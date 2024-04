Vasseur maakt zich geen zorgen na teleurstellende kwalificatie

Na de zege van Carlos Sainz in Melbourne, verwachtte men veel van het team van Ferrari dit weekend. In de kwalificatie op het circuit van Suzuka vielen de resultaten echter een beetje tegen. Teambaas Frédéric Vasseur houdt de sfeer erin en hij stelt dat hij zich geen zorgen maakt.

De verschillen met Red Bull waren zeer groot in de kwalificatie. Max Verstappen en Sergio Perez waren een klasse apart, en vooral Ferrari stelde teleur. Carlos Sainz noteerde de vierde tijd, maar hij moest wel bijna een halve seconde toegeven op de poletijd van Verstappen. Charles Leclerc stelde al helemaal teleur, want de Monegask kwam niet veel verder dan de achtste tijd. Het leek erop dat hij worstelde met zijn banden.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur realiseert zich dat de race van morgen zeer lang is. De Fransman is niet gestrest en hij haalt zijn schouders op als hij de kwalificatie bespreekt met de Britse tak van Sky Sports: "Ik maak me helemaal geen zorgen. Charles was tweede in Australië, en ik denk dat achttien coureurs daar dachten op de tweede plaats te staan. Vandaag kwam hij een tiende tekort vergeleken met Carlos, hij weet precies waar hij nog iets moet doen. Voor nu was het meer dan één rondje, in Q1 was het een ander geval. Het seizoen is nog lang en ik maak me dus geen zorgen over deze situatie."