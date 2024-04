'Ferrari sluit megadeal met nieuwe titelsponsor'

Het lijkt er op dat het team van Ferrari een grote deal gaat binnenslepen. De Italiaanse renstal heeft voor volgend jaar al Lewis Hamilton binnengehaald, maar het lijkt er op dat ze ook een grote nieuwe sponsordeal gaan sluiten. Het bedrijf werkt nu nog samen met Mercedes.

Ferrari maakte afgelopen winter bekend dat Lewis Hamilton na dit jaar overkomt van het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zal niet de enige zijn die Mercedes voor Ferrari gaat verruilen. Volgens het Amerikaanse medium Sport Business komt namelijk ook sponsor Hewlett Packard naar Ferrari. Het bedrijf is nu nog een sponsor van Mercedes, maar ze gaan een megadeal tekenen met Ferrari.

Volgens met medium wordt Hewlett Packard (HP) de nieuwe titelsponsor van Ferrari en gaat het om een reusachtige deal. Het is de verwachting dat het gaat om een deal die de overeenkomst tussen Oracle en Red Bull Racing kan evenaren. Dat betekent dat het gaat om een contract ter waarde van zo'n 90 tot 100 miljoen per jaar. Het lijkt er op dat beide partijen het nieuws bekend gaan maken in Miami. Volgens het medium gaat het ook om een technologische samenwerking waarbij beide partijen elkaar gaan ondersteunen. Red Bull en Oracle doen momenteel iets soortgelijks.