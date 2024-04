Stewards wijzen protest van Aston Martin af

De FIA heeft het protest van Aston Martin tegen de uitslag van de kwalificatie afgewezen. Aston Martin ging in beroep omdat ze vonden dat Carlos Sainz in Shanghai weer had deelgenomen aan de sessie nadat hij op de baan was gestopt. De FIA gaat daar dus niet in mee.

Sainz crashte halverwege het tweede gedeelte van de kwalificatie. Hij spinde in de laatste bocht en hij raakte de muur. Er werd met een rode vlag gezwaaid, en Sainz wist uiteindelijk zijn weg te vervolgen. Volgens Aston Martin stond hij echter stil en nam hij daarna weer deel aan de sessie, dat is tegen de regels. De stewards hebben de zaak bekeken en ze zijn tot een andere conclusie gekomen. De uitslag van de kwalificatie staat dan ook vast.

In een lijvig document leggen de stewards uit hoe ze tot hun beslissing zijn gekomen. Ze stellen dat Sainz na anderhalve minuut zonder hulp zijn auto weer kon starten en dat hij toestemming kreeg van Race Control op deel te nemen aan het restant van de sessie. Uit de beslissing van de stewards blijkt dat er is gekeken naar de manier waarop het begrip 'stoppen' kan worden geïnterpreteerd. De stewards hebben gekeken naar soortgelijke zaken in het verleden en het feit dat Sainz zelf de auto kon herstarten. Daarna was het de vraag of Sainz te lang had stilgestaan. Aan de hand van deze feiten en en recente aanpassing van de desbetreffende paragraaf van het sportieve reglement, werd besloten om geen straf aan Sainz uit te delen.