ferrari waagde een poging om in 1952 de Indianpolis 500 te rijden, men kwalificeerde zich maar Ascari viel uiteindelijk uit.

Ferrari succes in de F1

De grote successen van Ferrari speelden zich voornamelijk af in het begin van de jaren '50 met de wereldtitels van Ascari, Juan Manuel Fangio en Mike Hawthorn, de jaren '60 met de wereldtitels van Phil Hill en John Surtees en de jaren '70 met Niki Lauda en Jody Scheckter. In de jaren '80 en '90 raakte het team ernstig in verval. De entree van Michael Schumacher in 1996 bracht echter nieuw elan in de Italiaanse-renstal. Schumacher won aan het begin van het millennium vijf wereldtitels voor 'het stijgerende paard'. Kimi Raikkonen won in 2007 als laatste coureur de titel voor Ferrari, één jaar later haalde het team met Felipe Massa en Kimi Raikkonen de constructeurstitel binnen.

Ferrari won sinds haar bestaan zestien wereldtitels bij de constructeurs, vijftien wereldtitels bij de coureurs, nam deel aan meer dan 970 Grands Prix en scoorde 234 overwinningen als team. Ferrari heeft in de loop der tijd een aantal zeer bekende teambazen gehad. Cesare Fiorio, Jean Todt, Stefano Domenicali en Luca di Montezemolo zijn hier voorbeelden van. Teambaas Maurizio Arrivabene werd in 2019 opgevolgd door Mattia Binotto. Met Sebastian Vettel en Charles Leclerc heeft het team twee internationale coureurs. De laatste Italiaan die een volledig seizoen voor Ferrari zou rijden was Ivan Capelli. Luca Badoer en Giancarlo Fisichella reden in 2009 enkele Grands Prix op invalbasis van de geblesseerde Felipe Massa.