"Vettel zag Hamilton-transfer aan voor nepnieuws."

Afgelopen winter werd bekend dat Lewis Hamilton vanaf 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. De transfer kwam voor velen als een grote verrassing. Ook Sebastian Vettel zag dit niet aankomen, hij geeft nu aan dat hij dacht dat het om een soort nepnieuws ging.

Hamilton is bezig met zijn laatste seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Brit verlengde eind vorig jaar nog zijn contract, maar hij maakt nu gebruik van een clausule waardoor hij sneller kan vertrekken. Zijn overstap naar Ferrari kwam voor velen als een verrassing, want Hamilton verklaarde eerder zijn liefde aan het team van Mercedes. Nu komt het er dus toch van, al rijdt Hamilton dit jaar nog gewoon voor de zilverpijlen.

Niet veel mensen hadden verwacht dat Hamilton echt de stap naar Ferrari zou gaan zetten. Het nieuws werd lang geheim gehouden en het lekte pas op het allerlaatste moment uit. Ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kon het niet geloven, zo laat hij nu weten in gesprek met Sport.de: "Ik dacht dat er een bericht zou komen waarin zou worden gezegd 'Ik weet niet waar dit vandaan komt', maar toen werd het bevestigd. Ik heb hem toen direct een berichtje gestuurd en hem gefeliciteerd." Vettel denkt dan ook dat het een heel erg moeilijke beslissing was voor Hamilton.